Si vous êtes passé à côté de Catwifhat (CWIF) et cat in a dogs world (MEW), la prévente de Poodlana est là

Le marché des cryptomonnaies est un paysage en constante évolution et de nouvelles tendances et opportunités émergent presque quotidiennement.

En examinant les récents jetons remarquables tels que Catwifhat (CWIF) et Cat in a Dogs World (MEW), il devient clair que l’innovation et l’attrait des pièces de niche sont les principaux moteurs du succès.

Désormais, les projecteurs sont braqués sur Poodlana (POODL), une pièce de mème basée sur Solana qui fait des vagues dans le créneau de la FashionFi.

Avec sa prévente en cours, ce jeton génère un buzz qui pourrait potentiellement rivaliser ou surpasser l’enthousiasme suscité par ses prédécesseurs.

Catwifhat (CWIF) est en hausse de 22 480 % depuis son lancement malgré les récentes corrections

Catwifhat (CWIF) s’est taillé une niche unique dans le monde des cryptomonnaies en tirant parti des mécanismes déflationnistes et du pouvoir de la culture des mèmes.

Devenu un succès au sein de la communauté de Solana au début de l’année 2024, CWIF a rapidement gagné du terrain après avoir effectué des distributions auprès de plus de 1 600 000 détenteurs. Cette large diffusion a non seulement accru sa visibilité, mais a également préparé le terrain pour son succès.

Le cœur de l’attrait du CWIF réside dans son modèle déflationniste, qui utilise un mécanisme de frais de brûlage via Solana Token Extensions.

Chaque transaction en chaîne brûle automatiquement 4 % du jeton, réduisant ainsi l’offre au fil du temps et augmentant potentiellement la valeur pour les détenteurs.

Cette approche a été bien accueillie sur le marché, contribuant à son impressionnant gain de 134,10 % au cours de la semaine dernière, s’ajoutant à sa hausse de 22 480 % depuis son lancement.

Cat in a Dogs World (MEW) est en hausse de 260 % depuis son lancement

Cat in a Dogs World (MEW) est également une autre pièce de mème qui s’est révélée être surprenante et très performante, éclipsant les tendances plus larges du marché avec ses gains remarquables.

Au cours de la semaine dernière, MEW a bondi de 89,04 %, ce qui en fait l’un des acteurs les plus remarquables dans le domaine de la cryptographie.

Cette hausse impressionnante est particulièrement remarquable compte tenu de la baisse plus large du marché des pièces de mème, où des acteurs établis comme Dogecoin (DOGE), Shiba Inu (SHIB) et Pepe (PEPE) ont connu des difficultés.

Le succès de MEW peut être attribué à plusieurs facteurs. En tant que pièce basée sur Solana, elle a bénéficié de la hausse globale de la valeur de Solana, qui a également augmenté de 89,04 % au cours de la même période.

De plus, la pièce a attiré une base croissante de nouveaux traders et de petits investisseurs particuliers, qui ont généré une grande partie de son volume de transactions.

Malgré son récent rebond, la trajectoire du prix du jeton MEW a été marquée par la volatilité, avec une baisse significative après son plus haut historique de mars. Cependant, ses performances récentes soulignent le potentiel des mèmes sur le thème des chats pour attirer l’attention du marché.

Poodlana, une pièce de mème de FashionFi, est actuellement en phase de prévente

Alors que nous passons des réussites de CWIF et MEW, les projecteurs se tournent désormais vers Poodlana, une nouvelle pièce de mème basée sur Solana, prête à avoir un impact significatif à l’intersection de la mode et du Web3.

Poodlana offre une opportunité à ceux qui sont passés à côté de Catwifhat et Cat in a Dogs World.

La prévente de Poodlana a déjà fait la une des journaux, avec plus de 2,9 millions $ récoltés au cours de sa première semaine. Ce démarrage impressionnant souligne l’intérêt croissant pour la FashionFi, une nouvelle niche combinant la mode de luxe et l’espace de la monnaie numérique.

L’attrait de Poodlana réside dans son positionnement unique en tant que « Hermès de Crypto », mêlant l’esthétique de la haute couture au charme des caniches.

Cette combinaison a touché une corde sensible auprès des investisseurs, en particulier sur les marchés asiatiques, où la mode de luxe et la culture des mèmes prospèrent.

Le prix augmentant toutes les 72 heures au cours de la prévente, le prix actuel du jeton POODL de 0,0299 $ représente une augmentation de 49,5 % par rapport à l’offre initiale de 0,02 $, avec d’autres gains à mesure que la prévente progresse vers son prix final de 0,054 $.

Alors que les acheteurs du premier jour s’attendent à des rendements potentiels allant jusqu’à 170 %, ceux qui investissent maintenant sont prêts à obtenir des rendements potentiels allant jusqu’à 80 %, une perspective qui fait couler le champagne à la soirée de Poodlana.

Le jeton devrait être coté sur les bourses décentralisées le 16 août, garantissant que son élan se poursuivra dans les plateformes d’échange publiques.

Pour l’avenir, Poodlana est bien placée pour capitaliser sur ses premiers succès. Le projet a réservé 15 % de son approvisionnement au marketing et aux récompenses, ce qui contribuera à maintenir l’engagement et à stimuler la croissance future.

De plus, des projets d’échanges majeurs et de collaborations avec des maisons de couture haut de gamme sont déjà en cours, promettant un avenir radieux pour ce phénomène avant-gardiste.

Conclusion

Alors que Catwifhat (CWIF) et Cat in a Dogs World (MEW) ont fait des vagues importantes sur le marché des cryptomonnaies, la prévente de Poodlana offre une nouvelle opportunité aux investisseurs désireux de faire partie de la prochaine grande tendance.

Alors que le créneau de la FashionFi continue d’évoluer, Poodlana s’impose comme un candidat prometteur pour ceux qui cherchent à combiner leur passion pour la mode avec leur intérêt pour la monnaie numérique.

Si vous ne voulez pas manquer cette chance de faire partie de la révolution, vous pouvez visiter le site officiel de Poodlana pour participer à la prévente.