Nous rêvons tous d’investir ou de négocier dans la bonne entreprise au moment même où elle la rend grande, voire plus grande. Et parfois, les entreprises donnent un premier aperçu de ces grandes révélations lors de la prochaine présentation de leurs résultats.

Mais la saison des résultats peut s’accompagner de beaucoup de bruit – en fait, elle est conçue pour cela. Il est donc important de savoir exactement ce que vous recherchez afin d’éviter de vous laisser entraîner dans une frénésie insensée par des PDG avisés.

Si vous êtes déjà investisseur et/ou trader, vous connaissez l’analyse fondamentale. Et traiter les rapports de résultats comme un exercice d’analyse fondamentale, tout comme la lecture de n’importe quel autre bilan, peut être utile.

Voici cinq éléments à rechercher dans les rapports sur les résultats financiers cette saison des résultats :

1. La pérennité des dividendes pour l’entreprise

Copy link to section

Le point de vue de nombreux investisseurs pendant la saison des résultats est le suivant : « montrez-moi l’argent ». Mais même s’il est formidable d’obtenir un bon dividende, cela vaut également la peine d’évaluer ce dividende par rapport à votre ratio risque/récompense personnel.

Featured Broker Looking to invest? Invest and trade CFD stocks, ETFs, digital assets & commodities in minutes with our highest-rated broker. Open your account Ad

De nombreuses actions qui offrent des paiements particulièrement élevés sont également plus risquées : soit moins éprouvées et moins établies que leurs pairs dans leur secteur, soit plus sujettes à la volatilité. À titre d’exemple, lisez notre récent article sur la façon dont les gros dividendes des grandes sociétés pétrolières en 2024 pourraient contredire leur avenir incertain.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

Lorsque l’on examine le versement d’un dividende annoncé en fonction des bénéfices, il peut être utile de faire un calcul du rendement du dividende, pour voir quel pourcentage de ses bénéfices l’entreprise verse sous forme de dividendes.

En général, un rendement en dividendes inférieur à deux pour cent est considéré comme assez peu, trois à cinq pour cent étant un bon montant. Des rendements en dividendes supérieurs à six pour cent pourraient ne pas être viables pour l’entreprise à l’avenir.

Copy link to section

Nous savons qu’il ne faut pas se concentrer davantage sur les chiffres du chiffre d’affaires et de l’EBITDA eux-mêmes que sur leur conformité ou non aux attentes. Mais ce que de nombreux investisseurs oublient, c’est le contexte plus large.

Certaines entreprises sont connues pour être des valeurs phares dans leur secteur. Si le cours de leurs actions augmente ou baisse en fonction du sentiment général du marché, il est probable que d’autres actions similaires dans le même secteur suivront également cette tendance.

Par exemple, Nvidia est mentalement liée à l’avenir de l’IA dans l’esprit de nombreux investisseurs depuis quelques années, et le cours de ses actions reflète directement l’optimisme haussier du marché.

Il vaut la peine de vérifier si votre action reflète ou non ce que semblent dire les cours boursiers et les indices, et si ses bénéfices sont globalement conformes à la performance de ses concurrents les plus proches.

3. Plans importants pour l’avenir (qui sont détaillés)

Copy link to section

Presque sans exception, les entreprises annonceront ou rappelleront aux investisseurs des perspectives intéressantes à venir dans leurs présentations de résultats. Mais tous ne sont pas égaux.

Des nouvelles encore lointaines et vagues sur les dates et les détails peuvent ou non avoir un effet direct sur vous. D’un autre côté, les informations comportant des échéanciers, des budgets et des détails concrets le seront presque certainement.

Prenons comme bon exemple la stratégie « d’accélération des arches » de McDonald’s, qu’elle a annoncée à peu près en même temps que ses résultats du troisième trimestre 2023 et qu’elle mentionnera certainement dans ses résultats du quatrième trimestre ce mois-ci.

4. La soutenabilité de l’endettement de l’entreprise

Copy link to section

Lorsque vous investissez, vous jouez à un jeu long. Cela signifie que les résultats en eux-mêmes ne représentent que la moitié de l’équation. L’autre aspect est le suivant : ces résultats et ces efforts sont-ils durables ?

Aucune mesure n’est ici plus importante que le profit et la dette. La viabilité d’une entreprise en ce qui concerne son endettement est sans doute l’indicateur le plus solide d’une machine qui fonctionne bien, car un endettement incontrôlable est souvent le premier signe d’une mauvaise gestion et d’un échec futur.

À cette fin, il peut être utile d’effectuer un calcul du ratio de couverture du service de la dette, ou du ratio d’endettement. Cela vous donnera une idée de la facilité avec laquelle une entreprise peut se permettre de rembourser ses dettes en utilisant uniquement ses revenus, sans avoir besoin de puiser dans d’autres ressources. Un taux de couverture de la dette d’environ 1,5x, voire plus, est considéré comme idéal.

5. Ce que ces bénéfices (et d’autres) nous apprennent sur l’économie mondiale

Copy link to section

Enfin et surtout, la saison des résultats dans son ensemble peut être un bon indicateur du sentiment du marché à l’égard des actions dans leur ensemble et du secteur auquel appartient votre entreprise. Il vaut la peine de garder un œil sur les vents contraires et favorables au niveau macro, même si ces actualités globales ne doivent pas être prises isolément. En fin de compte, ils constituent davantage un indicateur avancé de ce qui peut (ou non) apparaître à l’horizon pour l’action que vous avez choisie.

Cet article a été traduit de l'anglais à l'aide d'outils d'intelligence artificielle, puis relu et corrigé par un traducteur local.