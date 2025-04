PepeX prend de l’ampleur alors que les prix du Dogecoin et du Bitcoin restent bloqués

Face aux incertitudes économiques persistantes, la peur reste l’émotion dominante dans le secteur des cryptomonnaies. Ainsi, la plupart des principales cryptomonnaies et des pièces de mème rencontrent des obstacles sur leur chemin sinueux vers la reprise. Plus précisément, la plupart des pièces de mème sont sous pression car les enthousiastes optent pour la stabilité du Bitcoin.

Malgré tout, les nouveaux projets dont le potentiel de croissance repose sur leur capacité à résoudre les défis existants dans l’industrie des cryptomonnaies prospèrent. PepeX, un projet de mème de ce type, a déjà levé plus de 1,3 million $ en seulement trois semaines. Sa mission est de rendre les lancements équitables à nouveau en éliminant les barrières et en plaçant le contrôle entre les mains de la communauté.

Le prix du Dogecoin sous pression, les investisseurs préférant la stabilité du Bitcoin

Copy link to section

Face à la volatilité persistante du marché et à la reprise attendue des cryptomonnaies, les investisseurs semblent se précipiter vers la stabilité du Bitcoin. Par conséquent, les pièces de mème à faible liquidité comme le Dogecoin subissent une pression de vente.

Bien qu’il se soit maintenu au-dessus de la zone de support de 0,1500 $, il se négocie toujours en dessous des EMA de 25 et de 50 jours, comme le montre son graphique de prix quotidien. À court terme, il pourrait rester dans une fourchette, 0,1750 $ étant une zone de résistance à surveiller.

Au-delà de ce niveau, une amélioration du sentiment de marché pourrait donner aux haussiers l’occasion d’atteindre le prochain objectif à 0,1856 $. Cependant, cette hypothèse sera invalidée par une baisse en dessous de la zone de support mise en évidence.

PepeX maintient sa dynamique haussière, les amateurs de mèmes pariant sur son potentiel

Copy link to section

Grâce à la culture des mèmes ultra-populaire, plusieurs développeurs sont devenus des millionnaires en cryptomonnaies. Cependant, cela nécessite souvent des compétences techniques avancées, excluant ainsi les investisseurs particuliers qui aspirent également à une part du gâteau.

PepeX s’attaque à ce défi en éliminant toute forme de contrôle d’accès. Première plateforme de lancement de jetons alimentée par l’IA, elle permet aux passionnés de cryptomonnaies sans compétences en codage de créer, de promouvoir et de commercialiser leurs jetons en toute simplicité.

Parallèlement, il protège les investissements des détenteurs en garantissant que 95 % de l’offre totale de jetons sont destinés à la vente publique. En cas d’échec du projet, les créateurs perdent leurs 5 % au profit de la communauté.

L’accent mis par PepeX sur l’équité, la transparence et l’accessibilité a capté l’attention des investisseurs avertis ; plus de 1,3 million $ ont été levés en seulement 3 semaines. Ainsi, les premiers détenteurs ont une opportunité irrésistible de réaliser des gains importants pendant la prévente actuelle et au-delà. Ce qui a commencé à un prix de 0,02 $ par jeton est déjà à 0,0243 $ et devrait atteindre 0,0823 $ d’ici la fin de sa prévente en 30 étapes. Dépêchez-vous et achetez des jetons PepeX ici.

Le prix du Bitcoin est stable, les haussiers visant une reprise

Copy link to section

Alors que les passionnés de cryptomonnaies attendent une reprise, le Bitcoin s’est imposé comme l’actif préféré en raison de sa stabilité. Même si la peur est l’émotion dominante dans le secteur des cryptomonnaies, il s’est maintenu au-dessus de la zone de support cruciale de 82 000 $.

Un coup d’œil à son graphique des prix journaliers montre qu’il se négocie au-dessus de la moyenne mobile exponentielle (EMA) à court terme, tout en s’efforçant de franchir la résistance de l’EMA de 50 jours à 85 750 $. Si davantage d’acheteurs entrent sur le marché, l’amélioration du sentiment du marché devrait probablement pousser le prix du Bitcoin plus haut jusqu’au niveau de résistance de 89 075 $.