PepeX progresse tandis que Raydium (RAY) chute de 12 % en raison des prises de bénéfices

Le marché des cryptomonnaies continue de fluctuer, les principaux actifs oscillant fortement entre les zones de support et de résistance clés.

Alors que le Bitcoin perd du terrain et tente de se maintenir au-dessus de 83 000 $, les altcoins comme Raydium (RAY) montrent un important état de faiblesse.

RAY a baissé d’environ 12 % la semaine dernière, le dernier repli faisant suite à une hausse notable de 6 % au-dessus de 2 $.

Comment PepeX (PEPX) se compare-t-il, ayant levé 1,2 million $ quelques jours après son lancement de sa prévente ?

Quelles sont les perspectives du marché ?

Copy link to section

Le sentiment général est actuellement dans la zone de la peur, l’indice de peur et de cupidité des cryptomonnaies oscillant autour de 24.

Cela suggère une douleur persistante. Cependant, Arthur Hayes, cofondateur de BitMEX, évoque un catalyseur potentiel pour les marchés.

Il suggère que le marché pourrait bientôt sortir de la crise, a-t-il noté sur X.

Selon Hayes, malgré le repli du « Jour de la Libération », la tendance pourrait rester haussière si le prix du BTC se maintient au-dessus de 76 500 $ d’ici la date limite de déclaration des impôts aux États-Unis, le 15 avril. L’assouplissement quantitatif pourrait également donner un coup de pouce.

Cela signifie que le prix du Raydium pourrait connaître une forte hausse.

Mais l’intérêt pour de nouvelles opportunités, signifie-t-il que PepeX (PEPX) pourrait surpasser RAY et d’autres altcoins après la prévente ?

Prix de Raydium alors que le DEX cherche à surmonter des défis liés à PumpSwap

Copy link to section

RAY est le jeton natif du teneur de marché automatisé et fournisseur de liquidités Raydium, basé sur Solana.

Il offre une plateforme d’échange décentralisée pour la liquidité en chaîne, dont les fonctionnalités étaient jusqu’à récemment essentielles à l’écosystème de Pump.fun.

Cependant, le lancement de la plateforme DEX PumpSwap par Pump.fun a changé la donne, faisant émerger un nouveau concurrent visant à détrôner Raydium.

Meteora et Orca font également partie des plateformes concurrentes.

Pourrait-il avoir un impact sur le volume et les revenus de Raydium ? Et qu’est-ce que cela signifierait pour le prix du jeton RAY ?

Le prix de Raydium a augmenté de plus de 6 % jeudi matin, atteignant un sommet de 2,13 $ sur fond d’une hausse de 172 % du volume quotidien.

Mais avec la concurrence qui s’intensifie, notamment de la part de PumpSwap, une baisse en dessous de 1,90 $ et un nouveau test de 1,75 $ pourraient-ils permettre aux baissiers de se renforcer ?

Si les haussiers reprennent le contrôle, il est probable que les acheteurs viseront une percée à 4 $.

La plateforme de lancement de pièces de mème alimentée par l’IA de PepeX

Copy link to section

La plateforme Pump.fun est le principal tremplin de lancement des pièces de mème.

Cependant, cela n’a profité qu’aux initiés, car la plupart des jetons disparaissent, et seulement 0,04 % des détenteurs auraient réalisé des bénéfices.

PepeX, qui a récemment dévoilé sa prévente, présente le premier tremplin de lancement de pièces de mème alimenté par l’IA au monde.

Selon le projet, PepeX est similaire à Pump.fun, mais plus axé sur la communauté et plus équitable.

Non seulement n’importe qui peut créer et déployer automatiquement une pièce de mème en quelques minutes, mais sa conception élimine des pratiques telles que le sniping et la manipulation qui ont entaché la réputation de Pump.fun.

Pourquoi PepeX ? Commencez par sa hausse de +300 % en prévente

Copy link to section

Le jeton natif PEPX est actuellement en prévente et a levé plus de 1,2 million $.

Son prix a augmenté à 0,0232 $ à l’étape 4, ce qui signifie qu’acheter des jetons maintenant pourrait permettre aux premiers investisseurs de réaliser un rendement de plus de 273 % avant l’arrivée du jeton sur les plateformes d’échange.

Le pourcentage était de 332 % à l’étape 1, tandis qu’acheter des jetons à l’étape 5 le réduit à environ 255 %.

PepeX se positionnant comme un concurrent sérieux de Pump.fun, les rendements potentiels après la prévente pourraient être importants.

Les cotations boursières attendues pourraient stimuler davantage la demande et l’appréciation des prix.

Le prix du jeton RAY a plus que octuplé en 2021 et a été multiplié par 12 depuis son plus bas niveau historique atteint en 2022.

Le jeton PEPX a le potentiel de dépasser facilement ces paliers, notamment si son lancement coïncide avec une domination haussière anticipée.

Pour en savoir plus sur PepeX, visitez le site web officiel.