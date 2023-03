Ho scritto molto sui miei dubbi sul valore all’interno del Web3 e del metaverso e sull’hype intorno allo spazio.

Mentre alcuni non sono d’accordo con questo, non c’è dubbio che l’ultimo anno o giù di lì sia stato molto duro per lo spazio in generale. Scandali come la spirale mortale di LUNA, e il crollo di Celsius l’estate scorsa, sono serviti a far crollare il mercato delle criptovalute nel suo complesso. E questo senza nemmeno parlare della scomparsa di FTX.

Ma l’attività continua nello spazio. Per avere un’idea di come i fondatori rimangano ribelli e determinati ad andare avanti, abbiamo intervistato il CEO della società web3 VUCA Digital, Pan Lorattawut.

Invezz (IZ): Puoi iniziare raccontandoci un po’ di te?

Pan Lorattawut (PL): Mi chiamo Pan Lorattawut e sono CEO di VUCA Digital, che alimenta il CROWN Token Project. Sono stato coinvolto in VUCA quando sono entrato a far parte della sua società madre, T&B Media Global, nel 2019.

Il mio background è nei servizi finanziari – in precedenza ero in una società di consulenza e consulenza sugli investimenti a servizio completo – e quindi supervisiono gli investimenti, gli asset digitali, la strategia e lo sviluppo del business di VUCA. Il mio lavoro in trad-fi e fintech mi ha portato naturalmente nell’orbita di DeFi e Web3.

IZ: Nella tua esperienza, com’è cambiato l’approccio nei confronti del settore metaverso/web3 nell’ultimo anno?

PL: Alcune istituzioni hanno indicato i problemi che lo spazio Web3 ha vissuto nell’ultimo anno come motivo per non fidarsi o per considerarlo una truffa. Ma molti utenti individuali e potenziali clienti sono ancora molto interessati alla blockchain, al metaverso e alla criptovaluta, e ogni giorno arrivano nuovi utenti.

Le persone credono nel potenziale del mondo virtuale e nel modo in cui avrà un impatto sulle nostre vite e sulle nostre attività. Alcuni potrebbero essere riluttanti ad essere i primi ad adottare, ma non vogliono essere lasciati indietro. La domanda ora non è ‘è una cosa reale?’ ma ‘come adotteremo questa tecnologia nel nostro modello di business?’ e “ci sarà un’adozione diffusa prima di quanto pensassimo inizialmente?”

IZ: È una sfida innovare in un ambiente macroeconomico difficile?

PL: In realtà non è più una sfida che in tempi più prosperi. In ogni caso, come imprenditore devi essere tenace, avere un’idea originale che si distingua dalla concorrenza e sapere come entrare in contatto con le persone giuste.

Potrebbero esserci meno finanziamenti disponibili rispetto a un mercato più ottimista, ma in entrambi i casi saresti comunque in competizione per quelle risorse. Un mercato difficile è il momento per un’azienda di costruire, sviluppare e valutare il modo in cui viene gestito il proprio capitale.

IZ: In che modo un bear market influenzerà l’industria delle criptovalute in futuro?

PL: Le criptovalute sono nel loro ciclo di boom e crisi. Man mano che viene esposta una maggiore cattiva condotta e il mercato raggiunge un punto basso, i prezzi raggiungeranno il minimo. Gli investitori dovrebbero quindi essere in grado di separare meglio progetti e piattaforme validi con fondamentali e credibilità da quelli più deboli.

Su scala più ampia, un bear market influisce sulla fiducia delle persone nei confronti delle criptovalute. Pensano che un asset il cui valore oscilla drasticamente sia troppo volatile per essere redditizio a lungo termine e per costruire nell’economia.

Quello che stiamo imparando è che dobbiamo impiegare queste valute e asset nel modo giusto al momento giusto. Capire in quali settori incorporarli e a quali dati demografici fare appello garantirà la credibilità e la stabilità a lungo termine delle criptovalute, indipendentemente dal fatto che il mercato sia ribassista o rialzista.

IZ: Qual è l’atteggiamento generale nei confronti delle criptovalute in Asia?

PL: La criptovaluta è ampiamente adottata in Asia ed è ancora in crescita. La numerosa popolazione giovanile è un gruppo tech-native, esperto di tecnologia, molto aperto a provare cose nuove. Anche le generazioni più anziane stanno diventando più aperte e disposte a sperimentare criptovalute e asset digitali.

All’inizio, l’aspetto speculativo dominava il mercato. E nonostante le difficoltà, le criptovalute sono ancora qui, gli imprenditori stanno ancora sviluppando progetti e i VC stanno ancora investendo in essi. La visione verso le criptovalute ora riguarda più le sue reali opportunità di business e di crescita.

I progetti Web3 in Asia sono guidati dalla domanda degli utenti finali e di vari settori di attività, ad esempio servizi finanziari, intrattenimento, sanità, vendita al dettaglio ed e-commerce. Si tratta di industrie in rapida crescita che cercano anche di utilizzare la tecnologia blockchain nella loro attività.

La distribuzione del potere, la partecipazione della comunità, una maggiore utilità, ricompense e benefici sono tutti attributi che supportano la crescita del settore Web3.