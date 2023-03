I 12 migliori token ERC-20 da acquistare nel 2023

I token ERC-20 sono i più diffusi all’interno dei mercati delle criptovalute, con molte delle criptovalute più popolari attualmente disponibili come token ERC-20.

Negli anni successivi al decollo di Uniswap (UNI) e Maker (MKR), i token ERC-20 hanno guadagnato una reputazione formidabile come le monete più affidabili basate sulla blockchain, rappresentando oltre il 10% della valutazione totale del mercato delle criptovalute.

Cosa sono i token ERC-20?

ERC-20 è lo standard per la creazione di token che utilizzano la blockchain di Ethereum il quale è ancora di gran lunga il fornitore di blockchain dominante al mondo. I token ERC-20 sono token versatili e robusti, supportati dalla community vivace e in continua crescita di Ethereum.

Questi consentono di utilizzare le monete abilitate ai contratti intelligenti sulle reti Ethereum per sviluppare, convalidare e mantenere progetti su applicazioni decentralizzate, DeFi, GameFi e DEX. La loro versatilità ne consente l’utilizzo come monete di utilità, mezzi di scambio, monete di governance o token di sicurezza per soluzioni ospitate da Ethereum.

Ecco 12 dei migliori token ERC-20 su cui investire

AltSignals (ASI)

Metacade (MCADE)

MakerDAO (MKR)

Uniswap (UNI)

The Sandbox (SAND)

Chainlink (LINK)

ApeCoin (APE)

Decentraland (MANA)

Aave (AAVE)

Quint (QUINT)

Metropoly (METRO)

MetaBlaze (MBLZ)

AltSignals (ASI) – L’aggiunta di ActualizeAI sta incentivando il presale di ASI

Che cos’è AltSignals?

AltSignals è una piattaforma di trading consolidata e di grande successo che dal 2017 offre alla sua community in continua crescita di oltre 50.000 membri strategie di trading redditizie. AltSignals ha recentemente lanciato il suo token ASI nativo per contribuire a potenziare il suo eccezionale toolkit di trading AltAlgo™ con l’aiuto di ActualizeAI. Questo nuovo stack di trading sprigiona la potenza delle più recenti tecnologie di intelligenza artificiale (AI) all’avanguardia.

ActualizeAI combina l’apprendimento automatico, l’elaborazione del linguaggio naturale (NLP) e la modellazione predittiva che applica i trend storici per scansionare i mercati 24 ore su 24, 7 giorni su 7, fornire le informazioni di trading più aggiornate e analizzare più indicatori di prezzo contemporaneamente di quanto potrebbe fare un essere umano. Essendo guidato dall’intelligenza artificiale, ActualizeAI impara man mano, affinando e migliorando nel tempo segnali di trading sempre più precisi.

Oltre all’accesso ai segnali di ActualizeAI, il token ASI consente ai possessori di entrare a far parte dell’AI Members Club, che offre vantaggi ancora maggiori, come l’accesso ai presale di token più emozionanti e redditizi e l’ingresso a tornei di trading in cui i partecipanti possono guadagnare vaste ricompense in criptovalute.

I membri del Club e i possessori di monete ASI possono anche sbloccare alcuni dei migliori materiali formativi sul trading di criptovalute per aiutarli ad affrontare il processo, a volte molto rischioso, dell’investimento in criptovalute. Inoltre, il coaching è disponibile per i trader di tutte le abilità, per aiutare tutti i membri della community di AltSignals a massimizzare la redditività del loro percorso di trading.

Perché dovresti investire in ASI?

ASI è un nuovo token che offre tutta la sicurezza che ci si aspetta da una moneta basata su Ethereum. Il vero valore dell’ASI è dato dall’uso pionieristico che la piattaforma fa delle tecnologie AI in combinazione con la potenza della blockchain Ethereum per diventare un portabandiera dell’adozione dell’AI nel settore della blockchain.

I token in presale sono stati rilasciati il 1° marzo e stanno rapidamente guadagnando interesse, raccogliendo già $112k in sole 1 giorno dall’inizio della beta. Il prezzo dell’ASI è di $0,012 nella beta, che durerà per un breve periodo prima che il prezzo inizi a salire, fino a raggiungere un prezzo del token di $0,02274 al settimo e ultimo round.

L’eccitante potenziale e le vaste possibilità che si apriranno per AltSignals quando le reali capacità dell’AI diventeranno evidenti nei prossimi mesi rendono ASI un token ERC-20 interessante da acquistare nel 2023.

