Bitcoin démarre 2024 en force et atteint aujourd’hui une nouvelle étape clé

Bitcoin a démarré 2024 en force, atteignant une étape clé pour la première fois en neuf mois.

Les investisseurs et les traders optimistes de Bitcoin ont eu une agréable surprise du Nouvel An lorsque la crypto a grimpé à un prix de plus de 45 000 $ le matin du 2 janvier – un niveau de résistance clé que la crypto-monnaie n’a pas atteint depuis avril de l’année dernière.

Beaucoup considèrent cela comme un indice clé d’un statut actuel de « véritable percée » pour Bitcoin.

Raisons du niveau élevé

Cela peut être attribué en partie au fait que le 1 er janvier est un jour férié dans de nombreux pays, y compris aux États-Unis, et que le 2 janvier représente donc le premier véritable « jour ouvrable » de 2024, car de nombreuses personnes retournent au travail après les vacances..

Une autre raison, moins tangible, est le fait que nous sommes officiellement en janvier – le mois que de nombreux analystes et initiés ont présenté comme le moment où la SEC américaine approuvera officiellement certaines (ou la totalité) de ses demandes actuelles pour un ETF à prix au comptant Bitcoin.

Jusqu’à présent, le BTC a continué de grimper au-delà de 45 616 000 $, soit une hausse significative par rapport au cours d’ouverture de la journée de 44 187 $, et montre des signes de clôture de la journée en hausse significative par rapport au cours de clôture d’hier de 44 167,33.

La boucle est bouclée

Cependant, bien que cela représente un rebond significatif au cours des derniers mois, depuis que Bitcoin est sorti de son « hiver crypto » de 2023, il est en fait plus proche de boucler la boucle que d’atteindre de nouveaux sommets.

N’oubliez pas qu’en janvier 2022, les prix du Bitcoin étaient constamment au-dessus de la barre des 47 000 $, ce qui en soi était inférieur aux sommets vertigineux de 2021 – en particulier l’ATH du Bitcoin de plus de 64 800 $ en avril 2021.

La prochaine grande étape

Le chiffre le plus important que vous trouverez actuellement sur le Web en ce qui concerne le Bitcoin est sans doute « 100 000 » – le prix que beaucoup ont prédit que le Bitcoin atteindra d’ici la fin 2024.

À cet égard, une étape psychologique clé pour BTC cette année sera probablement de 50 000, voire potentiellement de 75 000, alors que les investisseurs gardent les yeux rivés sur le prix de 100 000.

Le Bitcoin s’est négocié pour la dernière fois à 50 000 $ ou plus en décembre 2021, il y a plus d’un an.

Cet article a été traduit de l'anglais à l'aide d'outils d'intelligence artificielle, puis relu et corrigé par un traducteur local.