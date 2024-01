Les détenteurs d’Optimism (OP) réalisent des bénéfices malgré des actions de prix baissiers – détails

Le marché de la cryptographie a accueilli cette semaine du mauvais pied, la capitalisation boursière de toutes les pièces numériques ayant chuté de 5 %, passant de 1,6 billion de dollars à 1,5 billion de dollars. Optimism (OP) a rejoint ce tirage, clôturant la semaine précédente avec une chute des prix de près de 20 % pour atteindre une valeur temporelle de 2,83 $.

OP 7D Chart on Coinmarketcap

Malgré la trajectoire descendante des prix, les données montrent que plus de 85 % des détenteurs de PO bénéficient de bénéfices aux prix actuels.

Les détenteurs d’Optimism bénéficient de rendements malgré la baisse des prix

Les dernières données d’IntoTheBlock montrent que 87 % des investisseurs optimistes sont dans la catégorie rentable malgré la chute des prix des OP de la semaine dernière. Il s’agit d’une mesure impressionnante pour le projet, car elle témoigne de la résilience d’investisseurs fidèles, capables de naviguer dans la volatilité des marchés.

Source – IntoTheBlock

De plus, la résilience des investisseurs à long terme confirme leur confiance dans la croissance future du projet.

La blockchain Optimism a connu une croissance impressionnante au cours de la dernière année. Il a mis en œuvre la mise à niveau de Bedrock le 6 juin 2023. Le hardfork faisait partie des propositions détaillées visant à lancer une superchaîne avec plusieurs plates-formes blockchain partageant un seul logiciel pour une interopérabilité et une sécurité améliorées.

Le hardfork Bedrock visait à réduire les frais et les délais de dépôt tout en garantissant une sécurité de premier ordre. L’optimisme a vu une augmentation significative des transactions et du volume après la mise à niveau.

Relance du réseau Optimisme

Les données montrent que la solution de mise à l’échelle de couche 2 a enregistré de nombreuses transactions à grande échelle au cours des dernières semaines. Les données de l’ITB montrent que ce chiffre est passé à 421 le 12 janvier, atteignant ainsi son plus haut niveau sur un an. En outre, le nombre de portefeuilles contenant des OP a dépassé le million de marchés. Les nouvelles adresses rejoignant le réseau sont restées au-delà de 1,34K au cours des trois derniers mois. L’activité amplifiée des utilisateurs est optimiste pour le jeton numérique.

De plus, Optimism a rejoint le top 10 des projets par commits GitHub, soulignant l’activité accrue des développeurs.

Le développement continu de la blockchain au cours de l’année écoulée a permis à Optimism de rester à flot malgré les vastes défis du marché, se traduisant par des rendements impressionnants pour les détenteurs d’OP.

Cet article a été traduit de l'anglais à l'aide d'outils d'intelligence artificielle, puis relu et corrigé par un traducteur local.