Metacade (MCADE) – Nuova moneta GameFi pionieristica con un futuro brillante

Che Cos’è Metacade?

La nuovissima sala giochi virtuale di Metacade, basata sulla blockchain Ethereum, offrirà ai giocatori e agli appassionati di criptovalute la più ricca selezione di giochi play-to-earn (P2E) in un’unica postazione Web3. È già considerato uno dei più interessanti sviluppi di GameFi grazie alla coinvolgente esperienza di gioco e alle impareggiabili opportunità di guadagno passivo per i giocatori.

Queste opportunità vanno ben oltre la consueta capacità di P2E offerta dai titoli GameFi. In effetti, l’intera proposta di Metacade è diversa nel settore del cripto gaming. Essendo una piattaforma multi-gioco, Metacade non si affida a un singolo gioco o a un’esperienza di gioco ripetitiva per cercare di attirare i fan. Inoltre, la community di Metacade può guadagnare ricompense in criptovaluta attraverso una serie di altri canali.

Tra questi, il sistema Create2Earn, che premia gli utenti che pubblicano contenuti social come recensioni di giochi o contributi a live chat e forum, e il protocollo di staking della piattaforma chiamato Compete2Earn, che permette agli utenti di partecipare a tornei online in cambio dello staking dei loro token MCADE nativi.

Nel frattempo, mentre la community di MCADE guadagna ricompense, Metacade incentiverà anche la creazione della prossima generazione di titoli P2E attraverso il sistema dei Metagrants. Gli sviluppatori inviano le loro idee per nuovi giochi in un pool, che i possessori di token MCADE possono votare. Le idee più votate entrano in produzione con finanziamenti in criptovaluta per sostenere le iniziative.

Questo supporto agli sviluppatori sarà collegato al sistema Work2Earn della piattaforma, che offrirà opportunità di lavoro nel Web3, oltre a lavori occasionali e ruoli di beta testing retribuiti dedicati alla community di MCADE, compresi gli sviluppatori che creano nuovi titoli P2E.

Perché dovresti considerare di investire in MCADE?

L’evento di presale di MCADE è stato lanciato di recente, catturando l’immaginazione della community degli investitori in criptovalute e raccogliendo $12.8m in un breve periodo. La velocità di vendita di MCADE riflette l’enorme potenziale del token MCADE grazie all’ampia utilità dell’ecosistema Metacade.

MCADE attualmente vale $0,020 e il suo evento di presale si trova nella fase finale, dopo l’inizio nella fase beta a $0,008. Il prezzo aumenterà con l’avanzare del presale fino a $0,02, lasciando agli investitori un tempo limitato per accaparrarsi questo token ERC-20 al miglior prezzo possibile.

MakerDAO (MKR) – Moneta ERC-20 leader per i prestiti e i mutui DeFI

Capitalizzazione di mercato: 764,1 milioni di dollari

Che cos’è MakerDAO?

MakerDAO è una piattaforma DeFi progettata per decentralizzare l’esperienza dei prestiti e dei mutui senza la tradizionale necessità di un ente finanziario centrale di controllo, come le banche, che regoli la transazione. MakerDAO utilizza gli smart contract di Ethereum per facilitare i prestiti e gestire l’intera meccanica e i dettagli del prestito, come i tassi di interesse, i termini di rimborso e le richieste di margine.

I prestiti possono essere emessi utilizzando DAI, una stablecoin ERC-20 strettamente ancorata a una valuta centrale e sostenuta da fornitori di liquidità. Utilizzando DAI come mezzo di valuta per i prestiti, i clienti si tutelano dalla volatilità che talvolta caratterizza i mercati delle criptovalute.

Perché investire in MKR?

MKR è il token di governance di MakerDAO e MakerProtocol, che emette la stablecoin DAI, ed è stata la prima moneta ERC-20 a esistere sulla blockchain di Ethereum. MakerDAO è stato anche il primo progetto su Ethereum a diventare un’organizzazione autonoma decentralizzata (DAO), fornendo quindi valore a MKR grazie al suo utilizzo come token di governance.

Inoltre, MKR è progettato per bilanciare l’offerta di DAI. Quando il prezzo di DAI aumenta, MKR viene sottoposto a burning per creare nuovo DAI, riducendo così l’offerta di MKR. Pertanto, più MakerDAO è popolare e di successo come piattaforma di prestito, più MKR acquista valore.

