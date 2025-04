Les prix de CartelFi devraient bientôt augmenter, même si le marché des cryptomonnaies reste bloqué

Les marchés des cryptomonnaies sont restés stables dimanche, le cours du Bitcoin oscillant autour de 85 000 $ et les traders montrant peu d’appétit pour les altcoins plus risqués.

Le Bitcoin a évolué cette semaine dans une fourchette étroite de 2 %, entre 83 000 et 85 000 $.

Ce calme relatif fait suite à de fortes fluctuations survenues au début du mois d’avril, lorsque les annonces de Trump concernant les taxes douanières ont fait chuter le cours du Bitcoin à des plus bas niveaux de plusieurs mois, sous la barre des 75 000 $.

Pendant ce temps, un nouveau projet a réussi à surperformer le marché global.

Le projet qui attire l’attention est CartelFi, le nouveau protocole d’agriculture de rendement sur le thème des cartels.

La prévente du projet a déjà permis de récolter plus d’un million de dollars.

CartelFi : le projet qui fait sensation sur le marché

CartelFi fait sensation pour une raison simple : il s’attaque enfin à une inefficacité de longue date sur les marchés des cryptomonnaies que personne d’autre n’a résolue.

Les pièces de mème, malgré leur attrait spéculatif et leurs fluctuations de prix virales, ont toujours été considérés comme un poids mort entre les périodes de hausse.

Dans le paysage actuel de la DeFi, générer des rendements nécessite généralement de vendre des actifs volatils comme PEPE ou DOGE et de les réaffecter à des actifs plus stables et « responsables » tels que les pièces stables, l’ETH ou les jetons de premier ordre.

De ce fait, des milliards de capitaux sont bloqués, sans rendement ni cas d’utilisation productif, tandis que les protocoles de DeFi conçus pour les pièces stables et les valeurs sûres génèrent des rendements constants pour les capitaux plus averses au risque.

L’agriculture de rendement pour les pièces de mème est une ambition théorique depuis des années, mais personne ne l’a mis en œuvre à grande échelle.

L’innovation principale de CartelFi réside dans la création de pools de liquidités spécifiquement conçus pour ces pièces de mème, offrant des rendements pouvant atteindre 300 % sur des noms comme PEPE — des chiffres sans précédent dans la DeFi conventionnelle.

Prévente de CartelFi : les prix vont bientôt augmenter

La prévente de CartelFi ne montre aucun signe de ralentissement, avec plus d’un million de dollars déjà récoltés alors que l’intérêt des investisseurs continue de croître.

Structuré en 30 étapes progressives, chacune avec une augmentation de prix de 5 %, le modèle de prévente du projet est conçu pour récompenser les participants précoces tout en maintenant une pression d’achat soutenue.

À son prix actuel de 0,0336 $, le jeton offre aux premiers investisseurs des gains immédiats sur papier et un potentiel rendement nettement plus important une fois que CARTFI sera coté sur les plateformes d’échange.

Le prix de CartelFi devrait augmenter d’ici deux jours.

Ce qui alimente cet engouement, c’est l’argumentaire distinctif de CartelFi : convertir le capital dormant des pièces de mème en actifs productifs générant des rendements.

CartelFi se positionne comme une plateforme de DeFi fonctionnelle et génératrice de revenus, construite sur l’ADN spéculatif de la culture des mèmes.

Avec la clôture rapide des phases de prévente et l’accélération des flux de capitaux, la campagne de CartelFi devient l’une des offres de démarrage les plus remarquables sur un marché propice aux investissements à haut risque et à haut rendement.

Marché des cryptomonnaies

Le marché des cryptomonnaies est resté stable dimanche, affichant des transactions calmes, le cours du Bitcoin peinant à retrouver la barre des 85 000 $ et la plupart des principales altcoins affichant des mouvements négligeables.

Le XRP, l’ETH et d’autres jetons à forte capitalisation sont restés dans une fourchette limitée, reflétant un sentiment général de prudence sur les marchés mondiaux.

La capitalisation boursière mondiale des cryptomonnaies s’élève à 2,68 billions $, en baisse de 0,53 % au cours des dernières 24 heures.

Le volume total du marché a augmenté de 2,47 % au cours de la même période, pour atteindre 45,39 milliards $.

La prudence a continué de dominer alors que les investisseurs surveillaient les développements concernant les nouvelles politiques commerciales de l’administration américaine.

Faute de précisions sur la portée ou les échéances effectives, les acteurs du marché ont hésité à prendre des décisions fermes.

Dans ce contexte prudent, la prévente en cours de CartelFi s’est démarquée.

La capacité du projet à attirer des capitaux malgré les hésitations plus générales du marché souligne à la fois son positionnement unique et l’appétit continu des investisseurs pour les opportunités asymétriques en phase de démarrage.

Rendez-vous sur le site web de CartelFi pour acheter des jetons CARTFI et en savoir plus.