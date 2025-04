La prévente de CartelFi atteint 850 000 $ : faut-il acheter des jetons maintenant ?

Le prix du Bitcoin a montré des signes de stabilité lundi, se maintenant à un niveau constant alors que le sentiment général du marché s’est légèrement amélioré grâce aux exemptions accordées par les États-Unis à certains partenaires commerciaux concernant les taxes douanières.

Si cela a apporté un certain soulagement et atténué les inquiétudes immédiates, les tensions persistantes avec la Chine ont maintenu les investisseurs sur la défensive.

Ces dernières semaines, le marché des cryptomonnaies a été secoué par une forte volatilité, largement due à l’escalade des tensions commerciales entre les États-Unis et la Chine.

La décision de la Maison Blanche d’exempter les importations électroniques chinoises des taxes douanières réciproques a contribué à apaiser les craintes immédiates.

Alors que le marché global se stabilise, les investisseurs à la recherche d’opportunités asymétriques — des actifs en phase de démarrage avec un potentiel de rendements exceptionnels — se tournent de plus en plus vers CartelFi, le nouveau protocole d’agriculture de rendement sur le thème des cartels.

Le projet a déjà levé plus de 850 000 $ en quelques jours seulement après le lancement de sa prévente, soulignant un intérêt initial important.

Pourquoi CartelFi fait-il le buzz ?

CartelFi se positionne comme une force disruptive à la convergence de la culture des mèmes et de la finance décentralisée (DeFi), répondant à une contradiction de longue date dans le monde des cryptomonnaies : le choix entre le potentiel de rendement élevé et le risque élevé des pièces de mème et la stabilité des protocoles de DeFi générateurs de rendement.

En proposant des pools de liquidités spécialisés conçus spécifiquement pour les pièces de mème, CartelFi transforme des actifs spéculatifs généralement inactifs en capital productif.

Ce modèle permet aux investisseurs de conserver une exposition au potentiel de hausse important des pièces de mème tout en générant des rendements traditionnellement associés à des actifs de DeFi plus stables.

L’une des caractéristiques clés du protocole CartelFi est son mécanisme automatique de rachat et de destruction de jetons, financé jusqu’à 100 % des frais collectés.

Cela crée une pression déflationniste, conçue pour soutenir la valeur du jeton et ajouter un potentiel de croissance à long terme.

Avec des milliards de dollars de jetons de mème inactifs dans les portefeuilles, CartelFi cherche à libérer ce capital dormant.

Son approche innovante vise à prouver que les pièces de mème peuvent être plus que de simples paris spéculatifs.

Ce que CartelFi propose

L’agriculture de rendement pour les pièces de mème est resté un concept insaisissable — recherché, mais jamais pleinement réalisé — jusqu’à l’émergence de CartelFi comme solution potentielle.

Dans le paysage actuel de la DeFi, générer des rendements implique généralement de vendre des actifs volatils comme PEPE ou DOGE et de réaffecter les fonds à des actifs plus stables et « responsables » tels que les pièces stables, l’ETH ou les jetons de premier ordre.

Ces actifs sont placés dans des pools de liquidités offrant des rendements modestes, souvent inférieurs à 5 à 10 % de rendement annuel.

Cependant, cette approche pose un problème important pour les détenteurs de pièces de mème.

Ils sont souvent contraints de vendre leurs jetons à des moments inopportuns, soit en encaissant des pertes, soit en sortant avant une éventuelle reprise.

Cela crée une inefficacité sur le marché, avec des dizaines de milliards de dollars en pièces de mème qui restent inactifs dans les portefeuilles pendant que les détenteurs attendent la prochaine forte hausse.

CartelFi vise à débloquer ce capital dormant en proposant des pools de liquidités sur mesure, conçus spécifiquement pour les pièces de mème.

Ces pools offrent des APY élevés – jusqu’à 300 % sur des jetons populaires comme PEPE – permettant aux détenteurs de pièces de mème de générer des rendements sans renoncer à des gains potentiels importants.

La prévente que tout le monde surveille

La prévente de CartelFi a déjà permis de récolter plus de 850 000 $ auprès des premiers investisseurs.

Structurée en 30 étapes, la prévente applique une augmentation de prix de 5 % à chaque étape, récompensant les premiers participants et créant une urgence intrinsèque à la participation.

Actuellement au prix de 0,0305 $, le jeton devrait atteindre un prix de 0,032 $ lors de la prochaine phase, les investisseurs des premiers tours étant positionnés pour des gains substantiels au moment où CARTFI arrivera sur les marchés publics.

La proposition de CartelFi — transformer le capital dormant des pièces de mème en actifs générateurs de rendement — offre une approche différenciée.

La prévente est une occasion rare de participer à ce que l’équipe de CartelFi appelle le « premier projet de DeFi transformant les pièces de mème en planches à billets ».

Les investisseurs intéressés peuvent se rendre directement sur le site web de CartelFi pour en savoir plus.