MKR è un ottimo investimento in token ERC-20, grazie alle sue radici ben salde nello spazio DeFi. È la moneta ERC-20 originale e negli ultimi anni si è costruita una reputazione eccezionale, offrendo ai suoi possessori ottimi rendimenti grazie alle alternative finanziarie decentralizzate.

UniSwap (UNI) – Il più grande exchange di criptovalute basato su Ethereum

Capitalizzazione di mercato: 4,2 miliardi di dollari

Che cos’è Uniswap?

Uniswap è il più grande exchange decentralizzato (DEX) basato su Ethereum. Dato che funziona su Ethereum, gli operatori possono utilizzare la piattaforma per il trading e lo scambio di qualsiasi token ERC-20 e altri token compatibili con lo standard ERC-20.

Come MakerDAO, Uniswap è stata una delle prime ad adottare lo standard blockchain di Ethereum e si è rapidamente affermata come una delle maggiori piattaforme su Ethereum. Inoltre, contribuisce a migliorare la liquidità dei token ERC-20 creando una piattaforma sana e affidabile per promuovere i prestiti e i mutui.

Questa creazione di liquidità, che crea il valore che il trading fornisce alla sfera DeFi, la distingue dalle altre borse di criptovalute, che esistono solo per facilitare gli scambi di criptovalute.

Perché dovresti investire in UNI?

Sebbene Uniswap sia stata una delle prime piattaforme ad essere costruita su Ethereum, il rilascio del suo token nativo è avvenuto solo nel 2020. Principalmente un token di governance, UNI ha aggiunto il potenziale di redditività all’elemento di governance, che consente ai titolari di autorizzazioni di plasmare la direzione della piattaforma, fornendo un’offerta di vendita lancio complessiva estremamente convincente per i potenziali investitori.

UNI non è uscita indenne dal crollo del mercato del 2022, perdendo un valore significativo a causa del fallimento di grandi nomi come FTX. Tuttavia, UNI ha mantenuto un certo valore grazie alla sua esclusiva natura decentralizzata che non richiede agli investitori di cedere le chiavi dei loro fondi quando effettuano gli scambi, migliorando così la sicurezza finanziaria. Questo fornisce un ulteriore livello di rassicurazione agli investitori che, in precedenza, avrebbero potuto perdere fondi quando il mercato iniziava a scendere. Ciò rende UNI un’eccellente opportunità di investimento a lungo termine.

The Sandbox (SAND) – Metaverso immobiliare digitale abilitato al 3D

Capitalizzazione di mercato: 783,5 milioni di dollari

Che Cos’è The Sandbox?

Quello di The Sandbox è un mondo digitale in 3D ospitato sulla blockchain di Ethereum in cui i lotti immobiliari digitali vengono acquistati, venduti e scambiati insieme ad asset virtuali in NFT. Una volta acquistato un lotto immobiliare, l’utente può costruirci sopra tutto ciò che desidera per monetizzare il proprio lotto e guadagnare un reddito passivo. Gli usi dei lotti immobiliari digitali di The Sandbox vanno dalle gallerie d’arte digitali ai parchi a tema virtuali.

Il potenziale di guadagno su The Sandbox viene sbloccato attraverso le impareggiabili meccaniche del metaverso P2E della piattaforma, mentre l’attrattiva principale per gli utenti è rappresentata dai vasti casi di utilizzo dei lotti immobiliari digitali. Indipendentemente dall’esperienza di codifica di un individuo, i kit di strumenti di creazione plug-and-play innovativi e facili da usare della piattaforma possono essere utilizzati per progettare e creare esperienze uniche, asset NFT commerciabili e avatar.

La catena Ethereum fornisce a The Sandbox una sicurezza eccezionale e un’operatività ultra-affidabile, consentendo alla piattaforma di offrire un’esperienza utente eccellente con animazioni e modelli 3D senza pari per costruire un metaverso di realtà virtuale completamente immersivo che le persone possono esplorare nel comfort delle loro case.

Perché dovresti considerare di investire in The Sandbox?

Il token SAND nativo è un token ERC-20 che sblocca tutte le attività all’interno del metaverso, dalla facilitazione dell’acquisto di lotti immobiliari al mezzo di scambio per tutte le transazioni e gli scambi all’interno del mercato della piattaforma.

