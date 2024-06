El Salvador lance un site Web pour surveiller les avoirs Bitcoin dans son trésor

Suivez Invezz sur Telegram , Twitter , et Google Actualités pour recevoir des notifications de dernière minute >

Le Salvador a une fois de plus fait la une des journaux dans le monde des crypto-monnaies avec le lancement d’un site Web de surveillance de la trésorerie Bitcoin. Depuis l’adoption du Bitcoin (BTC) comme monnaie légale en 2021, El Salvador continue de lancer des initiatives visant à adopter et à exploiter le potentiel des actifs numériques pour la croissance économique et l’inclusion financière.

Le nouveau site Web de preuve de réserves du pays d’Amérique centrale propose une suite d’outils conçus pour fournir une transparence en temps réel concernant ses avoirs en Bitcoin.

Avec plus de 5 700 BTC actuellement dans sa trésorerie, évalués à environ 360 millions de dollars, El Salvador prend des mesures proactives pour garantir la responsabilité et la visibilité de ses réserves de crypto-monnaie.

Gestion de la trésorerie Bitcoin du Salvador

Au cœur de l’approche innovante d’El Salvador se trouve un engagement en faveur de la transparence et de la responsabilité dans la gestion de ses avoirs en Bitcoin. Grâce au site Web récemment lancé, les parties prenantes peuvent accéder à des informations à jour sur les réserves de Bitcoin du pays, y compris les achats récents et les données historiques.

Jusqu’à présent, selon les données fournies sur le site Web récemment lancé, El Salvador a activement accumulé du BTC, avec des achats récents totalisant sept BTC d’une valeur de plus de 438 000 $ au cours de la seule semaine dernière. Au cours des 30 derniers jours, le pays a ajouté un total de 31 BTC, soit l’équivalent de 1,94 million de dollars, à sa trésorerie.

Ces acquisitions s’alignent sur l’objectif ambitieux d’El Salvador d’acquérir 1 BTC par jour pour renforcer ses réserves.

La décision d’El Salvador d’adopter le Bitcoin comme monnaie légale a suscité à la fois des éloges et des critiques. Alors que les partisans ont salué cette décision pour son potentiel à promouvoir l’inclusion financière et à stimuler l’innovation, les sceptiques ont exprimé leurs inquiétudes quant à la volatilité et aux défis réglementaires associés aux crypto-monnaies.

Malgré les critiques, El Salvador est resté fidèle à son engagement envers Bitcoin. Le prix d’achat moyen du pays de 43 097 $ par BTC souligne sa stratégie d’investissement à long terme et sa confiance dans l’avenir des actifs numériques.

Avec Bitcoin (BTC) se négociant actuellement au-dessus de 62 000 dollars, El Salvador a réalisé d’importants bénéfices non réalisés, s’élevant à plus de 57,259 millions de dollars selon le tracker de portefeuille Nayib Bukele.

L’impact potentiel sur l’avenir financier du Salvador

Les avoirs croissants en Bitcoin du Salvador ont placé le pays à l’avant-garde de la révolution des cryptomonnaies. Le capital-risqueur Tim Draper, dans une récente interview avec Rachel Wolfson, a déclaré qu’il pensait que ces avoirs pourraient servir de bouée de sauvetage pour la nation, lui permettant potentiellement d’atteindre l’indépendance financière et de rembourser ses prêts au Fonds monétaire international (FMI).

L’optimisme de Draper est alimenté par les projections haussières de la trajectoire des prix du Bitcoin. De nombreux analystes prédisent que Bitcoin pourrait dépasser la barre des 100 000 $ au cours du cycle haussier en cours, certaines prévisions suggérant même une fourchette de prix de 150 000 $ à 169 000 $ après la réduction de moitié.

Les flux institutionnels, en particulier ceux provenant des fonds négociés en bourse (ETF) Bitcoin au comptant aux États-Unis, devraient jouer un rôle crucial dans la hausse du prix du Bitcoin.

Des données récentes indiquent une tendance positive de l’intérêt institutionnel, les ETF Bitcoin américains ayant enregistré des entrées nettes totalisant 413 millions de dollars la semaine dernière. Ces afflux témoignent d’une confiance croissante des investisseurs institutionnels dans le potentiel à long terme du Bitcoin en tant que réserve de valeur et couverture contre l’inflation.

Cet article a été traduit de l'anglais à l'aide d'outils d'intelligence artificielle, puis relu et corrigé par un traducteur local.

