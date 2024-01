Prévisions du prix de l’argent : le ratio or/argent indique une nouvelle hausse

Le prix de l’argent a commencé l’année de manière modérée alors que les traders se concentraient sur le ralentissement de la Chine et les prochaines actions de la Réserve fédérale. Il s’échangeait à 24 dollars mardi, niveau où il est resté bloqué ces derniers jours. Ce prix est environ 8,40 % inférieur au point le plus haut de 2023.

Ralentissement en Chine et actions de la Fed

Le prix de l’argent a légèrement réagi aux récentes données économiques chinoises. Selon le Bureau national des statistiques (BES), les indices PMI du secteur manufacturier et des services sont restés inférieurs à 50 en décembre. C’est le signe que l’économie du pays ne se porte pas bien alors que la demande mondiale reste sous pression.

Un rapport distinct de Caixin a révélé que l’indice PMI manufacturier chinois s’est établi à 50,8 en décembre, soit une légère augmentation par rapport à 50,7 en novembre. Cette augmentation était de quelques points supérieure à l’estimation médiane de 50,4.

L’argent et d’autres métaux industriels ont tendance à réagir de manière significative aux chiffres économiques de la Chine. En outre, la Chine est le plus gros acheteur d’argent et d’autres métaux comme le cuivre, le minerai de fer et le platine.

Le prix de l’argent attend également les prochains chiffres PMI manufacturiers des États-Unis et des pays européens. Les économistes s’attendent à ce que les données montrent que le PMI est resté inférieur à 50 au cours de cette période.

Les autres données importantes à surveiller seront les dernières données sur les salaires non agricoles (NFP) aux États-Unis. Les économistes interrogés par Reuters s’attendent à ce que les données montrent que l’économie a créé plus de 180 000 emplois en décembre tandis que le chômage est resté à 3,7 %.

Ces chiffres sont importants car ils auront un impact sur la prochaine décision de la Réserve fédérale. Les économistes prévoient une baisse des taux de 0,25% dès la réunion de mars. Dans la plupart des périodes, l’argent se porte bien lorsque la Fed réduit ses taux d’intérêt.

Pendant ce temps, le ratio or/argent est resté bloqué à 86, soit environ 11 % au-dessus du point le plus bas de 2023. Un ratio de 80 et plus est le signe que le prix de l’argent va augmenter puisque l’or est plus cher.

Prévisions du prix de l’argent

Graphique XAG/USD de TradingView

Le graphique journalier montre que le prix de l’argent a été relativement volatil au cours des derniers mois. Il a culminé à 25,90 $ en décembre, puis est revenu à 22,50 $ le même mois. Il est resté légèrement en dessous du premier support de l’outil Andrews Pitchfork et se situe au point de retracement de Fibonacci à 23,6 %.

L’argent reste au-dessus des moyennes mobiles exponentielles (EMA) sur 50 et 25 jours. Il a également formé un motif tête et épaules inversé. Par conséquent, il est probable que l’argent connaisse une cassure haussière dans les semaines à venir. Si cela se produit, le prochain point à surveiller sera à 25$.

Cet article a été traduit de l'anglais à l'aide d'outils d'intelligence artificielle, puis relu et corrigé par un traducteur local.