Oltre all’eccellente utilità incorporata in The Sandbox, la moneta SAND dà accesso ai diritti di voto sulle questioni di governance e alla direzione di The Sandbox come DAO pienamente funzionante. Infine, i token SAND possono essere scambiati in cambio di un reddito passivo.

L’interesse per il metaverso e per gli ampi casi d’uso presentati dai mondi virtuali è ancora agli inizi, il che significa che The Sandbox trarrà profitto dalla crescita di questo interesse. Molti grandi nomi dello sport, della moda, della musica e della cultura popolare, come la leggenda dello skateboard Tony Hawk, la star dell’hip-hop Snoop Dogg, l’etichetta discografica Warner Music e la socialite Paris Hilton, possiedono tutti dei lotti sulla piattaforma. Questo pacchetto rende SAND uno dei migliori token ERC-20 del 2023.

Chainlink (LINK) – Usare i dati off-chain per rafforzare la sicurezza dei contratti smart

Capitalizzazione di mercato: 3,2 miliardi di dollari

Che cos’è Chainlink?

Chainlink è stata lanciata nel 2017 come piattaforma per consentire alle blockchain di accedere ai dati detenuti off-chain, come i metodi di pagamento, attraverso una rete decentralizzata Oracle per diventare la parte dominante di un accordo digitale on-chain.

Questo spiega in breve la USP di Chainlink. Integrando le informazioni off-chain nei contratti smart, Chainlink può fornire un accesso decentralizzato a tutti gli utenti della rete, compresa una vasta community open-source di sviluppatori di contratti smart, operatori di nodi, ricercatori, enti di verifica della sicurezza e fornitori di dati.

Sono state create diverse partnership tra la rete Chainlink e i detentori di dati open-source, come Brave New Coin e Huobi. Queste forniscono agli utenti l’accesso ai dati di cui hanno bisogno per condurre una convalida sicura e trasparente dei contratti smart e consentono ai fornitori di dati di monetizzare le informazioni in loro possesso.

Perché investire in LINK?

LINK è un token basato su Ethereum che alimenta la maggior parte delle operazioni critiche della rete, dal pagamento dei fornitori di dati per le informazioni necessarie a far funzionare la piattaforma senza intoppi alla moneta di scambio dei validatori di nodi che hanno bisogno di accedere a tali informazioni.

L’utilizzo di off-chain per migliorare le transazioni su blockchain è destinato a crescere in modo significativo nei prossimi mesi e anni, rendendo il protocollo di Chainlink sempre più indispensabile. Questa offerta leader di mercato ha già posizionato Chainlink in modo forte.

Con un’offerta totale limitata di 1 miliardo di token LINK, il prezzo sarà spinto verso l’alto quando la domanda di LINK aumenterà e l’offerta si ridurrà. Questo lo rende uno dei migliori token Ethereum che gli investitori possono prendere in considerazione quest’anno.

ApeCoin (APE) – Moneta meme con progetti nel metaverso

Capitalizzazione di mercato: 1,4 miliardi di dollari

Cos’è ApeCoin?

ApeCoin è una delle principali monete meme ERC-20 nativa della nota e ricercata community Bored Ape Yacht Club (BAYC). Lanciato inizialmente da Yuga Labs nel 2022, l’interesse per il BAYC e l’ApeCoin è decollato, affermandosi rapidamente come uno dei principali cripto meme. Una recente raccolta di fondi ha permesso di raccogliere 320 milioni di dollari, consentendo ai possessori di monete APE di acquistare appezzamenti di terreno Otherdeed nel metaverso Otherside.

Otherside è un metaverso che si trasformerà in uno dei più grandi giochi di ruolo online massivamente multigiocatore (MMORPG) sulla blockchain, portando il gaming Web3 a un pubblico di appassionati mentre il metaverso si integra nell’ecosistema BAYC. Questo aggiungerà seri livelli di utilità alla moneta APE nativa.

Perché investire in APE?

ApeCoin ha rapidamente catturato l’immaginazione dei collezionisti di criptovalute NFT, portando l’adesione al tanto desiderato BAYC e al suo “fratello” più tranquillo, il Mutant Ape Yacht Club (MAYC). Questi due club esclusivi di NFT hanno catapultato gli NFT garantiti da APE in cima alla lista degli oggetti da collezione più desiderati dalla maggior parte degli investitori, facendone lievitare enormemente il valore.

