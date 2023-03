Le 12 migliori criptovalute da mettere in staking nel 2023 per ottenere solidi guadagni

Lo staking di cripto può essere una strategia di investimento a lungo termine molto redditizia. Sono disponibili molte opzioni diverse che aiutano gli utenti a massimizzare i loro rendimenti e a guadagnare un reddito passivo, tra cui tutte le blockchain proof-of-stake e una serie di applicazioni decentralizzate (dApp).

Ecco alcune delle migliori criptovalute da mettere in staking nel 2023 per ottenere ricompense passive:

Metacade (MCADE)

AltSignals (ASI)

Ethereum (ETH)

Cardano (ADA)

Solana (SOL)

Algorand (ALGO)

Polkadot (DOT)

Quint (QUINT)

Avalanche (AVAX)

Tezos (XTZ)

Polygon (MATIC)

Cosmos (ATOM)

1. Metacade (MCADE)

Che Cos’è Metacade?

Metacade è una piattaforma GameFi completa che offre ai suoi utenti una vasta selezione di giochi in stile arcade. Tutti i giochi della piattaforma vantano ricompense finanziarie integrate, in quanto Metacade è un’esperienza di gioco infinita che unisce divertimento e ricompense.

Il metaverso arcade offre molti metodi diversi per guadagnare criptovalute. Work2Earn mette in contatto gli utenti con le opportunità di lavoro nello spazio delle criptovalute, Compete2Earn ricompensa i giocatori con criptovalute per la partecipazione a tornei di eGaming nel metaverso arcade e Create2Earn ricompensa gli utenti per i loro contributi alla community.

I giochi del metaverso arcade possono essere giocati sia in modo casual che a livello competitivo, consentendo infinite opportunità di guadagnare ricompense in token MCADE. Gli utenti possono mettere in staking MCADE direttamente sul sito, il che genera un ritorno automatico e aiuta a massimizzare il potenziale di ricompensa.

Motivi per mettere in staking MCADE

MCADE è una nuova e promettente piattaforma GameFi che ha recentemente lanciato un evento di presale di successo. Il presale è giunto alla fase finale, offrendo ai primi partecipanti un’opportunità unica di partecipare a un progetto di criptovaluta ad alto potenziale durante la sua fase iniziale di sviluppo.

Lo staking di criptovalute consente di ottenere un rendimento passivo oltre a quello dell’investimento, il che potrebbe rendere lo staking di MCADE una delle opportunità più redditizie del Web3 grazie al suo vasto potenziale di rendimento rispetto all’attuale livello di prezzo.

Il prezzo di MCADE è di $0,020 durante la fase finale del presale. I token disponibili sono limitati prima del rilascio di MCADE sugli exchange di asset digitali, per cui il presale è l’occasione perfetta per acquistare con l’obiettivo di ottenere un significativo ritorno sull’investimento.

>>> Puoi partecipare alla fase finale del presale di Metacade qui <<<

2. AltSignals (ASI)

Che cos’è AltSignals?

AltSignals è una piattaforma di trading online di grande successo che ha supportato 50.000 utenti dal suo primo lancio nel 2017. L’indicatore proprietario del progetto, AltAlgo™, ha prodotto costantemente segnali di trading con un’accuratezza superiore al 70% sin dal suo lancio, e AltSignals ha aiutato trader di ogni livello di esperienza a navigare nei mercati delle criptovalute.

La piattaforma sta ora aumentando il suo kit di strumenti di trading con l’intelligenza artificiale per ottenere una precisione ancora maggiore. La nuova suite di strumenti, chiamata ActualizeAI, offrirà agli investitori di criptovalute un vantaggio unico durante il trading sul mercato, in quanto è in grado di prevedere l’azione futura dei prezzi analizzando vaste quantità di dati di mercato.

I possessori di token ASI avranno accesso ad ActualizeAI e potranno entrare a far parte dell’AI Members Club, che offre l’accesso a tornei di trading esclusivi e opportunità di investimento early-stage. ASI può anche essere messo in staking direttamente sulla piattaforma per ottenere un rendimento passivo, contribuendo a massimizzare il possibile rendimento dell’investimento nel tempo.

