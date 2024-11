Le jeton SPX6900 plonge ; les traders de cryptomonnaies s’intéressent à Vantard, un super fonds de pièces de mème

Le jeton SPX6900 (SPX) a bien évolué ces dernières semaines puisqu’il est passé d’un minimum de 0,1170 $ le 1er octobre à un maximum de 1,200 $ le 10 octobre. Il a ensuite reculé de plus de 37 % à 0,7495 $, ce qui lui confère une capitalisation boursière de 692 millions $.

Le jeton SPX étant désormais dans un marché baissier, les traders se concentrent désormais sur Vantard, une pièce de mème qui débutera sa prévente le 23 octobre.

Pourquoi le jeton SPX6900 a-t-il bondi ?

Le jeton SPX6900 est une cryptomonnaie qui vise à être une meilleure alternative à l’indice S&P 500, l’indice boursier le plus populaire aux États-Unis, qui suit les plus grands noms des entreprises américaines. Il regroupe certaines des plus grandes entreprises du pays comme Apple, Microsoft, Nvidia et Tesla.

Créé en 1957, l’indice est passé de moins de 50 $ à près de 6 000 $, ce qui signifie que 1 000 $ investis à l’époque vaudraient aujourd’hui plus de 133 000 $.

La pièce de mème SPX6900 est très différente de l’indice S&P 500 car il n’est composé d’aucune entreprise. Au lieu de cela, il est basé sur la simple croyance que 6 900 est plus grand que 500.

Le jeton a gagné en popularité ces derniers mois, les données de CoinCarp montrant qu’il compte plus de 17 000 détenteurs de jetons. Les dix premiers détenteurs détiennent 30 % de tous les jetons, tandis que les 50 premiers en détiennent environ 53 %.

Le jeton SPX a vu son prix grimper en flèche en raison de la demande croissante des investisseurs pour les pièces de mème, les données de CoinGecko montrant que ces jetons ont atteint une capitalisation boursière de plus de 61,9 milliards $.

La plupart des pièces de mème comme Turbo, Cat in a dogs world, Brett, Neiro et Mog Coin ont affiché une meilleure performance que Bitcoin et d’autres pièces basées sur l’utilité comme Ethereum, Solana et Avalanche.

Vantard pourrait être la prochaine grande nouveauté

Vantard a pour objectif de devenir la prochaine grande nouveauté dans l’industrie des cryptomonnaies en créant le premier superfonds de cryptomonnaies. Inspiré par le succès de Vanguard, Vantard aidera les investisseurs à obtenir des rendements substantiels à long terme.

Il existe plusieurs raisons pour lesquelles il pourrait devenir la prochaine grande nouveauté dans l’industrie de la cryptomonnaie. Tout d’abord, certains signes indiquent que les investisseurs en cryptomonnaies sont plus intéressés par les pièces de mème que par les autres actifs. Par exemple, il n’est pas rare que des pièces de mème comme Turbo et Dogwifhat aient un volume plus élevé que des jetons de premier ordre comme Chainlink et Polkadot.

Deuxièmement, les données récentes montrent qu’il existe une forte demande pour les fonds axés sur les cryptomonnaies. D’une part, les ETF Bitcoin au comptant viennent d’ajouter plus de 21 milliards $ d’entrées de capitaux cette année, soit plus que ce que la plupart des analystes attendaient.

Troisièmement, le milliardaire Paul Tudor Jones a exprimé son soutien au Bitcoin, citant l’augmentation de la dette publique américaine et les risques d’une inflation plus élevée. De plus, avec la baisse des taux d’intérêt, il est possible que la demande d’actifs risqués continue d’augmenter à court terme. De plus, certains signes indiquent que le Bitcoin est sur le point de faire une percée haussière maintenant qu’il se rapproche du point de résistance de 70 000 $. Un mouvement au-dessus de son sommet historique ouvrirait les portes à une augmentation de l’industrie des cryptomonnaies à court terme.

Vous pouvez en apprendre davantage sur Vantard et participer à sa prévente de jetons ici.