Il passaggio della piattaforma al metaverso del gioco sembra destinato ad aumentare l’esclusività del marchio ApeCoin, spingendo le vendite del merchandising alle stelle e continuando a svolgere un ruolo massiccio nello sviluppo di un Web3 decentralizzato. Sebbene la moneta di mercato di APE sia già alta per una moneta meme, questo ingresso nel settore dei metaversi offre un ampio margine di crescita.

Nel frattempo, con la crescita dell’utilità di APE in linea con la governance fornita nell’ambito del DAO, ci si aspetta di vedere il suo valore aumentare man mano che il potenziale del metaverso viene realizzato appieno.

Decentraland (MANA) – Moneta ERC-20 del metaverso

Capitalizzazione di mercato: 950,5 milioni di dollari

Che Cos’è Decentraland (MANA)?

Decentraland è stata lanciata nel 2018 e si è rapidamente affermata come pioniere nel settore immobiliare digitale metaverso. Il suo universo virtuale funziona in modo simile a The Sandbox, permettendo agli utenti di monetizzare le loro trame creando esperienze che possono far pagare agli altri utenti per l’utilizzo delle loro esperienze. Creato sulla blockchain di Ethereum, MANA è ora uno dei token ERC-20 più preziosi sul mercato.

Gli individui utilizzano il token MANA nativo per acquistare proprietà immobiliari digitali sotto forma di token LAND, che possono poi vendere, costruire o conservare e aggiungere acquistando altri token LAND per creare un ESTATE.

Ad oggi, sono stati realizzati diversi casi d’uso unici in Decentraland, da mostre virtuali, esperienze di gioco e alcune delle più avanzate occasioni interattive, come concerti e festival musicali virtuali. Queste funzionalità fanno di Decentraland la piattaforma di metaverse più avanzata sul mercato e che ha attratto una base di utenti così variegata e dedicata.

Perché investire in MANA?

MANA è già una criptovaluta ERC-20 ben consolidata e ampiamente disponibile nella maggior parte degli exchange affidabili. Nonostante il suo status di leader di mercato come facilitatore di mondi virtuali, Decentraland si rifiuta di fermarsi. Continua a sviluppare nuove funzionalità per restare all’avanguardia sul mercato ed evolversi per soddisfare le esigenze dei suoi utenti.

Di conseguenza, MANA diventerà un token di utilità di maggior valore e un’eccellente moneta di governance, dando ai titolari l’accesso al controllo di voto sulle decisioni di governance e direzione della piattaforma. Man mano che un numero sempre maggiore di aziende scopre le ricche possibilità offerte dal metaverso, Decentraland si trova in una posizione privilegiata per assumere la guida della rivoluzione e spingere il pensiero a livelli sempre nuovi. Questa entusiasmante prospettiva rende MANA una delle migliori monete Ethereum da comprare nel 2023.

Aave (AAVE) – Protocollo di concessione e assunzione di prestiti DeFi

Capitalizzazione di mercato: 964,4 milioni di dollari

Che cos’è Aave?

Aave è un protocollo finanziario decentralizzato che consente agli utenti di prendere in prestito e barattare criptovalute senza bisogno di un’organizzazione intermediaria come una banca o una società di prestiti. I prestatori guadagnano interessi depositando attività digitali in pool di liquidità che i mutuatari possono utilizzare per accendere un prestito flash, utilizzando le loro criptovalute come garanzia per il prestito.

Con l’inizio della saturazione del mercato DeFI nell’estate del 2020, Aave ha dovuto sviluppare alcune funzionalità uniche per rimanere davanti alla concorrenza. I prestiti Flash sono uno dei prodotti di punta della piattaforma, presentati come i primi prestiti non garantiti nello spazio DeFi. Anche se sembra quasi troppo bello per essere vero, questi prestiti devono essere rimborsati nell’ambito della stessa transazione.

Un altro grande punto a favore di Aave è che i mutuatari possono passare dal tasso di interesse fisso a quello variabile. Questo è utile nei periodi di volatilità, dove i tassi fissi forniscono una certa certezza sugli importi dei rimborsi, mentre i tassi variabili offrono la possibilità di approfittare di costi più bassi prima che quelli fissi vengano modificati.

Perché dovresti considerare di investire in Aave?

Oltre all’eccellente flessibilità offerta dai prodotti di prestito DeFi di Aave, tra cui la possibilità di concedere e assumere prestiti per più di 20 criptovalute, la moneta AAVE nativa della piattaforma offre diverse opzioni ai possessori di token.

