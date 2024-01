La SEC approuve le premier ETF Bitcoin

Dans une décision historique, la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis a approuvé le lancement d’un ETF spot Bitcoin, marquant une étape importante pour le secteur des crypto-monnaies.

Bitcoin Spot ETF approved.



It’s official.



Now let’s go back to our normal lives. https://t.co/J7ogRNgqIz — The Wolf Of All Streets (@scottmelker) January 10, 2024

Cette décision tant attendue offre aux investisseurs particuliers et institutionnels aux États-Unis une nouvelle voie pour s’exposer au prix du Bitcoin via un produit financier réglementé.

Cette approbation intervient après une période d’incertitude tendue qui a culminé mardi lorsque le compte officiel X de la SEC (anciennement Twitter) aurait été piraté. Le compte compromis a annoncé prématurément l’approbation de toutes les demandes en attente d’ETF Bitcoin au comptant.

Ces fausses informations, accompagnées d’un graphique manipulé, ont provoqué une vague de confusion brève mais intense au sein de la communauté crypto.

Featured Broker Looking to invest? Invest and trade CFD stocks, ETFs, digital assets & commodities in minutes with our highest-rated broker. Open your account Ad

Cependant, le drame entourant cette fausse annonce n’a pas éclipsé la véritable approbation qui a suivi. Mercredi, la bourse Cboe BZX a commencé à se préparer à coter et à négocier les actions de ces ETF Bitcoin au comptant nouvellement approuvés, indiquant que le feu vert officiel de la SEC pourrait être imminent.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

L’approbation d’un ETF Bitcoin au comptant est un développement important pour l’industrie de la cryptographie.

Contrairement aux ETF Bitcoin précédents, qui étaient basés sur des contrats à terme, un ETF au comptant est directement lié au prix actuel du Bitcoin, offrant une option d’investissement plus directe et potentiellement moins volatile.

Cette décision de la SEC est considérée comme une validation de l’acceptation croissante du Bitcoin dans le secteur financier traditionnel.

Cela ouvre la porte aux principaux gestionnaires d’actifs et sociétés financières pour inclure Bitcoin dans leurs divers portefeuilles, offrant ainsi une méthode d’investissement réglementée et potentiellement plus sécurisée pour les investisseurs particuliers et institutionnels.

Le drame entourant la fausse annonce sur les réseaux sociaux met en évidence les défis permanents auxquels sont confrontés les organismes de réglementation dans la gestion de l’information à l’ère numérique. Cependant, cela souligne également le haut niveau d’intérêt et d’anticipation qui entoure les décisions majeures affectant le marché des cryptomonnaies.

L’approbation du spot Bitcoin ETF par la SEC est une évolution bienvenue pour l’industrie de la cryptographie, offrant un nouveau niveau de légitimité et d’accessibilité aux investisseurs cherchant à exploiter le potentiel de cet actif numérique décentralisé.

Cet article a été traduit de l'anglais à l'aide d'outils d'intelligence artificielle, puis relu et corrigé par un traducteur local.