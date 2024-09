Les prix de Terra Classic, Beam et Akash augmentent alors que l’attention se porte sur BitBot

Suivez Invezz sur Telegram , Twitter , et Google Actualités pour recevoir des notifications de dernière minute >

Les prix des cryptomonnaies se sont bien comportés pendant le week-end, le sentiment récent de peur parmi les investisseurs s’étant estompé. Le jeton Beam a augmenté de plus de 16 % dimanche, tandis qu’Akash Network (AKT), Artificial Superintelligence Alliance (FET) et Terra Classic (LUNC) ont fait un bond à deux chiffres.

La plupart des cryptomonnaies les plus importantes étaient également dans le vert, avec Bitcoin, Ethereum et Solana en hausse de plus de 2 % par rapport à vendredi. Pendant ce temps, les traders se concentrent toujours sur Bitbot, le robot de trading basé sur Telegram à venir qui a connu une prévente de jetons très réussie.

Les cryptomonnaies sont en hausse

Plusieurs raisons expliquent la hausse des prix de la plupart des cryptomonnaies. Tout d’abord, les données montrent que l’indice de peur et de cupidité des cryptomonnaies est passé du niveau de peur de 35 au point neutre de 55. Cette tendance signifie qu’il pourrait atteindre la zone de cupidité de 60. Dans la plupart des cas, les cryptomonnaies se portent bien lorsqu’il y a un sentiment de cupidité sur le marché.

Deuxièmement, les cryptomonnaies ont augmenté à mesure que l’espoir grandissait que davantage de gouvernements adopteraient ces monnaies numériques. Aux États-Unis, Donald Trump s’est engagé à maintenir les avoirs en bitcoins du pays, qui s’élèvent à plus de 213 000. Certains signes laissent également penser qu’il acceptera d’en faire la réserve du pays.

La semaine dernière, le président russe Poutine a signé un projet de loi légalisant le bitcoin et le minage, ce qui représente un changement de cap majeur. Les analystes estiment que la Chine pourrait désormais décider de lever l’interdiction de ces cryptomonnaies, une mesure qui serait positive pour ces cryptomonnaies.

Troisièmement, certains signes indiquent que la Réserve fédérale va commencer à réduire ses taux d’intérêt lors de sa prochaine réunion en septembre. Cela s’explique par la détérioration du marché du travail et par la baisse continue de l’inflation ces derniers mois.

Les baisses de taux de la Réserve fédérale déclencheraient davantage de gains parmi les actifs risqués comme les actions et les cryptomonnaies, comme nous l’avons vu en 2021.

Les réclamations de jetons BitBot continuent

Pendant ce temps, les traders surveillent BitBot, le prochain robot de Telegram qui a levé des millions de dollars lors d’un événement de prévente de jetons très réussi.

Les développeurs ont désormais ouvert le projet aux réclamations avant le processus de cotation en bourse prévu.

Pour commencer, BitBot est une entreprise qui cherche à réunir trois secteurs en pleine croissance : la cryptomonnaie, Telegram et l’intelligence artificielle. Les cryptomonnaies sont aujourd’hui évaluées à plus de 2,3 billions $ et le secteur continue de prospérer.

Telegram est devenu une industrie importante, aidée par le système de paiement par clic et d’autres plateformes de jeux. Parmi les acteurs les plus notables de l’industrie figurent Hamster Kombat, TapSwap, Catizen, PixelSwap et Notcoin.

Le réseau se situe également à l’intersection de l’intelligence artificielle (IA), qui a bouleversé tous les secteurs. L’application vise à devenir le plus grand robot de Telegram pour le secteur financier. Il fournira des signaux de trading à d’autres secteurs comme le Forex, les cryptomonnaies et les matières premières.

Le principal avantage de BitBot est qu’il n’est pas dépositaire, ce qui signifie que les fonds des utilisateurs seront en sécurité puisque les développeurs n’y auront pas accès. Vous pouvez en savoir plus sur BitBot ici.