Tra i vantaggi c’è la consapevolezza che la moneta ERC-20 garantirà stabilità e sicurezza, i possessori potranno accedere a commissioni di transazione ridotte e a buoni livelli di utilità; inoltre AAVE funge da token di governance, fornendo ai possessori voce in capitolo sulla direzione della piattaforma.

Quint (QUINT) – token ERC-20 con benefici reali

Capitalizzazione di mercato: 973,1 milioni di dollari

Che cos’è Quint?

Quint è un nuovo token ERC-20 progettato per unire le ricche ricompense del reddito passivo guadagnato con il token staking e i benefici tangibili a un nuovo pubblico di potenziali investitori. Collegando la realtà con il metaverso, Quint crea dei super pool di staking che offrono i soliti rendimenti annuali associati allo staking, sbloccando allo stesso tempo ricompense per lo stile di vita attraverso gli NFT depositati direttamente nei portafogli degli utenti.

La boutique NFT della piattaforma offre token non fungibili in cornici di token digitali. Quint ospita anche diverse altre funzioni, tra cui il negozio Quint, un Metaverse Arts Club e i piani per avventurarsi nel gaming su blockchain. Altri piani prevedono la creazione di immobili reali in cui i titolari di monete Quint possono rivendicare una proprietà frazionaria, guadagnando un reddito passivo attraverso una parte degli affitti pagati direttamente a QUINT prima della distribuzione.

Sebbene il token si concentri principalmente sugli NFT e sul concetto di pooled staking, Quint mira a rendere più sfumata la linea di demarcazione tra ricompense virtuali e benefici del mondo reale aggiungendo oggetti da collezione tangibili e reali da distribuire alla sua community.

Perché investire in QUINT?

L’approccio unico di Quint al token staking la distingue come moneta cripto-staking. Gli utenti possono partecipare a due tipi di pool: la Luxury Raffle Pool e la Quintessential Pool.

La Luxury Raffle Pool offre a chi mette in staking i token QUINT la possibilità di vincere premi di lusso in una lotteria alla fine della durata dello staking; questi includono vacanze di lusso, esperienze con supercar ed entusiasmanti buoni regalo. Ciò si aggiunge al rendimento standard delle criptovalute.

Nel frattempo, i membri che scelgono di partecipare al Quintessential Pool riceveranno ricompense e rendimenti più elevati rispetto a quelli disponibili nei pool di staking standard all’interno dell’ecosistema della piattaforma. Questo nuovo approccio alla compravendita di monete potrebbe rendere QUINT un’aggiunta interessante a qualsiasi portafoglio di criptovalute.

Metropoly (METRO) – Moneta immobiliare con potenziale di guadagno in cripto

Capitalizzazione di mercato: In presale

Che cos’è Metropoly?

Metropoly è un nuovo token ERC-20 che aiuta i possessori del token nativo METRO a investire in immobili senza i costosi acconti. Il mercato NFT si differenzia da quello delle altre criptovalute: ogni NFT ha un “bricks-and-mortar backup” ovvero un corrispettivo reale.

Gli investitori possono utilizzare i loro token METRO per acquistare una quota di una proprietà immobiliare per un minimo di $100, eliminando la necessità di richiedere onerosi prestiti bancari, costose spese legali e il tempo speso per trovare la proprietà ideale. Invece di passare mesi ad acquistare proprietà, i possessori di monete possono investire in meno di 20 secondi.

Non appena il possessore di una moneta investe in un immobile, inizia a guadagnare un reddito passivo grazie agli affitti raccolti dagli inquilini e all’apprezzamento del valore dell’immobile nel corso del tempo. Ogni proprietà è completamente gestita dal team di esperti di Metropoly, lasciando agli investitori i tradizionali grattacapi legati alla proprietà.

Perché considerare di investire in METRO?

Metropoly mira a sconvolgere il settore immobiliare portando le transazioni immobiliari sulla blockchain, democratizzando il processo e aprendo la proprietà a un nuovo pubblico di massa.

Il codice dello smart contract Ethereum della piattaforma è completamente approvato da SolidProof, mentre CertiK ha verificato l’identità del team, dando agli investitori di Metropoly la piena garanzia che il loro investimento è sicuro. Il nuovo modo di investire nel settore immobiliare della piattaforma la rende uno dei migliori token ERC-20 disponibili in presale oggi.