Motivi per mettere in staking ASI

ASI è un nuovo ed entusiasmante cripto token che potrebbe rivoluzionare il modo in cui le persone fanno trading nei mercati cripto. La combinazione di intelligenza artificiale e blockchain ha un alto potenziale per il futuro, il che significa che AltSignals è ben posizionata per il successo futuro.

Il token ASI ha una tokenomics deflazionistica e una vasta utilità sulla piattaforma. La staking del token aiuta a generare un reddito passivo oltre a garantire l’accesso a uno strumento di trading supportato dall’intelligenza artificiale, che potrebbe produrre un livello significativo di domanda nel tempo.

>>> Puoi partecipare al presale dei token ASI qui <<<

3. Ethereum (ETH)

Che cos’è Ethereum (ETH)?

Ethereum (ETH) è una blockchain decentralizzata e open-source progettata per consentire la creazione di applicazioni decentralizzate (dApp). Ethereum è stata la prima blockchain completa di Turing, in quanto gli sviluppatori possono programmare contratti intelligenti personalizzati per eseguire automaticamente le transazioni.

Ethereum utilizza la Ethereum Virtual Machine (EVM) per costruire e distribuire i contratti intelligenti, che utilizzano il linguaggio di programmazione Solidity. Questo permette agli sviluppatori di creare applicazioni personalizzate e asset digitali, compresi i token fungibili e non fungibili (NFT).

Nel suo nucleo, Ethereum è una rete di computer distribuiti. Questa è recentemente passata a un meccanismo di consenso proof-of-stake in cui chiunque può diventare un nodo validatore mettendo in staking 32 ETH. Ciò aiuta a sostenere l’infrastruttura di rete, che si affida a fornitori indipendenti di potenza di calcolo per elaborare le transazioni.

Gli utenti con meno di 32 ETH possono delegare i loro token a una selezione di validatori. In questo modo tutti gli staker ottengono ricompense passive dalla rete. I migliori premi di staking vengono generati durante il processo di convalida, dove le “gas fees” vengono assegnate al convalidatore che propone il blocco di transazioni successivo.

Motivi per mettere in staking ETH

Ethereum è una delle migliori criptovalute da mettere in staking nel 2023 perché la recente migrazione alla proof-of-stake ha reso la rete più efficiente. Già seconda criptovaluta per capitalizzazione di mercato, Ethereum è ora a prova di futuro e può supportare enormi quantità di traffico senza compromettere le prestazioni o la sicurezza.

I premi guadagnati con il cripto staking variano tra il 7% e il 14%. Il processo di staking è semplice: chiunque può mettere in staking monete o token ETH collegando un portafoglio di criptovalute a pool popolari come Lido. Tutti i deleganti guadagnano premi di staking proporzionali alla loro quota di pool di staking e non c’è un importo minimo necessario per delegare.

4. Cardano (ADA)

Che cos’è Cardano?

Cardano è una blockchain proof-of-stake che si basa sul suo token nativo, ADA, per proteggere la rete. Si tratta di un progetto open-source a cui chiunque può aderire; tuttavia, ci sono notevoli barriere all’ingresso per diventare un validatore completo. Per un’alternativa più economica, gli utenti possono delegare qualsiasi quantità di ADA per diventare un nodo delegante e iniziare a guadagnare ricompense ADA.

Cardano è stato progettato come un’alternativa ad alta velocità e a basso costo alle altre blockchain. È una delle prime reti a diffondere i meccanismi di consenso proof-of-stake, dato che la maggior parte delle blockchain precedenti utilizzava variazioni del protocollo proof-of-work (PoW) di Bitcoin. Alcuni esempi sono Dogecoin, Litecoin ed Ethereum prima di “The Merge“, che hanno una capacità di elaborazione ridotta rispetto alle alternative proof-of-stake.

Il meccanismo di consenso proof-of-stake consente di migliorare la scalabilità e di accelerare le conferme dei blocchi. Poiché non si basa su hardware costoso o su costi energetici significativi durante il processo di estrazione delle criptovalute, i protocolli PoS sono più economici da gestire senza compromettere la sicurezza. Il protocollo viene mantenuto sicuro grazie a un disincentivo finanziario incorporato in cui i nodi malintenzionati o difettosi perdono i token messi in staking.

