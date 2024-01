Les prix des crypto-monnaies ont connu un début d’année mitigé. Alors que Bitcoin a initialement grimpé à plus de 45 000 $, il a fortement chuté mercredi alors que les traders continuaient d’attendre l’approbation d’un ETF Bitcoin de la SEC. D’autres pièces comme Solana, Avalanche et Terra ont également fortement reculé mercredi.

On ne sait pas si cette vente de crypto-monnaies et d’actions sera brève ou prolongée. Cependant, historiquement, la performance d’un actif au cours des deux premiers jours du mois de janvier n’est pas toujours un indicateur de ce à quoi s’attendre pour le reste de l’année. Cet article examinera les performances de crypto-monnaies clés telles que Meme Moguls (MGLS), LCX et Ethereum Name Service (ENS).

Prévisions pour Meme Moguls

Meme Moguls dont le jeton est MGLS est une crypto-monnaie à venir dans le sous-secteur des pièces de mème. L’objectif des développeurs est de créer l’une des principales pièces de mème qui rivalisera avec Pepe, Bonk et Samoyedcoin.

Contrairement aux autres pièces de mème, Meme Moguls disposera de tout un écosystème qui gardera ses fans engagés. Cet écosystème sera composé de jeux et de collections de NFT. De plus, à terme, le réseau deviendra entièrement décentralisé, donnant à tous les détenteurs leur mot à dire sur son avenir.

Selon le livre blanc de Meme Moguls, 60 % des jetons ont été alloués à la période de prévente. Les autres seront alloués à l’écosystème, aux échanges et à l’équipe.

Meme Moguls a déjà levé plus de 1,4 million $ auprès d’investisseurs du monde entier. Cette augmentation intervient à un moment où il existe de nombreux vents favorables dans l’industrie des crypto-monnaies. Par exemple, certains signes indiquent que la Securities and Exchange Commission (SEC) approuvera un ETF Bitcoin.

Certains signes indiquent également que la Réserve fédérale commencera à réduire ses taux d’intérêt plus tard cette année. Et plus important encore, la réduction de moitié très surveillée du Bitcoin aura lieu à la fin du mois d’avril. Dans la plupart des cas, les crypto-monnaies ont tendance à se redresser avant et après un événement de réduction de moitié du Bitcoin. Vous pouvez acheter le jeton Meme Moguls ici et avoir une chance de gagner gros.

Prévisions de prix pour LCX

LCX, le jeton natif de l’échange LCX, a été l’un des jetons les plus performants cette semaine. Le jeton a vu son prix grimper à 0,1474 $, son plus haut niveau depuis janvier 2023. Ce rallye s’est produit après que la société a lancé le concours de trading LCX où les heureux gagnants se partageront 15 000 $.

Sur le graphique journalier, le prix du jeton LCX a dépassé le point de résistance psychologique à 0,10 $. Il a également dépassé les moyennes mobiles exponentielles (EMA) sur 50 et 100 jours, ce qui est un signe positif.

Pendant ce temps, l’indice directionnel moyen (ADX) est passé au-dessus de 50, signalant que le jeton a l’élan qu’il faut. L’indice de force relative (RSI) a dépassé le niveau de surachat de 80.

Par conséquent, je soupçonne que la pièce vacillera un peu à mesure que les turbulences sur les marchés des crypto-monnaies et des actions se poursuivront. Il rebondira ensuite lorsque les acheteurs cibleront le point de résistance clé à 0,1615 $, son plus haut niveau du 25 janvier.

Graphique de prix pour LCX de TradingView

Prévisions de prix pour Ethereum Name Service

Le prix de l’Ethereum Name Service (ENS) a atteint son plus haut niveau depuis le 16 avril. À son apogée, le jeton était en hausse de plus de 122 % par rapport à son point le plus bas de l’année dernière. Ce saut s’est produit après que Vitelik Buterin, le fondateur d’Ethereum, a souligné que la plateforme était extrêmement importante pour la communauté.

Le graphique journalier montre que le prix du jeton ENS est resté supérieur aux moyennes mobiles exponentielles sur 50 et 100 jours. De plus, l’indice de force relative (RSI) et l’indice directionnel moyen (ADX) sont passés à plus de 24. Par conséquent, Ethereum Name Service reculera probablement à mesure que le battage médiatique s’estompera. Cela pourrait le voir chuter jusqu’au support clé de 10 $.

Cet article a été traduit de l'anglais à l'aide d'outils d'intelligence artificielle, puis relu et corrigé par un traducteur local.