Metablaze (MBLZ) – Titolo GameFi del Metaverso con una narrazione aperta

Capitalizzazione di mercato: In presale

Che cos’è Metablaze?

Metablaze è un nuovo gioco su blockchain che utilizza un nuovo motore P2E. La maggior parte dei titoli GameFi paga ricompense in criptovalute nella moneta nativa della piattaforma o in stablecoin. Metablaze si differenzia perché offre ai giocatori la possibilità di essere ricompensati in altri asset digitali, come Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) e Solana (SOL).

Il gioco offre goblin NFT e prevede due fasi di gioco. Il minigioco MetaMiniez è un gioco di strategia a tempo limitato in cui i giocatori mettono in staking i token per migliorare gli impianti minerari in un metaverso narrativo di costruzione dell’impero chiamato Galaxia Blue.

La seconda fase prevede un ricco motore narrativo progettato per produrre Galaxia Blue con una narrazione, una storia di fondo e una storia futura aperta senza precedenti, che i giocatori contribuiranno a sviluppare attraverso l’enorme elemento RPG, che introduce elementi l’avventura e l’eroismo, la malvagità e l’amore.

Perché dovresti investire in MBLZ?

Il team di Metablaze ha fatto il suo dovere e ha sottoposto il suo team alla verifica di CertiK, che è stata convalidata con successo. Questo ha rassicurato gli investitori iniziali sul fatto che il team sa cosa sta facendo.

Le ricche possibilità open-world e open-ended offerte dalla piattaforma di giochi di ruolo online di Metablaze costituiscono l’eccitante potenziale del token MBLZ e lo rendono un’opzione interessante come moneta ERC-20 che gli investitori dovrebbero considerare di acquistare.

Perché investire in token ERC-20?

I token ERC-20 possono essere considerati un buon investimento perché utilizzano una rete già esistente, una delle migliori in circolazione, quella di Ethereum. Con i token abilitati ai contratti intelligenti, la sicurezza è intrinseca. Ciò significa che più token ci sono, maggiore è la domanda e minore è il rischio di essere attaccati.

I token ERC-20 beneficiano dell’infrastruttura esistente di Ethereum anziché richiedere la costruzione di blockchain proprie degli altri token, il che li rende una scelta efficiente in termini di tempo e risorse per le nuove monete.

Conclusioni – Qual è la migliore criptovaluta ERC-20 da comprare in questo momento?

I token ERC-20 sono considerati buone opzioni di investimento al di fuori delle condizioni di mercato ribassiste. Il miglior token ERC-20 da comprare in questo momento è la moneta ASI di AltSignals, grazie all’entusiasmante e innovativa combinazione di tecnologia AI e blockchain della piattaforma.

Il token MCADE di Metacade si colloca al secondo posto e la sua piattaforma sembra destinata a spingere lo sviluppo di GameFi in un nuovo ambito.

Domande frequenti

ERC-20 è uguale a ETH?

ERC-20 e ETH sono due cose diverse. Una moneta ERC-20 è una valuta digitale che utilizza la tecnologia blockchain di Ethereum, mentre ETH è la valuta nativa dell’intera rete Ethereum.

Quanti token ERC-20 esistono?

ERC-20 è la forma più popolare di cripto token. Etherscan stima che esistano più di 450.000 token ERC-20 e che ogni giorno ne vengano creati altri.

Cosa significa ERC-20?

ERC-20 sta per “Ethereum Request for Comment 20” ed è il codice standard implementato per i token fungibili creati con la blockchain di Ethereum.

ERC-20 è solo per Ethereum?

Sì, i token ERC-20 funzionano solo sulla blockchain di Ethereum



Il token XRP è un token ERC-20?

Sì, XRP è una moneta ERC-20.

BEP20 è uguale all’ERC-20?

BEP20 è la moneta digitale standard per la Binance Smart Chain (BSC), equivalente a ERC-20, ma da utilizzare su BSC.

DOGE è un token ERC-20?

No, DOGE è una moneta BEP 20 di Binance ospitata su BSC.

I token ERC-20 sono un buon investimento?

I token ERC-20 sono spesso considerati un buon investimento perché utilizzano il più grande fornitore di blockchain con grandi livelli di sicurezza. I token basati su Ethereum offrono un’elevata liquidità in quanto vengono utilizzati come base per i cripto progetti esistenti sulla blockchain.

