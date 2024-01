Le groupe de luxe LVMH (LVMHF, entièrement connu sous le nom de LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE) a publié le 12 janvier ses résultats du quatrième trimestre et de l’année 2023, après la fermeture des marchés de Paris.

Les dépenses de luxe ont été notoirement modérées pendant la majeure partie de 2023, et c’est dans ce contexte que LVMH a publié ce soir ses résultats financiers pour l’ensemble de l’année et du quatrième trimestre.

Avant cette annonce, les analystes et les experts du marché s’attendaient à ce que le groupe publie un chiffre d’affaires d’environ 23 milliards d’euros, en hausse d’environ 6 % par an, et un BPA en hausse de 5,3 % sur un an.

Une année difficile à réaliser

Copy link to section

La présentation a été étroitement surveillée comme un indicateur pour les produits de luxe, alors que l’année 2023 a vu le marché des produits de luxe riches rester déprimé pendant la majeure partie de l’année alors que les consommateurs du monde entier étaient aux prises avec des taux d’intérêt et une inflation élevés.

Les indices LVMH ont été globalement inférieurs aux attentes, après les trimestres précédents de 2023, raisonnablement réussis.

Featured Broker Looking to invest? Invest and trade CFD stocks, ETFs, digital assets & commodities in minutes with our highest-rated broker. Open your account Ad

En juillet 2023, LVMH a annoncé un résultat opérationnel courant pour le premier semestre 2023 en hausse de 13 % à 11 574 millions d’euros. En octobre, elle a annoncé avoir enregistré une croissance organique de son chiffre d’affaires de 14 % au cours des neuf premiers mois de 2023 par rapport à la même période de 2022.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

Lire l’avis de notre analyste : pourquoi j’achète des actions LVMH

La fin d’une année mouvementée

Copy link to section

L’année 2023 a été marquante pour LVMH. Comme s’il s’agissait d’un épisode réel de Succession, le président de LVMH, Bernard Arnault, a suscité de nombreuses spéculations en janvier 2023 lorsqu’il a promu sa fille Delphine Arnault à la tête de la maison de couture Dior.

Puis, en novembre 2023, celui que l’on surnomme le « loup en cachemire » a annoncé que son fils. Puis, cette semaine, la rumeur disait que deux autres descendants d’Arnault seraient nommés au conseil d’administration de LVMH.

Si cela s’avère vrai, cela signifiera que quatre des cinq enfants d’Arnault seront membres du conseil d’administration, sans qu’aucun d’entre eux n’ait encore été confirmé pour lui succéder au contrôle ultime du groupe LVMH.

Perspectives pour 2024

Copy link to section

L’année 2024 qui s’annonce sera également historique pour le groupe. À compter du 1er février prochain, Michael Burke assumera les fonctions de président-directeur général de LVMH, la première fois dans l’histoire de l’entreprise qu’une personne autre qu’Arnault occupe ce poste depuis la création du conglomérat en 1987.

Dans ses propres perspectives internes pour 2024, LVMH déclare :

Dans un environnement économique et géopolitique incertain, le Groupe est confiant dans la poursuite de sa croissance et maintiendra une stratégie axée sur l’amélioration continue de l’attractivité de ses marques, en s’appuyant sur l’authenticité et la qualité de ses produits, l’excellence de la distribution et l’agilité de son organisation. “

Par ailleurs, Bloomberg estime que 2024 pourrait être globalement une bonne année pour les produits de luxe par rapport à 2023.

Cet article a été traduit de l'anglais à l'aide d'outils d'intelligence artificielle, puis relu et corrigé par un traducteur local.