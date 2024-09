Binance attire 1,2 milliard $ d’entrées nettes malgré les turbulences du marché : cela aidera-t-il BitBot ?

Suivez Invezz sur Telegram , Twitter , et Google Actualités pour recevoir des notifications de dernière minute >

Binance, la plus grande bourse de cryptomonnaie au monde, a signalé un impressionnant afflux net de 1,2 milliard $ au cours des dernières 24 heures, selon les mesures de transparence de DeFiLlama.

Cet afflux important de capitaux intervient dans un contexte de volatilité plus large du marché et est nettement supérieur aux afflux constatés par les principaux concurrents tels que OKX et Bybit.

Cet afflux reflète un fort vote de confiance de la part des utilisateurs, alors même que le marché des cryptomonnaies connaît des fluctuations.

Le développement global du marché des cryptomonnaies profitera à Bitbot, une nouvelle application de trading basée sur Telegram qui a gagné en popularité.

Confiance solide des investisseurs

La récente augmentation des entrées nettes est une évolution positive pour le nouveau PDG de Binance, Richard Teng.

Teng, qui a pris la direction du groupe après le départ du fondateur Changpeng Zhao et une amende américaine de plusieurs milliards de dollars pour violation de la réglementation, considère l’afflux de capitaux comme un signe de confiance solide des investisseurs.

Teng a commenté : « Il s’agit de l’une des journées d’afflux net les plus élevées de 2024. Malgré des ralentissements importants du marché ces dernières heures, cet afflux suggère que les investisseurs saisissent les opportunités d’acheter à des prix plus bas lorsqu’ils estiment que cela est avantageux. »

Teng a également souligné que Binance avait connu un rebond notable des prix des principaux jetons et l’un des volumes de transactions les plus élevés de l’année la veille.

« Les tendances actuelles du marché confirment cette observation », a ajouté Teng.

En janvier, Binance a attiré 3,5 milliards $ d’entrées, deux mois seulement après que sa société mère a reconnu sa culpabilité dans des crimes tels que le blanchiment d’argent et le manquement au respect des sanctions.

Il est remarquable que Binance ait payé une amende de 4,3 milliards $ au ministère de la Justice sans liquider aucun actif cryptographique.

Cependant, le mandat de Teng n’est pas sans défis.

Il doit superviser la création du siège mondial de Binance, nommer un nouveau conseil d’administration et assurer la nomination d’un contrôleur indépendant pour trois ans.

De plus, Binance ne dispose toujours pas de licences complètes sur les principaux marchés des cryptomonnaies, et sa filiale américaine est aux prises avec un procès de la SEC.

Intérêt croissant pour BitBot au milieu des développements de Binance

Alors que Binance surmonte ces obstacles, l’attention de la communauté crypto se tourne vers BitBot.

BitBot a récemment réalisé l’une des préventes de jetons les plus réussies de l’année, récoltant plus de 6 millions $.

La plateforme devrait être lancée prochainement et devrait stimuler la croissance du secteur commercial grâce à ses fonctionnalités technologiques et d’IA avancées.

BitBot vise à devenir un acteur majeur parmi les robots de trading basés sur Telegram en offrant aux utilisateurs les meilleurs signaux de trading pour améliorer leurs stratégies de trading de cryptomonnaies.

Son lancement intervient à un moment où les mini-applications basées sur Telegram sont en plein essor. Des exemples notables incluent Hamster Kombat, qui a attiré plus de 232 millions d’utilisateurs dans le monde, et Notcoin, qui affiche une capitalisation boursière de 1,6 milliard $. TapSwap a également fait des vagues auprès de plus de 60 millions d’utilisateurs.

Les analystes prédisent que Telegram pourrait être la source des prochaines grandes applications dans les secteurs de la cryptographie et de la technologie. Si ces prédictions se confirment, BitBot est bien placé pour devenir un acteur important du secteur.

