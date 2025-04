CartelFi prend de l’ampleur alors que les prix de Shiba Inu et de Bitcoin stagnent

La peur reste l’émotion clé dans le monde des cryptomonnaies, même si les passionnés restent optimistes quant à une reprise dans un avenir prévisible. Alors que la plupart des principales cryptomonnaies et des pièces de mème subissent toujours une pression de vente, le Bitcoin a bénéficié de sa stabilité.

Parallèlement, les investisseurs avisés lorgnent de nouveaux projets présentant des cas d’utilisation concrets et un fort potentiel de croissance. CartelFi, l’un de ces projets, a levé plus d’un million de dollars en seulement 10 jours. Son succès repose sur sa capacité à offrir aux investisseurs des revenus passifs importants provenant de pièces de mème qui, autrement, prendraient la poussière. De plus, les détenteurs perdent toujours le potentiel de hausse des jetons.

Le prix de Shiba Inu fait face à une forte résistance, les acheteurs restant hésitants

Copy link to section

Le prix de Shiba Inu s’est maintenu au-dessus de la zone de support de 0,00001100 $ depuis son rebond enregistré il y a environ une semaine. Cependant, il continue de rencontrer une résistance autour de la moyenne mobile exponentielle (EMA) sur 25 jours à 0,00001241 $, la peur persistant sur le marché des cryptomonnaies.

L’amélioration du sentiment du marché pourrait générer la dynamique haussière nécessaire pour franchir la résistance actuelle. En cas de succès, le prochain objectif des haussiers sera de 0,00001357 $.

Lire la suite : Prédiction de prix des cryptomonnaies : Shiba Inu, Pepe coin et XRP

Graphique des prix de SHIB, TradingView

CartelFi prend de l’ampleur alors que les investisseurs se détournent des grandes entreprises

Copy link to section

Si la peur reste l’émotion dominante sur le marché des cryptomonnaies, les investisseurs avertis recherchent de plus en plus des opportunités dans de nouveaux projets à fort potentiel de croissance. Il est à noter que la plupart de ces jetons préférés sont des pièces de mème fondées sur plus qu’une simple blague virale.

Les passionnés de cryptomonnaies recherchent des projets apportant une solution à certains des défis existants dans le secteur. CartelFi est l’un de ces projets. Son infrastructure unique l’a rendu si attractif qu’il a levé plus de 500 000 $ lors des 24 premières heures de sa prévente. Dix jours plus tard, il a levé plus d’un million de dollars.

Au lieu de laisser leurs pièces de mème inactives, les investisseurs ont la possibilité de générer des revenus passifs importants. De plus, le détenteur bénéficie toujours de toute augmentation de prix. Cela signifie qu’il ne manquera pas le potentiel de hausse d’un jeton.

Avec ce projet unique en son genre, les premiers investisseurs ont une occasion irrésistible de réaliser des gains importants pendant la prévente actuelle et au-delà. Sa rareté programmée, qui garantit une pression de combustion constante, alimentera davantage la dynamique ascendante du jeton. Ainsi, CarteFi est bien positionné pour figurer sur la liste des meilleures ICO de pièces de mème de 2025. Dépêchez-vous et achetez des jetons CartelFi ici.

Le prix de Bitcoin reste dans une fenêtre étroite, l’optimisme assurant un soutien constant

Copy link to section

Cours du Bitcoin

Le prix du Bitcoin reste stable, la peur persistant dans l’ensemble du secteur des cryptomonnaies. Malgré cela, l’optimisme quant à une reprise des prix pour la plus grande cryptomonnaie au monde lui permet de se maintenir au-dessus de la zone cruciale des 82 000 $ depuis une semaine.

Par ailleurs, les données publiées par SoSoValue montrent que les ETF BTC ont enregistré des entrées nettes quotidiennes de 107,83 millions $ jeudi. Au cours de la séance de négociation, 8 des 10 principaux ETF ont enregistré des flux nuls, tandis que les ETF IBIT de BlackRock et FBTC de Fidelity ont enregistré des entrées de 80,96 millions $ et 25,90 millions $ respectivement.

À court terme, la fourchette entre 82 000 $ et 85 930 $ sera à surveiller. Les haussiers devront attirer suffisamment d’acheteurs pour franchir cette résistance s’ils veulent avoir une chance d’atteindre le prochain objectif à 89 075 $. Cependant, cette thèse sera invalidée par un repli en dessous de la limite inférieure de la fourchette.

Lire la suite : Prédiction de prix pour Bitcoin : la lumière sur la route que doit arpenter BTC vers 300 000 $