La Corée du Sud exclut la crypto-monnaie dans la loi sur les dons récemment mise à jour

Dans le cadre d’une mise à jour législative importante, la Corée du Sud a révisé sa loi sur les dons pour la première fois depuis 2006, élargissant ainsi la portée des dons acceptables, mais excluant notamment les crypto-monnaies comme le Bitcoin.

Les options de don élargies intègrent la technologie

Le ministère de l’Intérieur et de la Sécurité, qui supervise les modifications du décret d’application de la loi sur la collecte et l’utilisation des dons, a introduit plusieurs méthodes de paiement modernes dans le cadre des dons.

À partir de juillet, les Sud-Coréens pourront faire un don en utilisant des chèques cadeaux des grands magasins, des actions cotées, des distributeurs automatiques de grandes plateformes telles que Naver et des chèques de supermarchés. De plus, les dons peuvent désormais être effectués avec des pièces stables émises par le gouvernement local et liées au won coréen et des chèques-cadeaux électroniques alimentés par la blockchain.

Les cryptomonnaies absentes des méthodes de don

Malgré le taux élevé d’adoption et d’échange de cryptomonnaies en Corée du Sud, le gouvernement a décidé d’exclure les monnaies numériques comme le Bitcoin de la liste des actifs de dons approuvés.

Le ministère de l’Intérieur et de la Sécurité n’a pas fourni de raisons précises pour cette exclusion, suscitant des discussions et des spéculations parmi les parties prenantes et les citoyens.

Cette décision est considérée comme une omission importante étant donné la popularité et l’acceptation croissante des crypto-monnaies dans le pays.

Des améliorations technologiques pour faciliter le don

Les modifications ne visent pas seulement à élargir les types de dons ; ils visent également à moderniser la manière dont les dons sont effectués.

Des technologies avancées telles que les systèmes de réponse automatique (ARS) seront utilisées pour faciliter le processus de don.

Le gouvernement cherche également à introduire davantage de plateformes de dons en ligne et à rationaliser les processus pour améliorer l’accessibilité et l’efficacité, reflétant ainsi son engagement à tirer parti de la technologie pour soutenir les activités philanthropiques.

Impact sur le paysage des dons

L’exclusion des crypto-monnaies des actifs de dons approuvés soulève des questions sur les impacts potentiels sur les campagnes caritatives et sur l’acceptation plus large des monnaies numériques en Corée du Sud.

Bien que le gouvernement ait adopté certaines innovations technologiques telles que les bons alimentés par la blockchain et les pièces stables, la réticence à inclure les crypto-monnaies populaires pourrait influencer les futurs développements législatifs dans l’espace de la monnaie numérique.

La mise à jour de la loi sur les dons reflète les efforts de la Corée du Sud pour s’adapter à l’évolution des technologies et des méthodes de paiement depuis que la législation originale a été promulguée en 2006, bien avant l’adoption généralisée des smartphones et des systèmes de paiement numériques modernes.

Cet article a été traduit de l'anglais à l'aide d'outils d'intelligence artificielle, puis relu et corrigé par un traducteur local.