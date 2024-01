Le fiduciaire de Mt. Gox confirme les adresses des créanciers pour les remboursements BTC et BCH

Les créanciers de Mt. Gox auraient reçu des e-mails de l’échange cryptographique effondré pour confirmer leurs comptes pour les remboursements. Selon les emails partagés par les utilisateurs de plateformes sociales telles que Reddit, les créanciers peuvent recevoir des paiements en Bitcoin (BTC) ou Bitcoin Cash (BCH). L’e-mail lit en partie :

À l’avenir, il est prévu que la Bourse accepte votre abonnement au reçu d’agence indiqué sur le système pour recevoir le remboursement en BTC/BCH en tant qu’agent.

Plusieurs utilisateurs de Bitstamp et Kraken ont signalé avoir reçu des e-mails de l’échange cryptographique insolvable. Cependant, l’échange a averti que les utilisateurs dont les comptes ont été gelés ou désactivés ne pourraient pas recevoir de paiements futurs. Les bourses participant aux remboursements de Mt Gox continueront de servir leurs clients même dans les juridictions où elles ont cessé leurs activités.

Le remboursement suscite des inquiétudes concernant le dumping du BTC

Mt. Gox avait déjà retardé les remboursements des créanciers depuis le blocage des retraits lors de la chute de la bourse en 2014. Les derniers courriels ajoutent l’espoir que la bourse réglera enfin les cotisations de longue date.

Malgré cette évolution positive, les marchés se préparent à la dynamique potentielle de l’offre, avec des indications selon lesquelles Mt. Gox paiera jusqu’à 142 000 Bitcoins et 143 000 Bitcoin Cash. Le reste s’élève à 69 milliards de yens japonais, soit l’équivalent de 510 millions de dollars.

En particulier, les marchés pourraient subir des montagnes russes si les destinataires du mont. Gox se débarrassent de leurs Bitcoins, ce qui entraînerait un dumping potentiel avec des effets d’entraînement sur le prix du BTC. Les remboursements devraient désormais intervenir dans les semaines ou les mois à venir. Néanmoins, certains utilisateurs ont déclaré avoir reçu des paiements du mont. Gox fin décembre 2023.

Cet article a été traduit de l'anglais à l'aide d'outils d'intelligence artificielle, puis relu et corrigé par un traducteur local.