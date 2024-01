Mark Mobius est optimiste concernant BTC en 2024 : est-ce une bonne nouvelle pour Shiba Memu (SHMU) ?

Les investisseurs qui pocèdent des pièces Bitcoin ont terminé l’année 2023 sur une bonne note et la nouvelle année sera probablement tout aussi bonne pour eux, selon Mark Mobius – le fondateur de Mobius Capital Partners.

Mobius voit Bitcoin à 60 000 $ en 2024

Mobius prévoit que la plus grande crypto-monnaie au monde par capitalisation boursière atteindra 60 000 $ en 2024, ce qui suggère une hausse de plus de 40 % par rapport à son niveau actuel. Il convient de mentionner ici que le gestionnaire de fonds a mis en garde avec précision contre une forte baisse du Bitcoin à 20 000 $ en 2022.

S’adressant récemment à CNBC, il a convenu qu’il n’y avait « aucune justification à cette prédiction » en soi, sauf que la Securities & Exchange Commission des États-Unis semble désormais plus que susceptible d’approuver un fonds négocié en bourse BTC à court terme.

Beaucoup pensent que l’ETF Bitcoin stimulera considérablement l’intérêt institutionnel pour la crypto-monnaie, ce qui tend généralement à se traduire par une appréciation des prix.

À condition que Mobius s’avère avoir à nouveau raison avec sa prédiction sur Bitcoin, il est concevable que d’autres noms de l’industrie des crypto-monnaies, y compris ceux récemment lancés comme Shiba Memu, en bénéficient également puisque BTC est un baromètre du marché des crypto-monnaies.

Shiba Memu est alimenté par une pièce de mème native

Shiba Memu vous permet de bénéficier de la force du secteur des crypto-monnaies tout en vous exposant au marché de l’intelligence artificielle.

Explorons d’abord le côté « crypto-monnaie » de Shiba Memu.

Shiba Memu est alimenté par une pièce de mème native qu’il se nomme le jeton « SHMU ». Bien qu’investir dans des pièces de mème puisse comporter des risques, il faut également se rappeler qu’il s’agit d’un marché qui est né en 2020 pour atteindre une valorisation de plus de 20 milliards $ à la fin de l’année 2022.

SHMU a récemment mis fin à sa prévente qui a permis de récolter un total de plus de 4,9 millions $. Il est désormais prévu qu’il soit « bientôt coté », selon son site Web, ce qui tend historiquement à débloquer un rallye pour la pièce cryptographique.

Examinons maintenant le côté « intelligence artificielle » de Shiba Memu.

Selon le livre blanc publié sur son site Web, la plateforme profite de l’IA non seulement pour créer du contenu promotionnel, mais également pour le diffuser sur Internet. Vous pouvez donc considérer Shiba Memu essentiellement comme une puissance marketing.

En fait, son livre blanc affirme que Shiba Memu est aussi efficace que 100 agences de marketing réunies.

Plus important encore, ce n’est pas comme si vous étiez déjà trop tard pour investir dans l’intelligence artificielle. Statista prévoit que ce marché verra sa valeur être multipliée par dix environ d’ici la fin de cette décennie. Et vous pouvez profiter de cette croissance rapide en prenant une position dans la pièce de monnaie native SHMU.

SHMU pourrait également bénéficier d’autres vents favorables

Il existe quelques vents favorables autres qu’un ETF Bitcoin au comptant qui pourraient aider le secteur des crypto-monnaies, y compris Shiba Memu, cette année.

Pour commencer, on s’attend généralement à ce que la Réserve fédérale américaine réduise ses taux en 2024, ce qui tend à susciter davantage d’intérêt pour les actifs à risque comme les actions et les crypto-monnaies. Les membres du FOMC ont récemment annoncé trois réductions de taux cette année, comme l’a rapporté Invezz ici.

En plus de cela, la réduction de moitié du Bitcoin est prévue pour avril 2024. C’est à ce moment-là que l’offre totale de BTC sera divisée par deux, ce qui entraînera une augmentation significative du prix par pièce.

A noter que d’autres experts prévoient même un rallye beaucoup plus agressif du Bitcoin cette année. CoinFund – une société de capital-risque, par exemple, voit la plus grande crypto-monnaie au monde atteindre un demi-million de dollars en 2024.

Cet article a été traduit de l'anglais à l'aide d'outils d'intelligence artificielle, puis relu et corrigé par un traducteur local.