Il processo di staking della criptovaluta con Cardano è semplice e permette a chiunque di generare un reddito passivo. Tutti i possessori di token hanno diritto a mettere in staking le monete, cosa che può essere fatta delegando ADA. Il rendimento percentuale annuo della cripto-staking ADA è di circa il 4,5%, il che la rende uno dei migliori progetti di cripto-staking del Web3.

Motivi per mettere in staking ADA

Cardano ha piani ambiziosi per diventare leader nel settore dei contratti intelligenti. Sta lanciando un aggiornamento della scalabilità di layer 2, denominato Hydra, che aumenterà il throughput della blockchain a 1 milione di transazioni al secondo (TPS). Anche se l’elaborazione effettiva sarà inferiore, la maggiore capacità della blockchain la renderà una delle reti più performanti del Web3.

Si tratta di una delle migliori criptovalute originali e la sua capacità di supportare le dApp la rende un’opzione interessante sia per i programmatori che per gli utenti. Tutti gli asset messi in staking guadagnano interessi grazie al protocollo Cardano proof-of-stake, che lo rende un’ottima opzione per guadagnare un reddito passivo per gli investitori in criptovalute.

5. Solana (SOL)

Che cos’è Solana?

Solana (SOL) è una piattaforma blockchain ad alte prestazioni progettata per la scalabilità. La blockchain utilizza un protocollo di consenso unico che combina la proof-of-stake con la proof-of-history. Questo permette alla blockchain di elaborare un numero elevato di transazioni con una precisione di blocco inferiore al secondo.

Le dApp su Solana sono create utilizzando Rust, che permette di realizzare applicazioni più complesse rispetto a Solidity. La rete è quindi un’infrastruttura altamente sicura che può supportare applicazioni personalizzate su una scala simile a quella delle reti centralizzate. Le dApp sono veloci ed economiche da utilizzare, poiché l’obiettivo principale di Solana è quello di consentire la distribuzione di applicazioni DeFi e asset digitali su scala globale.

È stato dimostrato che la tecnologia di Solana è in grado di gestire fino a 50.000 transazioni al secondo sulla sua mainnet, il che la rende una delle blockchain più veloci attualmente disponibili. I possessori di monete possono iniziare a mettere in staking le monete e a convalidare le transazioni facilmente attraverso i portafogli compatibili con Solana, come Phantom. Questo particolare portafoglio di criptovalute è molto popolare, ma altri portafogli che supportano lo staking di SOL sono Sollet e Solflare.

Motivi per mettere in staking SOL

Solana supporta la creazione di altri asset digitali grazie alla sua funzionalità di smart contract. Questo ha portato a un numero sempre crescente di token, dApp e utenti della blockchain che traggono vantaggio dalle transazioni istantanee. Tutte le commissioni delle transazioni sulla rete di criptovalute vengono pagate in SOL, che vengono poi utilizzati per generare un reddito passivo per i validatori e i delegatori.

Solana è una delle migliori piattaforme di staking in questo momento perché si prevede che la rete crescerà in modo significativo nei prossimi anni. Questo dovrebbe produrre maggiori ricompense per gli staker che convalidano le transazioni grazie all’aumento del traffico sulla piattaforma. Solana è, senza dubbio, una delle migliori criptovalute da mettere in staking nel 2023.

6. Algorand (ALGO)

Che cos’è Algorand?

Algorand è un registro pubblico decentralizzato supportato dalla tecnologia blockchain. È stata progettata per portare la proprietà degli asset digitali alle masse risolvendo il trilemma della blockchain, secondo il quale una rete informatica distribuita deve tipicamente sacrificare la sicurezza, la scalabilità o la decentralizzazione per poter funzionare.

Il protocollo Pure Proof-of-Stake (PPoS) di Algorand permette alla blockchain di raggiungere tutti e tre i requisiti del trilemma della blockchain senza sacrificare le prestazioni. Si tratta di una rete altamente scalabile che supporta lo staking e vanta emissioni sotto zero durante il processo di convalida.

