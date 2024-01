Memeinator, ApeMax, CorgiAI – trois pièces de mème qui pourraient se rallier en 2024

2022 a été une année désastreuse pour le monde des crypto-monnaies, car les scandales et les effondrements ont entraîné une augmentation significative des sorties de fonds. Mais ensuite est arrivée 2023 et avec elle, l’intérêt pour les crypto-monnaies.

Et maintenant, 2024 semble bien placée pour une autre année solide, en particulier parce que la Securities & Exchange Commission devrait bientôt approuver un ETF Bitcoin au comptant qui suscitera l’intérêt des institutionnels.

Malheureusement, à environ 45 000 $, Bitcoin n’est peut-être pas un investissement approprié ou plutôt réalisable pour ceux qui s’intéressent aux crypto-monnaies.

Pour ces investisseurs, il existe trois pièces de mème – ApeMax, CorgiAI et Memeinator – avec un potentiel de rallye en 2024. Explorons chacune d’elles individuellement.

ApeMax

ApeMax est la première crypto-monnaie Boost-to-Earn au monde. Ce modèle de jalonnement unique permet aux détenteurs de gagner des récompenses pour avoir « boosté » les entités de leur choix.

L’accès à ApeMax est immédiat une fois la pièce de mème achetée. Selon David Kemmerer – le directeur général de CoinLedger :

Avec le système plus gamifié d’ApeMax, je pense que c’est une pièce qui attirera l’attention et donc de la valeur en 2024.

ApeMax est actuellement en cours de prévente. Cette prévente a jusqu’à présent permis de récolter près de 1,8 million $, ce qui suggère une forte demande de la part des investisseurs. Ce qui est le plus intéressant à propos de cette pièce de mème, c’est que son prix augmente une fois toutes les 24 heures – la prochaine augmentation étant prévue dans environ 18 heures.

CorgiAI

CorgiAI est une plate-forme qui vous offre une exposition à la croissance rapide des pièces de mème ainsi qu’à l’intelligence artificielle.

Le projet s’appuie sur l’IA pour développer un générateur de mèmes. Sa communauté décentralisée utilise le jeton natif du même nom comme moyen d’échange.

CorgiAI a enregistré un niveau record au cours de la dernière semaine de décembre, mais a reculé depuis, ce qui pourrait avoir être une opportunité d’investir dans cette pièce. CorgiAI a une capitalisation boursière de près de 600 millions $ au moment de la rédaction de cet article.

Notez que Statista prévoit que la valeur du marché de l’intelligence artificielle décuplera d’ici la fin de 2030. C’est le genre de croissance sur laquelle vous pouvez compter en investissant dans CorgiAI.

Tout comme CorgiAI, Memeinator est une autre pièce récemment lancée qui compte utiliser croissance rapide de l’IA.

Memeinateur

Memeinator a pour mission de dominer l’espace des pièces de mème. Et comment compte-t-il procéder pour ce faire ? Il compte utiliser l’intelligence artificielle pour rechercher les pièces faibles sur Internet et les éliminer afin de rendre les pièces de mème plus sûres et plus attrayantes pour les investisseurs sérieux.

En quelques mois, la prévente de Memeinator a permis de récolter près de 3,0 millions $, ce qui suggère que sa mission trouve un bon écho auprès de la communauté des investisseurs. MMTR sera mis en ligne sur des échanges de crypto-monnaies notables après la prévente, ce qui tend généralement à entraîner une appréciation des prix.

Et puis il y a d’autres vents favorables qui pourraient aider à débloquer sa prochaine étape. Il s’agit notamment de la réduction des taux par la Réserve fédérale américaine à trois reprises en 2024, comme l’ont signalé récemment les membres du Federal Open Market Committee, comme l’a rapporté Invezz ici.

Vous souhaitez en savoir plus sur Memeinator et investir dans la pièce MMTR en quelques étapes simples ? Visitez le site Web sur ce lien.

Conclusion

Les pièces de mème peuvent être un investissement risqué, surtout compte tenu de son historique d’escroqueries et de fraudes.

Mais il convient également de considérer le revers de la médaille. Saviez-vous que les pièces de meme valaient à peine assez pour être qualifiées de marché avant la pandémie, mais à la fin de 2022, c’était un marché d’une valeur de 20 milliards $ ?

Il s’agit d’une trajectoire de croissance agressive à laquelle vous pouvez participer et dont vous pouvez bénéficier financièrement si vous choisissez d’investir dans ApeMax, CorgiAI ou Memeinator, comme nous l’avons mentionné ci-dessus.

Cet article a été traduit de l'anglais à l'aide d'outils d'intelligence artificielle, puis relu et corrigé par un traducteur local.