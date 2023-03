Gli ultimi giorni hanno segnato un momento difficile per gli investitori poiché non una ma tre importanti banche sono crollate sotto pressione, aggiungendosi a un ambiente per gli investimenti già teso. Gli investitori devono ora affrontare la paura di ulteriori fallimenti bancari oltre alle preoccupazioni sull’inflazione e sull’occupazione, domande su come l’economia reagirà a potenziali nuovi aumenti dei tassi, la guerra in corso in Ucraina e molto altro.

Tuttavia, allo stesso tempo, Bitcoin (BTC/USD) ha guadagnato il 15% all’inizio della settimana e martedì è stato scambiato brevemente al di sopra del livello di resistenza chiave di 25.000$. Osservando un periodo di sette giorni, 30 giorni e 60 giorni, è chiaro che gli investitori stanno attualmente favorendo non solo Bitcoin ma il più ampio mercato delle criptovalute con motivo di credere che lo slancio possa mantenersi per tutto l’anno.

Questo entusiasmo può e dovrebbe ripercuotersi sull’intero settore delle criptovalute e persino avere un impatto positivo sui progetti di prevendita, come Metacade.

Gli investitori “cercano valute alternative”

Possiamo ancora contare sulle dita di una mano il numero di giorni dal crollo della Silicon Valley Bank (NASDAQ: SIVB) e il conseguente panico che non si è attenuato nonostante un rimbalzo dei prezzi delle azioni martedì. Le corse agli sportelli viste negli ultimi giorni e la possibilità che ne seguiranno altre sono un’ulteriore prova della natura frammentata della finanza tradizionale e della mancanza di fiducia degli investitori nel semplice concetto della capacità di una banca di mantenere i fondi dei clienti sicuri e facilmente accessibili.

Anche importanti investitori miliardari che esistono da decenni e hanno sperimentato ogni tipo di paura sono preoccupati. Carl Icahn è un esempio di investitore che suona il campanello d’allarme. Martedì ha detto alla “Closing Bell” della CNBC che “abbiamo assolutamente un grosso problema nella nostra economia” e l’inflazione dilagante è “la cosa peggiore che l’economia possa avere”.

Quindi, questo rappresenta un momento di svolta per le criptovalute e forse per le startup più piccole come Metacade?

Nigel Green è l’amministratore delegato di deVere Group, una grande società di consulenza finanziaria indipendente. Ha affermato in una dichiarazione ottenuta da Invezz che Bitcoin e criptovalute “agiscono come un bene rifugio” mentre Wall Street è “paralizzata da un programma incessante di aumenti dei tassi di interesse”. Aggiunge:

Gli investitori sono quindi alla ricerca di valute alternative, come le criptovalute. Andando avanti, queste competeranno sempre più con quelle fiat tradizionali e questo contribuirà a innescare il dominio decrescente delle valute internazionali attualmente leader.

I progetti crypto di prevendita come Metacade sono attraenti

I progetti di criptovaluta play-to-earn rappresentano una delle tante opzioni disponibili per gli investitori di criptovaluta stagionati e di tutti i giorni allo stesso modo per diversificare lontano dalle loro partecipazioni fiat. Il concetto è abbastanza semplice: i giochi play-to-earn basati su criptovalute consentono ai giocatori di guadagnare denaro mentre giocano. Questa nicchia ha un nome; si chiama game-fi.

Game-fi è un’offerta unica basata su criptovalute che non solo consente agli utenti di godere dei vantaggi della criptovaluta, ma garantisce anche che gli utenti si divertano. Uno dei progetti in prima linea per spingere Game-fi alle masse è Metacade.

Metacade è un progetto di criptovaluta in prevendita incentrato sul far emergere il meglio dei giochi e della finanza basati su blockchain. Costruito come una comunità Web3, Metacade crea un ambiente in cui i giocatori e i fanatici delle criptovalute possono collaborare e comunicare tra loro. Inoltre, la piattaforma ha una moneta nativa, $MCADE, che funge da motivo per i membri della comunità per essere maggiormente coinvolti e aiutare a far crescere l’ecosistema dall’interno.

In un contesto come quello precipitato dalla crisi bancaria in corso, Metacade si distingue come un asset che può avere un peso nel portafoglio di qualsiasi investitore, anche se piccolo.

MCADE è una buona opportunità di crescita a lungo termine

Secondo il sito web di Metacade, l’attuale sesta fase di prevendita è stata venduta per circa il 97%, il che dimostra che il progetto continua ad attrarre nuovi investitori disposti ad acquistare a un prezzo più elevato. Il prezzo attuale di 0,017$ rappresenta un grande salto rispetto al round beta che ha attratto gli investitori a 0,008$-

Una volta completata la sesta fase, il prezzo per l’acquisto di Metacade aumenterà del 9% prima di salire a 0,02$ nell’ottava fase finale che si concluderà alla fine di marzo. Il fatto che il progetto sia in fase di prevendita implica che qualsiasi acquirente oggi sarà il primo a incassare le aspettative di un aumento di valore una volta che Metacade approderà in qualche rinomato exchange di criptovalute.

Quindi, cosa rende Metacade una buona opportunità? In poche parole, secondo Coingecko, la capitalizzazione di mercato totale di tutte le monete game-fi è di soli 11 miliardi di dollari. Questo impallidisce rispetto al tradizionale mercato globale dei giochi che combina 200 miliardi di dollari di entrate. In quanto tale, le dimensioni dell’industria dei videogiochi crittografici hanno molto spazio per l’espansione nel corso degli anni, man mano che i progetti di criptovalute e blockchain guadagnano popolarità.