Binance ajoute le projet ZK Manta (MANTA) à Launchpool

L’échange de crypto Binance a annoncé Manta (MANTA), le L2 modulaire pour les applications ZK, comme 44e projet Launchpool.

Au fur et à mesure de sa mise en ligne sur Binance Launchpool, les utilisateurs commenceront à exploiter MANTA en plaçant leurs jetons BNB et FDUSD dans les deux pools. Les utilisateurs pourront exploiter des jetons MANTA dans les deux prochains jours, a noté Binance dans son annonce du 15 janvier.

Récompenses Launchpool de 30 millions MANTA

Sur l’offre maximale d’un milliard, 30 millions, soit 3 % de l’offre, seront disponibles pour les utilisateurs sous forme de récompenses Launchpool. Binance appliquera un plafond horaire de 50 000 MANTA et 12 500 MANTA respectivement dans le pool BNB et FDUSD. L’agriculture commencera à 00h00 UTC le 16 janvier 2024.

Selon Binance, la bourse listera ensuite le jeton MANTA le 18 janvier à 10h00 UTC. Le nouveau jeton aura MANTA/BTC, MANTA/USDT, MANTA/BNB, MANTA/FDUSD et MANTA/TRY comme paires de trading prises en charge. Notamment, Binance appliquera son Seed Tag à Manta, indiquant le potentiel de fluctuations sauvages des prix de ce jeton.

Qu’est-ce que Manta ?

Manta est une blockchain modulaire sur Ethereum alimentée par MANTA, le jeton natif utilisé pour la gouvernance, le jalonnement, la délégation des collecteurs et les frais de réseau. Le jeton est également utilisé au sein de l’écosystème Manta pour la liquidité native et comme garantie.

Le testnet Manta Pacific, la plate-forme d’application ZK (Zero Knowledge) de couche 2 équivalente à l’EVM, est en ligne. Il offre une intégration avec Celestia DA et Polygon zkEVM.

La plate-forme a prévu son lancement bêta sur le réseau principal Manta Pacific au deuxième trimestre 2024. La feuille de route comprend également l’activation du multiprover sur le réseau principal Manta Pacific, la transition vers zkEVM et le lancement d’Universal Circuits 2.0 sur testnet.

Cet article a été traduit de l'anglais à l'aide d'outils d'intelligence artificielle, puis relu et corrigé par un traducteur local.