La criptovaluta nativa di Algorand è ALGO, utilizzata per pagare le commissioni di transazione sulla rete. I possessori di ALGO possono utilizzare le loro criptovalute per partecipare alle decisioni della rete, in quanto Algorand è governata da un’organizzazione autonoma decentralizzata (DAO).

Motivi per mettere in staking ALGO

Chiunque può guadagnare premi di staking delegando un minimo di 1 ALGO ai validatori di blocco. Algorand ha basse barriere all’ingresso, visto che 1 ALGO vale attualmente solo $0,21. Essendo una blockchain senza permessi, gli utenti possono contribuire ai pool di staking in modo rapido, semplice ed economico.

Contribuire alla formazione dei pool non è l’unico vantaggio. ALGO è una delle migliori monete di criptovaluta disponibili in questo momento in quanto ha un grande potenziale di rialzo. Si tratta di uno dei protocolli blockchain più avanzati, in quanto sicuro, scalabile, decentralizzato, efficiente dal punto di vista energetico e in grado di supportare lo sviluppo di applicazioni decentralizzate.

7. Polkadot (DOT)

Cos’è Polkadot?

Polkadot, o DOT, è una piattaforma multi-chain, creata per consentire l’interoperabilità e la scalabilità tra altre blockchain. Collega tra loro reti blockchain isolate in modo che le transazioni possano muoversi liberamente e senza soluzione di continuità tra di esse, creando una più ampia “internet delle blockchain”.

In quanto protocollo blockchain layer-0, Polkadot agisce come soluzione cross-chain che può essere integrata con i layer-1 compatibili con EVM, come Ethereum, Avalanche, Binance Smart Chain e altri ancora. Il protocollo si basa sullo staking, consentendo ai titolari di DOT di guadagnare un reddito passivo mettendo in sicurezza la rete.

Chiunque può guadagnare ricompense in criptovalute attraverso Polkadot fornendo un minimo di 1 DOT alle pool di nominatori. In alternativa, i suoi utenti hanno bisogno di un minimo di 292,96 DOT per diventare un nodo nominatore completo. La staking dei token con Polkadot è un processo semplice che può aiutare a massimizzare i guadagni in cripto degli utenti nel tempo.

Motivi per mettere in staking DOT

Polkadot è una delle prime 20 criptovalute per capitalizzazione di mercato e una delle migliori criptovalute per lo staking. Non solo il prestito di criptovalute con Polkadot aiuta a rendere sicura la rete e a verificare le transazioni, ma il DOT è anche una delle monete con le più alte ricompense di cripto-staking.

La partecipazione al DOT può rivelarsi un’importante opportunità di investimento, in quanto i nominatori e i pool di nominatori possono guadagnare il 14% di rendimento sul loro investimento iniziale ogni anno. Guadagnare ricompense con Polkadot è quindi un processo semplice e gli investitori possono massimizzare i loro rendimenti a lungo termine bloccando i token in deposito per un certo periodo di tempo.

8. Quint (QUINT)

Che cos’è Quint?

Quint è un’applicazione decentralizzata che mira a colmare il divario tra la blockchain e il mondo reale. I fondatori sono imprenditori seriali che hanno creato una piattaforma centrale dove gli utenti possono mettere in staking i token QUINT per guadagnare ricompense passive, tra cui NFT ed esperienze reali.

Gli utenti possono partecipare alle lotterie di lusso per ottenere un’ampia gamma di premi, tra cui gli NFT del Bored Ape Yacht Club e gli orologi di diamanti. Il progetto porta il concetto di guadagno passivo a un livello superiore, consentendo a tutti gli scommettitori di QUINT di ottenere ricompense senza precedenti, poiché assicurano la piattaforma con le monete puntate.

L’APY su Quint può anche essere composto automaticamente, il che aiuta gli utenti a massimizzare i rendimenti dei token. Questo processo funziona prelevando i premi in token e reimpostandoli sulla piattaforma, contribuendo a generare un rendimento percentuale più elevato nel tempo.

