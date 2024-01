Le japonais Mercari va autoriser les achats intégrés utilisant Bitcoin

Le géant japonais du commerce électronique Mercari permettra aux utilisateurs de sa plateforme d’acheter des produits répertoriés dans l’application en utilisant Bitcoin (BTC). Des rapports locaux indiquent que les transactions Bitcoin auront lieu via la filiale d’échange crypto de Mercari, Melcoin, à partir de juin.

Mercari affichera les prix des articles en yens japonais, mais les acheteurs peuvent les payer en utilisant Bitcoin. À l’inverse, les Bitcoins seront convertis en fiat via le partenaire d’échange crypto, permettant aux vendeurs et vendeurs de l’application du marché aux puces de recevoir des paiements dans la monnaie locale.

Cette décision récente consolide Mercari en tant qu’entreprise orientée cryptographie. La plate-forme dispose d’un service de trading de crypto-monnaies qui permet à ses utilisateurs de vendre du Bitcoin en utilisant le produit de leurs ventes. Les utilisateurs peuvent également échanger les points gagnés grâce à son programme de fidélité contre la crypto-monnaie.

Paiements mis à la disposition de 22 millions d’utilisateurs mensuels

Mercari est considéré comme l’un des plus grands marchés en ligne de consommateur à consommateur au Japon. Le marché vieux de dix ans compte plus de 22 millions d’utilisateurs mensuels. L’adoption des paiements Bitcoin cimente l’adoption de la cryptographie au Japon, alors même que le pays asiatique se présente comme une juridiction pro-crypto.

Le parti au pouvoir au Japon a de plus en plus suivi une voie réglementaire pour exploiter le Web 3.0 et jouer un rôle dans l’industrie de la cryptographie. En juin 2022, une loi a été adoptée reconnaissant les pièces stables comme une forme de monnaie. Le cadre réglementaire japonais exige également que les bourses séparent les clients des actifs boursiers. Ce cadre réglementaire élaboré a permis aux utilisateurs japonais de récupérer leur argent après l’effondrement de FTX fin 2022.

Dernièrement, le Japon a adopté une approche indulgente à l’égard de la fiscalité des cryptomonnaies après avoir mis fin à son impôt controversé sur les gains non réalisés. Le changement de politique, qui entrera en vigueur le 1er avril 2024, verra les entités imposées uniquement lorsqu’elles vendront leurs avoirs cryptographiques. Cette décision allège le fardeau fiscal et rend les investissements cryptographiques attrayants.

