VanEck va liquider son ETF Bitcoin Strategy

VanEck, l’un des fournisseurs de solutions d’investissement dont l’ETF Bitcoin spot a reçu l’approbation de négociation de la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis, a annoncé une décision majeure concernant l’un de ses ETF à terme approuvés précédemment.

Un communiqué de presse publié mercredi par le gestionnaire d’actifs a déclaré qu’il allait dissoudre et liquider l’ ETF Bitcoin Strategy (XBTF). Le conseil d’administration de VanEck a approuvé cette mesure, a indiqué la société.

La décision est conforme à l’approbation de la cotation et de la négociation du VanEck Bitcoin Trust (HODL) sur la bourse Cboe BZX la semaine dernière. L’ETF Bitcoin Strategy, qui permettait aux clients de s’exposer aux contrats à terme Bitcoin, était également négocié sur le Cboe BZX Exchange.

Pourquoi VanEck ferme l’ETF basé sur les contrats à terme

Copy link to section

Selon le communiqué de presse, VanEck clôture et liquide le fonds négocié en bourse XBTF sur la base de son évaluation de la performance, de la liquidité et de l’intérêt des investisseurs du fonds. La société a également pris en compte les actifs sous gestion (AUM) du fonds.

“La décision a été prise de liquider le Fonds sur la base d’une analyse de ces facteurs et d’autres considérations opérationnelles”, indique le communiqué.

Featured Broker Looking to invest? Invest and trade CFD stocks, ETFs, digital assets & commodities in minutes with our highest-rated broker. Open your account Ad

Les actionnaires ont la possibilité de vendre leurs actions XBTF jusqu’à la clôture du marché le 30 janvier 2024, après quoi Cboe BZX Exchange les radiera de la cote. VanEck prévoit de liquider l’ETF vers le 6 février 2024 et ceux qui continueront à détenir les actions du fonds d’ici là recevront des distributions en espèces.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

L’ETF Bitcoin Strategy de VanEck a été lancé le 16 novembre 2021 après l’approbation de la SEC. Ils ont augmenté respectivement de 31 % et 76 % au cours des six derniers mois et de l’année dernière. Cependant, il s’échangeait en baisse de 1,2% mercredi matin suite à la nouvelle.

Pendant ce temps, le VanEck Bitcoin Trust (HODL) était en baisse de 1,7% alors que Bitcoin luttait pour la hausse après son effondrement après l’approbation spot de l’ETF.

Cet article a été traduit de l'anglais à l'aide d'outils d'intelligence artificielle, puis relu et corrigé par un traducteur local.