Motivi per mettere in staking QUINT

QUINT è una popolare piattaforma di staking su criptovalute che offre ai suoi utenti una serie di ricompense uniche. Il progetto è stato lanciato nel 2022 e rimane un’opzione promettente per chi cerca le migliori criptovalute da mettere in staking per ottenere le ricompense in token DeFi.

9. Avalanche (AVAX)

Che Cos’è Avalanche (AVAX)?

Avalanche è una rete blockchain avanzata in grado di elaborare transazioni finanziarie ad alta velocità. Il nuovo protocollo implementato da Avalanche è una delle soluzioni crittografiche più sicure del Web3 e offre anche compatibilità con le dApp e tariffe di rete convenienti.

Avalanche supporta EVM, il che significa che qualsiasi dApp creata nell’ecosistema Ethereum può essere distribuita su Avalanche con modifiche minime al codice sorgente. Avalanche è una tecnologia innovativa e una delle blockchain più utilizzate al mondo.

Gli utenti possono mettere in staking criptovalute su Avalanche per il processo di convalida delle transazioni. Questo può aiutare gli utenti a massimizzare il rendimento del loro portafoglio di criptovalute, dato che il token nativo della rete, AVAX, offre rendimenti considerevoli per le puntate di criptovalute.

Per diventare un nodo validatore su Avalanche, gli utenti devono mettere in staking 2000 token AVAX, pari a circa 33.000 dollari in moneta fiat o in monete USD come Tether. Per gli utenti che non dispongono dei fondi necessari, Avalanche supporta il cripto staking delegato con un minimo di 25 AVAX.

Avalanche ospita anche una suite completa di applicazioni DeFi grazie alla sua capacità di supportare i contratti intelligenti. Piattaforme come Trader Joe e Yield Yak sono metodi popolari per mettere in staking altri asset digitali dell’ecosistema Avalanche, consentendo agli utenti di coltivare i rendimenti e massimizzarli in modo passivo.

Motivi per mettere in staking AVAX

Avalanche è un protocollo blockchain leader nel settore che potrebbe generare significativi ritorni di investimento a lungo termine. Combinando i rendimenti degli investimenti in valore fiat con un rendimento passivo in AVAX, gli utenti possono generare un reddito dalla stessa quantità di criptovalute possedute.

Permettendo agli utenti di criptovalute lo staking in un’ampia varietà di modalità, Avalanche è sicuramente una delle piattaforme più complete per mettere in staking criptovalute. AVAX può essere acquistato sui migliori exchange di criptovalute e gli utenti possono scambiare il token in un’ampia gamma di altri asset di staking utilizzando gli exchange di criptovalute decentralizzati come Pangolin.

10. Tezos (XTZ)

Che cos’è Tezos?

Tezos (XTZ) è una rete blockchain decentralizzata progettata per supportare contratti intelligenti e dApp. Si distingue dalle altre blockchain per la sua caratteristica di “auto-modifica”, che le permette di adattarsi ai cambiamenti del protocollo senza dover effettuare un “fork” come la maggior parte delle altre blockchain. Alcuni fork di blockchain degni di nota sono Bitcoin Cash, Ethereum Classic ed Ethereum PoW.

Mettere in staking su Tezos aiuta a verificare le transazioni grazie al suo protocollo proof-of-stake. Il token nativo, XTZ, viene utilizzato per una serie di attività sulla blockchain e tutti i costi di transazione vengono pagati agli utenti per il loro lavoro di staking in cripto.

I token XTZ possono essere utilizzati anche per votare sugli aggiornamenti del protocollo Tezos e per pagare le commissioni per le integrazioni con le dApp. Tezos è un innovativo protocollo blockchain molto conosciuto nel settore delle criptovalute, in quanto offre molte delle stesse funzioni delle reti alternative, garantendo al contempo transazioni veloci ed economiche.

L’azione di mettere in staking le monete su Tezos è nota come “Baking”. Gli utenti possono fare “Self-Bake” o delegare. Il “self-baking” richiede 8.000 token XTZ al prezzo attuale di $1,10, il che la rende più economica di reti comparabili come Ethereum e Avalanche. Gli utenti possono anche delegare XTZ ai “bakers”con qualsiasi importo, rendendolo un metodo accessibile per guadagnare un reddito passivo.

