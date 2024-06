Un rapport Visa révèle que moins de 10 % des transactions stables sont organiques

Une nouvelle analyse menée par Visa et la société d’analyse de données Allium Labs a découvert que moins de 10 % des volumes de transactions stables sont générés par des utilisateurs réels, la grande majorité étant générée par des robots automatisés et des traders à grande échelle.

Vous cherchez des signaux et des alertes de la part de pro-traders ? Inscrivez-vous à Invezz Signals™ GRATUITEMENT. Cela prend 2 minutes.

Activité organique limitée dans les transactions stablecoin

Copy link to section

L’étude, rapportée par Bloomberg, a enquêté sur des transactions d’une valeur d’environ 2,2 billions de dollars en avril et a révélé que seulement 149 milliards de dollars environ représentaient une véritable activité de paiement organique. Cet écart flagrant met en évidence la prédominance d’acteurs non humains sur les marchés des pièces stables.

L’analyse visait à éliminer les activités et les transactions générées par les robots des grandes entités pour se concentrer uniquement sur les transactions effectuées par des personnes réelles.

Marché du Stablecoin dominé par des acteurs majeurs

Copy link to section

Le secteur des pièces stables, avec une offre totale de marché d’environ 150 milliards de dollars, est principalement contrôlé par Tether (USDT) et USD Coin (USDC), qui détiennent respectivement 75 % et 22 % de parts de marché, selon le courtier Bernstein.

Les Stablecoins, qui sont des crypto-monnaies liées à des actifs stables comme le dollar américain, sont conçues pour maintenir une valeur constante et deviennent de plus en plus importantes dans le paysage plus large des monnaies numériques.

Développements réglementaires et industriels

Copy link to section

L’attention portée aux pièces stables s’est intensifiée à la suite des annonces de sociétés telles que PayPal concernant l’émission de leurs propres pièces stables.

En outre, la perspective d’une réglementation des pièces stables est de plus en plus susceptible de progresser au Congrès américain, dans le but d’établir des règles plus claires pour leur utilisation et leur émission.

Analyser la complexité des données

Copy link to section

Cuy Sheffield, responsable de la cryptographie chez Visa, a souligné la complexité de l’analyse des transactions stables en raison des utilisations multiformes des blockchains.

“Il y a beaucoup de bruit dans ces données étant donné que les blockchains sont des réseaux à usage général où les pièces stables peuvent être utilisées dans une gamme de cas d’utilisation.”

Croissance de l’engagement des utilisateurs

Copy link to section

Malgré les difficultés liées à l’identification de la nature des transactions, le rapport a révélé une tendance positive dans l’engagement des utilisateurs.

Il y a eu une augmentation signalée du nombre d’utilisateurs mensuels actifs de stablecoin, avec 27,5 millions d’utilisateurs actifs sur tous les réseaux blockchain.

Cela indique une adoption et une utilisation croissantes des pièces stables par le grand public dans le contexte des activités de trading automatisées.

Cet article a été traduit de l'anglais à l'aide d'outils d'intelligence artificielle, puis relu et corrigé par un traducteur local.