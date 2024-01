Altcoins à surveiller la semaine prochaine alors que la domination du Bitcoin (BTC) diminue : MMTR, SUI et BONK

Les prix du Bitcoin (BTC) ont baissé après l’approbation très attendue des fonds négociés en bourse, confirmant un scénario de vente de l’actualité pour la pièce numérique phare. Pendant ce temps, les principaux jetons, notamment Memeinator (MMTR), Sui (SUI) et Bonk basé sur Solana (BONK), semblent prêts pour des tendances haussières dans les sept prochains jours.

La domination plongeante du Bitcoin sur le marché

La principale crypto-monnaie a connu des ventes massives dans la zone de valeur de 46 000 $, déclenchant une baisse des prix vers les environs de 42 000 $. De plus, une tendance baissière est apparue au cours des 24 heures précédentes alors que Bitcoin a subi d’importantes liquidations. Cela a catalysé une chute qui l’a mené vers 41 500 $ avant de légères reprises pour faire pression sur des valeurs temporelles d’environ 42 600 $.

De plus, la domination de BTC sur le marché a atteint son plus faible mois avec 51,14 %. Les baisses pourraient alimenter la hausse dans l’espace altcoin. Généralement, les investisseurs achètent des altcoins pendant les baisses des prix du Bitcoin.

Les baisses continues du Bitcoin pousseront probablement les prix de l’altcoin à des sommets significatifs au cours de la semaine à venir.

Memeinateur (MMTR)

Memeinator continue de consolider sa présence sur le marché en se concentrant sur sa légitimité dans le monde des pièces de mème. L’altcoin est resté sur le radar des investisseurs en raison de divers développements optimistes, notamment des préventes réussies, des distributions massives et des cadeaux lucratifs.

Les joueurs intéressés peuvent acheter des jetons MMTR au prix actuel de 0,0186 $. Cela pourrait présenter une opportunité de rentabilité lucrative, car les analystes s’attendent à ce que le jeton dépasse 0,1 $ d’ici la fin de l’année 2024, ce qui n’est pas exagéré si l’on considère les performances de concurrents tels que Pepe Coin.

Perspectives de prix pour Sui

Sui a maintenu une perspective haussière au cours de la dernière journée, se rapprochant de son ATH alors qu’il surmontait le niveau vital de 1 $. Les ours se sont battus pour prendre le contrôle alors qu’ils faisaient passer le jeton de 1,35 $ à 1,240 $ au cours de ces lignes. Le succès des vendeurs pourrait catalyser un nouveau test de l’EMA 20, compte tenu des conditions de surachat de l’indice de force relative.

Néanmoins, un rebond au-delà de l’EMA 20 pourrait propulser les prix du SUI vers 2 $ au cours de la semaine à venir.

Analyse des prix du BONK

BONK a attiré les acteurs du marché grâce à ses performances récentes. Cependant, l’altcoin reste limité après avoir échoué à surmonter un obstacle à 0,000017 $. Il a affiché une tendance haussière à 0,00001448 $, après un bond de plus de 6 % au cours de la dernière journée.

Pendant ce temps, le RSI a oscillé près du niveau intermédiaire, tandis que l’EMA 20 jours est restée quelque peu horizontale, ne parvenant pas à donner une direction aux baissiers ou aux haussiers.

Les taureaux devraient maintenir BONK au-delà de la ligne de tendance baissière pour assurer leur domination au cours de la semaine à venir. Une telle décision pourrait pousser l’actif vers 0,000023 $ avant d’envisager de nouvelles tendances haussières.

Vous pouvez trouver plus d’informations sur Memeinator sur leur site Web.

Cet article a été traduit de l'anglais à l'aide d'outils d'intelligence artificielle, puis relu et corrigé par un traducteur local.