Motivi per mettere in staking XTZ

XTZ è una delle prime 100 criptovalute per capitalizzazione di mercato ed è probabile che cresca di valore nei prossimi anni. Offre un processo di delega semplice da usare per ridurre al minimo le barriere all’ingresso e massimizzare la decentralizzazione della rete, il che la rende una delle migliori criptovalute da mettere in staking nel 2023.

11. Polygon (MATIC)

Che cos’è Polygon?

Polygon (MATIC) è una rete Layer 2 che facilita la creazione di applicazioni decentralizzate scalabili (dApp) per l’ecosistema Ethereum. Il progetto fornisce un’infrastruttura per la creazione di applicazioni ad alte prestazioni che vantano un impressionante grado di scalabilità, beneficiando al contempo dello stesso livello di sicurezza del layer-1 di Ethereum.

La rete è attualmente la più grande soluzione di scaling layer-2 per Ethereum e ha ispirato diversi layer-2 più recenti come Arbitrum e Optimism. Puntare monete su Polygon è estremamente semplice: gli utenti possono visitare il sito principale di Polygon e iniziare a guadagnare ricompense passive automaticamente collegando il proprio portafoglio di criptovalute.

Gli utenti possono contribuire ai pool di validatori anche solo con 1 MATIC, che attualmente costa circa $1,20. Lo staking delle monete consente di accedere automaticamente alle ricompense dei token MATIC che vengono erogate quando vengono confermati nuovi blocchi di transazioni. Rendendo economico il processo di staking sulle criptovalute, MATIC garantisce una decentralizzazione totale e barriere d’ingresso minime per i possessori di token.

Motivi per mettere in staking MATIC

Polygon è una soluzione blockchain leader che può aiutare a portare una maggiore scalabilità a Ethereum, il più grande ecosistema di dApp in Web3. L’SDK di Polygon consente agli sviluppatori di eseguire il porting delle dApp esistenti compatibili con EVM in modo rapido ed efficiente, rendendola una tecnologia estremamente utile che può supportare più blockchain.

Il metodo MATIC è economico e semplice e può generare un rendimento annuo superiore al 10%. Questo la rende una delle migliori monete di Web3 per un reddito passivo, in quanto gli utenti possono iniziare a guadagnare con appena 1 moneta MATIC.

12. Cosmos (ATOM)

Che cos’è Cosmos?

Cosmos (ATOM) è stato progettato per colmare il divario tra le diverse blockchain, rendendo più facile ed efficiente per gli sviluppatori creare progetti sulla rete. Cosmos può essere utilizzato da oltre 100 blockchain indipendenti, il che lo rende una delle soluzioni tecniche più valide per l’interoperabilità delle blockchain.

Cosmos fornisce anche strumenti per aiutare gli sviluppatori a creare applicazioni multichain, in quanto il protocollo consente a reti diverse di comunicare tra loro senza problemi. I token possono essere inviati attraverso le diverse chain supportate da Cosmos, a patto che la rete sia stata collegata alla dApp utilizzata.

ATOM funge da incentivo per mantenere le prestazioni e l’affidabilità della rete di Cosmos, in quanto gli utenti possono guadagnare ricompense passive mettendo in staking i loro token sulla chain. ATOM può essere messo in staking sia attraverso portafogli “hot” come Metamask che “cold” come Ledger per guadagnare fino al 10% di rendimento percentuale annuo (APY).

Motivi per mettere in staking ATOM

ATOM è una delle migliori monete di Web3 grazie al suo elevato APY. La blockchain è anche una soluzione integrale per l’interoperabilità della blockchain, che si ritiene sia una barriera fondamentale per l’adozione globale. Poiché Cosmos è in grado di inviare i token attraverso reti diverse senza compromettere la sicurezza, il token ATOM potrebbe rivelarsi un investimento molto redditizio.

Con lo staking di ATOM, gli utenti possono massimizzare il proprio ritorno sull’investimento a lungo termine. Questo la rende una delle criptovalute con i migliori premi di staking in circolazione, in quanto un rendimento passivo del 10% può aiutare a moltiplicare i profitti se il valore fiat del token si apprezza nel tempo.

