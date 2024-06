Terraform Labs et son fondateur Do Kwon risquent d’être condamnés à des amendes de 5,3 milliards de dollars à l’occasion du deuxième anniversaire de la crise.

L’effondrement des jetons frères de l’écosystème Terraform, LUNA et UST, a été précédé par le tweet du fondateur Do Kwon déclarant qu’il déployait davantage de capital. Le tweet n’a pas bien vieilli, deux ans après la crise, Terraform Labs et son fondateur Do Kwon font face à 5,3 milliards de dollars de pénalités.

Deuxième anniversaire de la promesse de Do Kwon de déployer davantage de capitaux

Le 9 mai, Do Kwon a assuré à la communauté Terraform qu’il déployait davantage de capitaux pour lutter contre le dé-ancrage du stablecoin algorithmique UST. Le 11 mai, Kwon a présenté une stratégie visant à rétablir l’ancrage de l’UST. Le tweet de Kwon de 2022 a refait surface sur X.

2 years ago pic.twitter.com/wxgwpMR4DP — Quinten | 048.eth (@QuintenFrancois) May 9, 2024 Do Kwon’s tweet

Au cours des deux années qui ont suivi le tweet de Kwon, la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis a demandé à un tribunal de New York d’imposer des amendes de 5,3 milliards de dollars à Terraform Labs et à son fondateur Do Kwon. Le régulateur a demandé une lourde pénalité pour le rôle des entités dans l’implosion de 40 milliards de dollars des jetons de l’écosystème Terraform.

La SEC a demandé 4,74 milliards de dollars de remboursement légalement obligatoire des gains mal acquis, ainsi que 420 millions de dollars supplémentaires à Terraform Labs et 100 millions de dollars au fondateur Kwon. Le régulateur financier américain a justifié les amendes comme une approximation « conservatrice » mais raisonnable des gains de Terraform Labs et Do Kwon issus de la fraude.

Le tribunal a jugé que les deux parties étaient tenues responsables des accusations de fraude civile et des documents judiciaires ont révélé des ventes de LUNA à des investisseurs institutionnels pour 65,2 millions de dollars. La Luna Foundation Guard a vendu pour 1,8 milliard de dollars de LUNA et d’UST.

L’effondrement de l’écosystème Terraform, les « gains mal acquis » de Kwon et les amendes judiciaires sont les conséquences de l’implosion de 4 milliards de dollars en 2022 qui a démoli les serres de plusieurs sociétés de trading de crypto et prêteurs et a entraîné une série de faillites tout au long de 2022. et 2023.

Terra Foundation restreint l’accès aux produits TFL pour les utilisateurs basés aux États-Unis

À la lumière des récents développements judiciaires, la Fondation Terra a modifié ses opérations et a annoncé qu’elle restreindrait l’accès à certains de ses produits et fonctionnalités pour les utilisateurs aux États-Unis. Les projets open source auxquels TFL a contribué, tels que la blockchain Terra et Alliance, ne sont pas affectés.

🧵 👇 — Terra 🌍 Powered by LUNA 🌕 (@terra_money) April 25, 2024 Terra Foundation announcement

Cet article a été traduit de l'anglais à l'aide d'outils d'intelligence artificielle, puis relu et corrigé par un traducteur local.