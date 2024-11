Le PDG de Ripple a fait une remarque optimiste sur l’industrie de la cryptographie : est-ce une bonne chose pour Vantard ?

Suivez Invezz sur Telegram , Twitter , et Google Actualités pour recevoir des notifications de dernière minute >

Brad Garlinghouse, le directeur général de Ripple Labs, s’attend à ce que l’environnement post-électoral soit beaucoup plus favorable au marché des cryptomonnaies.

Et sa vision optimiste ne repose pas non plus sur le vainqueur du scrutin de novembre.

« C’est l’élection la plus importante que nous ayons eue, mais je crois aussi que quoi qu’il arrive, nous aurons un Congrès plus pro-crypto, plus pro-innovation que jamais », a-t-il déclaré à CNBC dans une récente interview.

Son commentaire est significatif car il ne concerne pas uniquement le prix du XRP. Il est convaincu que d’autres cryptomonnaies, y compris le jeton de Vantard récemment lancé, pourraient commencer à en bénéficier après les élections américaines de 2024.

Ce que vous devez savoir sur Vantard

Vantard ressemble beaucoup à un fonds négocié en bourse, uniquement pour les cryptomonnaies.

Pensez-y, comment un ETF aide-t-il un investisseur en bourse ?

Cela élimine fondamentalement tous les maux de tête liés à la sélection manuelle d’actions individuelles susceptibles d’offrir des rendements accrus et laisse ce travail aux experts.

Il vous suffit d’investir dans un fonds négocié en bourse pertinent et cela vous donne une exposition aux meilleurs noms du secteur.

De même, Vantard est un fonds indiciel qui traite principalement de cryptomonnaies qui ont acquis la réputation d’offrir des rendements initiaux explosifs. Mais il en existe des milliers, et sélectionner celles qui présentent le potentiel le plus élevé semble être une tâche frustrante.

C’est là qu’intervient Vantard. Vous pouvez simplement investir dans sa pièce native VTARD et vous serez bien placé pour bénéficier de l’évolution des meilleures pièces de mème de Solana.

Vous pouvez en savoir plus sur Vantard en cliquant sur ce lien.

La prévente de Vantard suscite une forte demande

Notez que Vantard ne vous expose pas uniquement à une sélection de pièces de mème.

Il alterne régulièrement entre eux pour s’assurer que vous êtes bien placé pour bénéficier de ceux qui devraient surperformer dans les semaines à venir.

$VTARD peut être un investissement intéressant en écriture également parce qu’il a réussi à lever plus de 166 000 $ quelques jours après le lancement de sa prévente.

Cela indique une forte demande, ce qui est généralement le signe avant-coureur d’un excellent investissement futur.

De plus, le jeton natif Vantard ne coûte que 0,0001 $. Vous n’avez donc pas besoin d’un capital énorme pour vous constituer une position précoce. Même si vous ne pouvez épargner que 10 $, cela vous permettra de gagner une position importante dans $VTARD.

Après la prévente, la pièce Vantard cherchera à être cotée sur une bourse de cryptomonnaies qui a tendance à susciter plus d’intérêt et à faire grimper le prix d’un jeton numérique.

C’est à ce moment-là que vous pourrez bénéficier de manière lucrative d’un investissement dans $VTARD.

Cliquez ici pour découvrir les différentes façons qui s’offrent à vous pour investir dans Vantard dès aujourd’hui.