Quali sono i vantaggi dello staking di criptovalute?

Uno dei principali vantaggi di mettere in staking le criptovalute è rappresentato dalle ricompense automatiche. Questi premi di staking possono essere guadagnati in aggiunta al rendimento dell’investimento, il che lo rende una scelta altamente redditizia per gli investitori di criptovalute a lungo termine.

Gli staker spesso ottengono diritti di voto per i progetti governati da una DAO. Lo staking delle monete rappresenta una situazione in cui le finanze dei possessori di token vengono utilizzate direttamente per sostenere la piattaforma in cui hanno investito. Per questo motivo, il processo di staking delle criptovalute è un aspetto fondamentale per raggiungere la decentralizzazione.

Quali sono i rischi dello staking di criptovalute?

Uno dei rischi principali di mettere in staking i token su una blockchain proof-of-stake è il cosiddetto processo di “slashing”. I protocolli Proof-of-stake sono mantenuti sicuri grazie al loro innato scoraggiamento per i comportamenti scorretti, per cui qualsiasi nodo malevolo o difettoso può perdere permanentemente l’accesso al proprio stake.

Per lo staking di token su applicazioni personalizzate, i rischi principali sono la solvibilità e la sicurezza. Se una piattaforma viene violata, i token messi in staking possono andare persi. Se il progetto diventa insolvente o il token perde la maggior parte del suo valore, i token messi in staking dagli utenti potrebbero perdere la maggior parte del loro valore.

Dove posso mettere in staking le criptovalute?

Esistono diversi metodi di staking supportati da diversi tipi di piattaforme blockchain. Alcuni esempi sono:

Exchange centralizzati come Binance o Crypto.com

Impostazione di un nodo validatore con attrezzature specializzate

Partecipazione a pool di staking decentralizzati come Lido per Ethereum

Qual è la migliore ICO di criptovalute in cui investire in questo momento?

Uno dei migliori token di staking da acquistare in questo momento è Metacade. Il progetto ha appena iniziato a guadagnare interesse in vista del lancio pubblico del token, che si prevede produrrà una significativa azione di prezzo per il nuovo token MCADE.

Metacade si distingue dalle altre piattaforme GameFi perché offre una vasta selezione di esperienze diverse in un unico luogo. Offre inoltre vaste opportunità di guadagno in criptovalute, reddito passivo per gli staker e diritti di voto per i possessori di token MCADE.

Domande frequenti sulle criptovalute

Qual è la criptovaluta migliore per lo staking?

Esistono molte forme diverse di cripto staking, tra cui la convalida, la delega e la coltivazione dei rendimenti. I token possono anche essere messi in staking direttamente su piattaforme come AltSignals e Metacade, entrambi ottimi metodi per generare un rendimento passivo.

Si possono perdere criptovalute mettendo in staking le monete?

Sì, il processo di staking comporta alcuni rischi. Per la maggior parte degli utenti il rischio legato alla convalida e alla delega è limitato, a patto che il nodo di convalida rimanga stabile e che il fornitore rimanga onesto.

I rischi legati al custodial staking sono maggiori, in quanto il processo si basa su una terza parte centralizzata invece che su contratti intelligenti. Alcuni fallimenti di alto profilo includono FTX, Celsius Network e BlockFi negli ultimi mesi, in quanto l’insolvenza dei gestori ha fatto perdere agli utenti l’accesso ai loro fondi.

Mettere in staking le cripto è redditizio?

Lo staking può essere molto redditizio perché combina un rendimento da investimento con un rendimento passivo. Questo può far moltiplicare il ritorno dell’investimento a lungo termine.

Puoi mettere in staking qualsiasi criptovaluta?

Molte criptovalute che aderiscono allo standard dei token ERC-20 possono essere puntate, mentre le criptovalute più vecchie come Litecoin, Bitcoin e Dogecoin non possono essere messe in stkaing nel loro formato standard.

Puoi acquistare le monete citate in questo articolo su eToro qui.

Puoi partecipare alla fase finale del presale di Metacade qui.

Puoi partecipare al presale dei token ASI qui.