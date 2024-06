FTX prévoit un remboursement de 118 % pour les créanciers ; KangaMoon vaut-il le détour ?

Plus

Les experts sont optimistes en ce qui concerne le marché des crypto-monnaies, le prix du Bitcoin oscillant au-dessus de 62 000 $ et étant susceptible de rebondir après sa récente réduction de moitié. Les perspectives sont également optimistes pour les altcoins malgré les nouvelles négatives liées à la SEC.

Alors que FTX révèle des plans qui pourraient permettre aux créanciers de recevoir des remboursements de 118 %, qu’en est-il de KangaMoon (KANG) ? Est-ce l’un des jetons à acheter en ce moment ?

Les créanciers de FTX recevront 118 % en guise de remboursement

La plateforme d’échange de crypto-monnaie en faillite FTX a fait une annonce importante.

Selon les détails, 98 % des créanciers sont sur le point d’obtenir un paiement en espèces de 118 % sur leurs créances respectives. Bien que ce ne soit pas autant que les prix actuels après le retournement haussier observé en 2024, l’offre du plan de réorganisation représente un changement clé par rapport aux offres annoncées précédemment.

Ces paiements pourraient être accessibles aux utilisateurs dans les 60 jours suivant l’approbation du plan par le tribunal. Seules les réclamations des créanciers de 50 000 $ ou moins sont réservées à ce plan, selon un communiqué de presse.

Selon les détails de l’annonce du 7 mai, le plan pourrait générer des rendements pour les créanciers pouvant atteindre 16,3 milliards $.

« Nous sommes heureux d’être en mesure de proposer un plan qui envisage le retour de 100 % des montants des réclamations en cas de faillite plus les intérêts pour les créanciers non gouvernementaux », a déclaré John J. Ray III, PDG et directeur de la restructuration de FTX.

Dans le cadre des plans visant à restituer la valeur aux clients de la bourse en faillite, l’équipe de FTX a vendu plusieurs jetons dans le cadre des plans de remboursement des créanciers après l’implosion de FTX en 2022.

KangaMoon, est-ce juste une autre pièce de mème ?

KangaMoon est un nouveau projet de cryptographie qui cherche à fusionner les pièces de mème avec la GameFi et la SocialFi. Cela en fait plus qu’une pièce de mème.

De plus, contrairement à la plupart des autres projets inspirés des mèmes, le jeton natif KANG offre une réelle utilité.

Dans l’environnement communautaire proposé par KangaMoon, KANG joue le rôle de monnaie de jeu. Avec lui, les détenteurs peuvent débloquer des NFT rares ou parier sur des batailles épiques au sein de l’écosystème de jeu P2E.

Il existe un système d’incitation unique qu’aucune autre prévente n’offre : la chance de gagner des jetons KANG en participant à des défis et des concours exclusifs. Les récompenses sont disponibles dès cette phase de prévente, ce qui en fait un projet passionnant pour les chasseurs de pierres précieuses.

Ainsi, bien qu’il s’agisse d’une pièce de mème, KangaMoon exploite la résurgence du marché des jeux P2E et la tendance SocialFi pour ajouter une couche unique qui renforce l’utilité de KANG.

Etape 5 de la prévente de KangaMoon – 90 % des jetons épuisés

Il s’agit probablement d’un salon de la dernière chance pour les investisseurs cherchant à exploiter la résurgence potentielle du marché des crypto-monnaies via le nouveau jeton KangaMoon (KANG). pourquoi est-ce le cas ?

Comme souligné précédemment, KangaMoon a franchi avec succès ses précendantes étapes de prévente et est actuellement sur le point d’une vente rapide au cours de l’étape 5. Après avoir traversé les quatre premières étapes, la phase de vente publique du jeton KANG a atteint plus de 93 % de ventes au moment de la rédaction.

L’intérêt des investisseurs continue de croître, le montant total levé dépassant les 6,4 millions $. Mais l’opportunité d’acheter des jetons KANG reste ouverte, à 0,0196 $ par jeton et avec un bonus de 10 % disponible sur tous les achats.

