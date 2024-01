Shiba Inu augmente alors que le taux de combustion monte en flèche, Meme Moguls suit le rythme

Shiba Inu (SHIB) fait des vagues avec son taux de combustion qui monte en flèche et son impressionnante hausse des prix de 28,30 % au cours du mois dernier. Bien que les effets du taux de combustion ne soient pas encore importants, au moins la pièce de mème a quelques gains à montrer.

Pendant ce temps, un nouvel acteur, la nouvelle pièce de mème Meme Moguls, prend de l’ampleur sur le marché comme alternative au phénomène Shiba Inu.

Augmentation du taux de combustion du Shiba Inu

Copy link to section

Shiba Inu, reconnu comme l’une des pièces de mème les plus importantes dans le domaine des crypto-monnaies, a connu une hausse notable de 28,30 % de son prix au cours du mois dernier. Malgré une récente baisse de 0,56 % au cours des dernières 24 heures, la résilience du Shiba Inu, avec une augmentation de 30 % au cours de l’année écoulée, a attiré l’attention des passionnés de crypto-monnaies du monde entier.

Graphique des prix du jeton Shiba Inu

Cette poussée s’accompagne d’un développement fascinant : le taux de combustion du SHIB a grimpé en flèche d’un taux stupéfiant de 2 752,41 %. La brûlure de 410 698 milliards $ de jetons a attisé la curiosité des traders et des investisseurs. Des transactions notables à partir d’adresses individuelles, associées à l’intégration de Shibarium, une solution de couche 2 construite sur Ethereum, ont contribué à l’évolution de l’utilité de Shiba Inu au-delà de ses origines de pièce de mème.

La trajectoire globale de Shiba Inu reste positive après que l’intégration de Shibarium a élargi l’utilité de Shiba Inu, facilitant les NFT, les applications de métavers et les jeux. Shibarium traite quotidiennement plus de 7,8 millions de transactions, avec 1,3 million d’adresses de portefeuille uniques.

Featured Broker Looking to invest? Invest and trade CFD stocks, ETFs, digital assets & commodities in minutes with our highest-rated broker. Open your account Ad

Meme Moguls : une alternative aux pièces de mème

Copy link to section

Au milieu du parcours remarquable de Shiba Inu, un nouveau concurrent est entré dans l’arène : Meme Moguls. Se positionnant comme une alternative au Shiba Inu, Meme Moguls monte en puissance à mesure que sa prévente prend de l’ampleur.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

Qu’est-ce que Meme Moguls ?

Copy link to section

Meme Moguls est sur le point de devenir le premier marché boursier au monde basé sur des mèmes, offrant aux utilisateurs une opportunité unique d’interagir avec des actifs inspirés des mèmes.

La plateforme présente un jeu play-to-earn captivant qui plonge les joueurs dans le monde fantastique du trading sur le marché des mèmes. Il permet aux utilisateurs d’acheter, de vendre et d’échanger des pièces de mème, à l’instar du trading traditionnel d’actions et de crypto-monnaies.

Avec une stratégie de prévente conçue pour créer 100 millionnaires dans les 3 premiers mois suivant son lancement, Meme Moguls vise à être le prochain jeton à pouvoir enregistrer un rendement de 100 x, à l’instar des success stories de Pepe, Shiba Inu ou Dogecoin.

Pour attirer les participants, Meme Moguls propose des récompenses exclusives, une communauté dynamique d’engagement et des NFT uniques gagnés grâce aux réalisations de gameplay. Ses étapes de prévente de jetons MGLS en cours comprennent également un cadeau de 10 000 $ pour l’utilisateur le plus actif sur Twitter à la fin de chaque étape et une augmentation de prix au début de chaque étape.

Au moment de mettre sous presse, la prévente en était à sa troisième étape et avait déjà permis de récolter 1 155 658 $. Un jeton MGLS coûtait 0,0025 $. Vous pouvez participer à la prévente en visitant leur site officiel.

Conclusion

Copy link to section

Alors que Shiba Inu poursuit sa trajectoire ascendante et que Meme Moguls apparaît comme une formidable alternative dans le paysage des pièces de mème, l’année à venir pourrait s’avérer dynamique pour les actifs basés sur les mèmes.

Mais quel que soit la pièce de mème qu’ils choisissent, les investisseurs doivent rester vigilants en raison de la nature extrêmement volatile du marché des crypto-monnaies.

Cet article a été traduit de l'anglais à l'aide d'outils d'intelligence artificielle, puis relu et corrigé par un traducteur local.