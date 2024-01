Jalon historique : premier contrat de location de Bitcoin signé en Argentine

Dans un geste révolutionnaire, l’Argentine a assisté à la signature du premier contrat Bitcoin du pays après la signature d’un contrat de location Bitcoin à Rosario.

Cette évolution fait suite au décret transformateur du président Javier Milei, autorisant la conclusion de contrats en « monnaie légale ou en devises étrangères », a encore confirmé la ministre des Affaires étrangères du pays, Diana Mondino. Cette décision a révolutionné le droit du bail, remodelant le paysage des contrats de propriété.

Le contrat pionnier, facilité par la plateforme de cryptographie argentine Fiwind, crée un précédent en matière d’adoption des crypto-monnaies dans les transactions immobilières.

Le premier contrat Bitcoin de l’Argentine

Dans un changement de paradigme, le propriétaire d’un appartement à Rosario a signé le premier contrat de location du pays entièrement libellé en Bitcoin (BTC). Cette signature fait suite à l’abrogation récente de la loi argentine sur les locations, introduite par le vaste décret de nécessité et d’urgence (DNU) du président Javier Milei le 30 décembre.

Cet accord historique a été rendu possible grâce à la collaboration avec Fiwind, une société financière argentine spécialisée dans les transactions en cryptomonnaies. Le locataire et le propriétaire, tous deux utilisateurs expérimentés de la plateforme Fiwind, ont choisi ce service comme support exclusif pour leurs paiements de loyer Bitcoin.

Comme indiqué dans le contrat, le loyer mensuel, équivalent à « 100 jetons Tether USDT » – un stablecoin indexé sur le dollar américain – s’élève à 100 $ ou 0,0021 BTC. Le locataire, responsable du transfert de cryptomonnaie, initie le processus en convertissant ses pesos argentins en Bitcoin sur la plateforme Fiwind. Par la suite, le montant équivalent en crypto-monnaie est transféré de manière transparente au propriétaire.

Le décret du président Milei, autorisant la conclusion de contrats en « monnaie légale ou en devises étrangères », a ouvert la voie à de tels accords innovants. La ministre des Affaires étrangères Diana Mondino a en outre confirmé l’adaptabilité des contrats qui seront « conclus en Bitcoin » et en monnaie américaine.

Ce développement historique met non seulement en évidence la capacité d’adaptation du marché immobilier, mais souligne également l’évolution du paysage réglementaire argentin. À mesure que le gouvernement assouplit les restrictions et adopte les monnaies numériques, il ouvre la voie à la diversification des futurs accords financiers, offrant aux particuliers et aux entreprises une nouvelle flexibilité dans leurs transactions.

Cet article a été traduit de l'anglais à l'aide d'outils d'intelligence artificielle, puis relu et corrigé par un traducteur local.