GoMining obtient un investissement de 3 millions de dollars de Bitscale Capital pour étendre le protocole innovant de minage de Bitcoin

GoMining, une société d’infrastructure qui facilite l’accès au minage de Bitcoin, a levé avec succès 3 millions de dollars lors d’un cycle de financement mené par le fonds international de capital-risque Bitscale Capital.

Des investissements pour soutenir les opérations minières mondiales

L’investissement de Bitscale Capital implique l’acquisition de 3 millions de dollars de capitaux propres sous la forme de jetons GOMINING, la crypto-monnaie native de l’écosystème GoMining et d’une collection de NFT.

Ces NFT représentent des parts de la vaste infrastructure minière numérique Bitcoin de GoMining dans neuf centres de données mondiaux.

Ce financement vise à renforcer la mission de GoMining consistant à offrir une passerelle simplifiée et conviviale vers l’exploitation minière de Bitcoin, encourageant une participation plus large à la recherche de « l’or numérique ».

Innover avec le Liquid Bitcoin Hashrate et les NFT

L’approche unique de GoMining implique le protocole Liquid Bitcoin Hashrate (LBH), dans lequel les NFT sont en corrélation avec les parts réelles de la puissance minière Bitcoin de l’entreprise, mesurées en terahash par seconde (TH/s) et en watt par terahash (W/TH).

Cette configuration permet à chaque détenteur de NFT de posséder une partie de la capacité minière réelle de Bitcoin, ce qui génère à son tour des récompenses Bitcoin quotidiennes.

Ce modèle simplifie le processus autrement complexe et coûteux de minage de cryptomonnaie en éliminant le besoin de configuration et de maintenance individuelles du matériel de minage.

Plans d’expansion et objectifs stratégiques

Avec un objectif ambitieux d’augmenter son hashrate total généré à 25 millions de TH/s d’ici la mi-2025, GoMining prévoit d’étendre son infrastructure de centre de données actuelle et d’établir de nouvelles installations en Afrique du Nord et au Moyen-Orient plus tard cette année.

Cette expansion fait partie de l’initiative stratégique de GoMining visant à renforcer sa capacité minière et à améliorer les offres de services à ses utilisateurs à l’échelle mondiale.

Bénéfices pour les utilisateurs et croissance de l’écosystème

Le modèle GoMining libère non seulement les utilisateurs des coûts initiaux élevés associés au minage de cryptomonnaies, mais également des soucis de maintenance continus.

Les détenteurs de NFT sont uniquement responsables des coûts d’électricité, qui sont parmi les plus bas du secteur, et peuvent bénéficier de réductions supplémentaires en payant avec des jetons GOMINING.

L’expérience utilisateur de la plateforme est encore enrichie grâce à une interface ludique qui permet aux mineurs d’employer diverses stratégies et de participer au vote de la communauté.

Reconnaissance de l’industrie et collaborations futures

L’approche nouvelle de GoMining a attiré l’attention au sein de la communauté crypto au sens large, comme en témoigne le lancement de la première collection de mineurs NFT sur la blockchain TON.

Des plans sont en cours pour une intégration plus poussée à l’écosystème TON, ce qui pourrait potentiellement élargir l’accès au minage de Bitcoin à l’une des communautés blockchain les plus actives.

Le point de vue des dirigeants

Mark Zalan, PDG de GoMining, a déclaré :

Nous sommes ravis d’annoncer le début de notre partenariat avec Bitscale Capital et la levée réussie de 3 millions de dollars d’investissements, qui seront orientés vers le développement ultérieur de notre projet.

Il a souligné l’alignement entre la confiance des investisseurs et la reconnaissance par le marché institutionnel des solutions innovantes de GoMining.

Cet investissement important marque un tournant pour GoMining, car il continue de repousser les limites de ce qui est possible dans l’espace minier Bitcoin, le rendant accessible et rentable pour un public plus large.

Cet article a été traduit de l'anglais à l'aide d'outils d'intelligence artificielle, puis relu et corrigé par un traducteur local.