Devriez-vous investir dans PepeX alors que les pièces liées à l’IA sont en plein essor ?

Les jetons liés à l’IA ont enregistré de fortes hausses, AI Companions bondissant de plus de 40 % pour atteindre 0,2120 $, son plus haut niveau depuis le 30 mars et 70 % au-dessus de son plus bas niveau de ce mois-ci.

Artificial Superintelligence Alliance a prolongé son rallye pour une quatrième semaine consécutive, grimpant à 0,5730 $.

Render (RNDR) a atteint 4,32 $, tandis que Worldcoin a gagné 7 % et que le prix du jeton Tars AI a bondi d’environ 60 %.

La capitalisation boursière totale des jetons liés à l’IA suivis par CoinGecko a augmenté de 5,6 % au cours des dernières 24 heures pour atteindre 22,20 milliards $.

Ces gains font suite à un rapport de CoinGecko qui met en lumière l’IA comme l’un des secteurs les plus actifs du marché des cryptomonnaies.

Un autre projet lié à l’IA qui a attiré l’attention des investisseurs est PepeX, une plateforme de lancement de pièces de mème de nouvelle génération visant à résoudre les problèmes persistants d’équité, de sécurité et de transparence dans le secteur des pièces de mème.

L’intérêt croissant pour les jetons liés à l’IA

Les jetons d’intelligence artificielle et les pièces de mème ont dominé les discours sur le marché des cryptomonnaies au premier trimestre de 2025, représentant 62,8 % de l’intérêt des investisseurs, selon le dernier rapport trimestriel de CoinGecko.

Les jetons d’IA ont dominé avec une part de 35,7 %, dépassant les pièces de mème, qui représentaient 27,1 %.

Parmi les 20 principaux récits suivis au cours du trimestre, six catégories concernaient les pièces de mème, tandis que cinq étaient liées à l’IA.

« Il semble qu’aucun nouveau récit n’ait encore émergé et nous suivons toujours les tendances des trimestres précédents », a noté Bobby Ong, cofondateur et directeur des opérations de CoinGecko, dans un message publié le 17 avril sur X. « Je suppose que nous sommes tous fatigués de voir les mêmes vieilles tendances se répéter. »

Pourquoi PepeX pourrait bien être le jeton à surveiller ?

PepeX se positionne comme un acteur notable dans le secteur des plateformes de lancement de pièces de mème, offrant un cadre plus structuré et sécurisé que les plateformes existantes.

Alors que des plateformes comme Pump.fun font l’objet d’un examen minutieux pour avoir permis la création de jetons mal conçus et vulnérables aux arnaques, PepeX propose une infrastructure visant à améliorer la surveillance et l’intégrité des projets.

Au cœur de sa plateforme se trouve le Moonshot Engine, un outil alimenté par l’IA qui automatise la création de jetons tout en corrigeant les inefficacités courantes lors de lancements de pièces de mème.

La plateforme utilise également des robots de marketing alimentés par l’IA pour accroître la visibilité des projets sur les réseaux sociaux — un avantage clé sur un marché axé sur le buzz.

Il est à noter que PepeX impose une limite de 5 % sur les avoirs en jetons des créateurs de projets et des frais de lancement obligatoires de 500 $, des mesures destinées à dissuader les projets opportunistes et de mauvaise foi.

En introduisant ces contrôles, PepeX cherche à apporter un certain degré d’équité, de responsabilité et de protection des investisseurs à un secteur souvent dépourvu de ces éléments, dans le but de s’imposer comme une alternative crédible et pérenne en tant que plateforme de lancement.

Une puissante dynamique en prévente

La prévente de PepeX prend de l’ampleur, avec plus de 1,4 million $ récoltés, la demande des investisseurs augmentant pour une alternative plus fiable et structurée aux plateformes de lancement de pièces de mème chaotiques et souvent sujettes aux arnaques qui dominent le marché.

La tokénomique du projet reflète une attention particulière portée à l’utilité et à la durabilité à long terme.

Sur l’offre totale, 45 % sont alloués à la prévente, 10 % au développement, 10 % à la liquidité, 15 % au marketing, 15 % supplémentaires au jalonnement et aux récompenses, et 5 % sont réservés aux fonctions de trésorerie.

Plutôt que de suivre la tendance, PepeX se positionne avec une approche axée sur la sécurité, visant à résoudre des problèmes persistants tels que les arnaques, les projets dupliqués et les pratiques opaques.

Son accent mis sur des normes plus élevées en matière de qualité des projets, de transparence et de protection des investisseurs en fait un concurrent potentiel à long terme sur un marché de plus en plus frustré par les lancements à faible effort et à haut risque.

Les investisseurs intéressés peuvent consulter le site web de PepeX pour plus d’informations.