Devriez-vous investir dans Bitbot alors que Degas Wright vante l’utilisation de l’IA en 2024 ?

Degas Wright, fondateur de Decatur Capital, affirme que les entreprises capables d’intégrer l’intelligence artificielle dans leurs offres actuelles réussiront bien en 2024.

Le point de vue de Wright sur l’intelligence artificielle générative

Le gestionnaire d’actifs est notamment convaincu que la santé et la technologie sont deux secteurs qui semblent susceptibles d’intégrer l’IA dans les produits existants.

Ses choix notables dans les deux secteurs incluent Microsoft Corp et Regeneron Pharmaceuticals Inc. Sur le « Worldwide Exchange » de CNBC, Wright a récemment déclaré :

Vous souhaitez vous concentrer sur les entreprises qui sont des fournisseurs du secteur de l’intelligence artificielle – et sur celles qui peuvent réaliser des applications. Il faut donc regarder sous le capot et comprendre l’impact de l’IA sur leur activité.

Dans l’ensemble, ce que suggèrent ses remarques, c’est que l’expert voit une croissance rapide de l’IA qui a commencé au début de l’année dernière lorsque Microsoft a annoncé un investissement de plusieurs milliards de dollars dans OpenAI qui se poursuivrait en 2024.

Étant donné que l’intelligence artificielle est un marché en expansion, il est plus que probable que les avantages qui en découleront ne se limiteront pas uniquement aux géants comme $MSFT ou $REGN. Les plateformes récemment lancées comme Bitbot pourraient également profiter de ce vent favorable.

Voici ce que Bitbot a décidé d’accomplir

Bitbot est un projet basé sur l’IA qui s’engage à maximiser vos retours sur les crypto-monnaies en tant que trader.

Il s’agit d’un robot de trading Telegram qui exploite l’intelligence artificielle pour proposer des outils de qualité institutionnelle aux investisseurs particuliers.

Le marché des crypto-monnaies devrait connaître une année 2024 solide, maintenant que la Securities & Exchange Commission des États-Unis a approuvé les ETF Bitcoin au comptant – et Bitbot veut s’assurer que vous n’êtes pas laissé pour compte lors du rallye attendu.

Si la sécurité est une raison notable pour laquelle vous n’avez pas encore expérimenté les robots de trading, Bitbot vous convient car il est essentiellement le pionnier des robots de trading non dépositaires.

En termes simples, Bitbot a pour objectif de minimiser les risques et d’améliorer les rendements des traders de crypto-monnaies en 2024. Vous pouvez en savoir plus sur cette plateforme prometteuse sur son site Web ici.

Bitbot vous expose à la cryptographie et à l’IA

Il est intéressant de noter que Bitbot est un investissement en soi. Pourquoi – parce qu’il est alimenté par son propre jeton natif.

Prendre une position précoce sur le jeton Bitbot qui est actuellement en prévente est un moyen de s’exposer à deux des marchés à la croissance la plus rapide : les crypto-monnaies et l’intelligence artificielle.

Statista, par exemple, prévoit que l’IA représentera un marché de 2 000 milliards $ d’ici 2030, contre environ 200 milliards $ seulement au moment de la rédaction de cet article. Le jeton natif est actuellement au prix de 0,01 $ seulement, vous n’aurez donc pas non plus à vous ruiner pour y investir. D’après le site Bitbot :

Bitbot utilisera une partie de son allocation de prévente pour des concours, dont le premier est un concours de 100 000 $.

Cliquez ici pour visiter le site Web et découvrir des moyens simples d’investir dans le jeton Bitbot.

Les jetons Bitbot vous permettent d’accéder à des fonctionnalités limitées

Bitbot a levé plus de 0,3 million $ en quelques jours, ce qui en dit long sur le type de demande qu’il suscite de la part de la communauté des investisseurs. C’est généralement le signe d’un bon investissement.

Il convient de mentionner ici que posséder le jeton natif vous ouvre également les portes d’un monde de fonctionnalités exclusives, notamment le scanner de joyaux, le copy trading et l’éligibilité à participer au programme de parrainage ainsi que de bénéficier de son initiative de partage des revenus.

Une fois la prévente terminée et les jetons en ligne, Bitbot sera coté sur un échange de crypto-monnaies de premier plan qui suscite historiquement davantage de demande, ce qui se traduit par une appréciation des prix.

Enfin, rappelez-vous que le jeton susmentionné est essentiellement une crypto-monnaie. Ainsi, il bénéficiera probablement des vents favorables du marché des crypto-monnaies. Ceux-ci incluent le pivot attendu de la Réserve fédérale vers une réduction des taux cette année et la réduction de moitié du Bitcoin prévue pour avril prochain.

Visitez le site Web sur ce lien pour en savoir plus sur ce que Bitbot a à offrir.

Cet article a été traduit de l'anglais à l'aide d'outils d'intelligence artificielle, puis relu et corrigé par un traducteur local.