Poodlana défie la gravité alors que des pièces de mème comme MOG, WIF et Jasmy coulent

Les pièces de mème comme Mog Coin (MOG), Dogwifhat (WIF) et JasmyCoin (JASMY) ont entraîné des pertes jeudi alors que les inquiétudes concernant l’industrie de la cryptographie persistaient. Le prix du jeton MOG a chuté de plus de 14 %, tandis que WIF et Jasmy ont chuté de 10 %. D’autres jetons populaires comme Book of Meme (BOME) et Bonk figuraient parmi les principaux retardataires.

Vous cherchez des signaux et des alertes de la part de pro-traders ? Inscrivez-vous à Invezz Signals™ GRATUITEMENT. Cela prend 2 minutes.

La prévente de jetons de Poodlana est florissante

Copy link to section

Poodlana a ignoré le pessimisme actuel dans l’industrie de la cryptographie alors qu’elle continuait à collecter des sommes d’argent substantielles. Les développeurs ont levé plus de 4 millions $ en moins de trois semaines, ce qui en fait l’une des préventes de jetons les moins performantes de l’année.

Les utilisateurs peuvent acheter leurs jetons en utilisant plusieurs cryptomonnaies et même en dollar américain. Certains des jetons les plus populaires utilisés pour acheter des jetons sont Ether, Tether (USDT) et USD Coin (USDC).

Poodlana vise à être la prochaine grande nouveauté de l’industrie de la cryptographie. Il espère qu’il reproduira le succès d’autres pièces de mème comme Shiba Inu, Floki, Pepe et Dogwifhat pour devenir un grand nom.

Le nom de Poodlana vient de deux choses : Poodle et Solana. Le caniche est une race de chien très appréciée au Japon. Lana vient de Solana, une blockchain devenue très populaire parmi les développeurs de pièces de mème.

Outre la popularité de Poodle, les développeurs espèrent qu’il prendra de l’ampleur en se concentrant sur le marché du luxe. Dans son marketing, Poodlana se présente comme l’Hermès de l’industrie de la cryptographie.

La prévente de Poodlana présente deux aspects uniques. Premièrement, son prix est en constante augmentation et s’échangeait à 0,0335 $ jeudi. À la fin de la prévente, le jeton s’échangera à 0,060 $, ce qui signifie que les acheteurs initiaux bénéficieront de l’achat de plus de jetons.

Deuxièmement, l’autre aspect unique est que le jeton POODL commencera à être négocié seulement 60 minutes après la fin de la prévente. Cela signifie que les acheteurs n’attendront pas longtemps pour commencer à vendre leurs jetons. Vous pouvez acheter le jeton POODL ici.

Pourquoi les pièces de mème s’effondrent-elles ?

Copy link to section

Il y a deux raisons principales pour lesquelles les pièces de mème comme les pièces Mog Coin, WIF, Bonk et Jasmy s’effondrent. Premièrement, la baisse est principalement due à l’évolution des prix du Bitcoin. Après avoir dépassé les 70 000 $ lundi, le prix du Bitcoin est tombé en dessous de 64 000 $. Dans la plupart des cas, ces jetons ont tendance à être plus volatils que Bitcoin. Ils augmentent fortement lorsque Bitcoin augmente et vice versa.

Deuxièmement, ce déclin est dû aux tensions géopolitiques persistantes au Moyen-Orient. Certains signes indiquent que la crise entre Israël, le Liban et l’Iran va s’intensifier dans les mois à venir.

Enfin, le krach se produit alors que les investisseurs vendent les nouvelles de la Réserve fédérale. La Fed a fait ce que la plupart des analystes attendaient. En cela, il a décidé de laisser les taux d’intérêt inchangés entre 5,25 % et 5,50 % et a laissé la porte ouverte à une baisse des taux en septembre. Bien que ce soit une bonne chose pour les actifs risqués, les acteurs du marché l’avaient déjà intégré dans les cours.