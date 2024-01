Perspectives pour Memeinator (MMTR) alors qu’une course haussière imminente est prévue pour Bitcoin

Bitcoin (BTC) a gagné plus de 7 % le 1er janvier, dépassant la zone de valeur de 45 000 $. Matrixport prédit une hausse du Bitcoin à 50 000 $ ce mois-ci, citant une potentielle approbation de l’ETF au comptant vers le 10 janvier.

Pendant ce temps, une nouvelle crypto-monnaie, Memeinator (MMTR), semble surperformer le marché de l’altcoin après avoir rejoint la liste des meilleures ICO de 2023.

Bitcoin envisage d’atteindre 50 000 $

Le dernier rapport de Matrixport montre que BTC a maintenu un taux de financement élevé, confirmant les perspectives haussières des investisseurs en attendant l’approbation d’un fonds négocié en bourse Bitcoin. De plus, une saison alternative pourrait être imminente alors que l’indicateur de domination du BTC a plongé à 50,3 %.

Les flambées de prix actuelles indiquent qu’il y a moins de vendeurs car la frappe de Tether reste inactive. Le taux de financement s’élève à + 66 %. Cela montre que les positions longues payaient les positions courtes à un taux annuel de 66 % pour conserver leurs positions.

Source – Matrixport

La compression du marché à terme et du marché au comptant propulsera probablement Bitcoin au-delà de la zone de valeur de 50 000 $ d’ici janvier 2024. Certains s’attendent à ce que l’actif principal atteigne cet objectif d’ici la fin du mois de janvier, la première semaine.

Des développements positifs tels que l’approbation d’un ETF BTC, la réduction de moitié prévue en avril 2024 et l’amélioration de l’économie mondiale ouvrent la voie à des rallyes importants pour Bitcoin. Cela verrait les prix des altcoins exploser, et MMTR fait partie des actifs prêts à connaître des mouvements de prix notables.

Memeinator – meilleur projet d’ICO en 2023

Memeinator est une pièce de mème récemment lancée, et son succès en prévente la positionne parmi les altcoins qui monteront en flèche lors de la prochaine course haussière. Alors que les crypto-monnaies sur le thème canin sont critiqués en raison de leur manque d’utilité et de leur marketing peu inspirant, MMTR souhaite éliminer les mèmes bon marché car il cible une capitalisation boursière d’un milliard de dollars.

Memeinator est devenu la meilleure ICO en 2023, rejoignant la liste des actifs les plus prometteurs du monde des crypto-monnaies en 2024.

Prévisions pour le jeton MMTR

Memeinator s’impose comme un projet dominant dans le monde de la cryptographie, et son succès en prévente en témoigne. Le mélange de l’intelligence artificielle et de la blockchain verra probablement le prix du jeton MMTR atteindre des niveaux records.

Compte tenu de son statut impressionnant d’ICO, Memeinator réussira probablement. Un rallye généralisé du marché et les objectifs ultimes du projet (libérer le secteur des pièces de monnaie pour les générations futures et atteindre 1 milliard de dollars de capitalisation boursière) signifient que le prix du MMTR devrait atteindre 1 $ en douceur.

Cet article a été traduit de l'anglais à l'aide d'outils d'intelligence artificielle, puis relu et corrigé par un traducteur local.