Pullix prend de l’ampleur alors que GameStop quitte le secteur des NFT

Les nouvelles notables de cette semaine dans le secteur des NFT proviennent du détaillant de jeux vidéo GameStop, qui a annoncé la fermeture de son marché de NFT le mois prochain. La société cotée en bourse invoque « l’incertitude réglementaire » pour expliquer sa décision d’arrêter son activité autour des NFT.

Pendant ce temps, Pullix (PLX), une bourse de trading à venir qui proposera également un Launchpad DeFi et des NFT, a vu sa présente gagner en popularité.

GameStop va fermer le marché de NFT

Copy link to section

GameStopNFT, la plate-forme blockchain lancée par le détaillant de jeux basé aux États-Unis à la fin du mois d’octobre 2022, a publié un avis sur son site Web indiquant que son marché de NFT fermera le 2 février 2024.

Selon GameStop, sa décision est due à « l’incertitude réglementaire persistante de l’espace crypto ». Bien que les utilisateurs ne puissent pas acheter, vendre ou échanger des NFT sur la plateforme à la date d’entrée en vigueur, ils accéderont toujours à ces fonctionnalités pour leurs avoirs sur d’autres marchés de NFT.

« À compter du 2 février 2024, les clients ne pourront plus acheter, vendre ou créer des NFT. Vos NFT sont sur la blockchain et resteront accessibles et vendables via d’autres plateformes », indique l’avis.

Featured Broker Looking to invest? Invest and trade CFD stocks, ETFs, digital assets & commodities in minutes with our highest-rated broker. Open your account Ad

La décision de GameStop de fermer son marché de NFT fait suite à la décision de l’année dernière d’abandonner le portefeuille de crypto-monnaies de la société. Cela survient également quelques mois après que la Securities and Exchange Commission (SEC) a accusé un projet de NFT basé aux États-Unis de violations des lois sur les valeurs mobilières.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

Malgré cela et d’autres mesures d’application de la SEC, l’industrie de la crypto-monnaie est convaincue que la récente approbation des ETF Bitcoin au comptant est une étape cruciale dans la quête d’une plus grande clarté réglementaire. Cela signifie que le marché est de plus en plus haussier et qu’il recherche de nouvelles opportunités.

Pullix (PLX) : une bourse hybride

Copy link to section

Les échanges centralisés, ou CEX, continuent de jouer un rôle essentiel dans le secteur des crypto-monnaies, fournissant des rampes d’accès critiques et une liquidité au niveau institutionnel. Mais les inconvénients de l’utilisation de ces échanges de crypto-monnaies sont clairement apparus à la suite d’implosions massives, notamment FTX, entre autres. De plus en plus de personnes à la recherche d’alternatives ont opté pour les échanges décentralisés, ou DEX.

Des mesures de sécurité strictes et un contrôle sur ses propres actifs confèrent un avantage aux plateformes DEX. Cependant, le problème de liquidité signifie que les plateformes DEX présentent également des lacunes. Imaginez maintenant un échange qui rassemble le meilleur des CEX et des DEX.

Les experts suggèrent que l’échange hybride qui en a résulté pourrait constituer une tendance clé en 2024 et au-delà. Pullix prétend être l’acteur dominant dans cet espace cryptographique naissant.

Qu’est-ce qui rend Pullix si unique ?

Copy link to section

Pour les traders et les investisseurs en crypto-monnaies, le modèle d’infrastructure hybride proposé par Pullix signifie une chose : accéder aux avantages de l’utilisation d’une plateforme décentralisée tout en tirant parti de la liquidité et de la commodité d’une plateforme centralisée.

Pullix combine non seulement ces fonctionnalités, mais offre également l’accès à un modèle unique de partage des revenus.

En négociant et en fournissant des liquidités aux teneurs de marché automatisés, les détenteurs du jeton natif PLX gagnent à la fois de leurs transactions et d’une part des revenus quotidiens de Pullix. De plus, bien que cet échange soutenu par la communauté soit conçu pour offrir une agriculture de rendement et un jalonnement, il disposera également d’un Launchpad DeFi et de NFT.

Ainsi, avec Pullix, les avantages vont au-delà de la sécurité et de la liquidité. On peut également exploiter les opportunités de revenus passifs sur le marché de NFT.

Alors que les bourses hybrides occupent une place centrale sur le marché, l’approche de Pullix pourrait la distinguer des autres, alimentant la croissance après le lancement. La prévente offre aux personnes intéressées la possibilité de s’inscrire plus tôt, le jeton PLX natif étant actuellement disponible à 0,08 $ à l’étape 6.

Pour en savoir plus sur cet échange hybride et son jeton PLX, cliquez ici.

Cet article a été traduit de l'anglais à l'aide d'outils d'intelligence artificielle, puis relu et corrigé par un traducteur local.