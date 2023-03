Quale criptovaluta dovresti comprare oggi? Gli esperti condividono le 12 migliori criptovalute da acquistare ora

Il mercato ribassista del 2022 ha visto le criptovalute combattere in salita contro un’ondata di crolli di grandi nomi e le condizioni economiche globali. I primi segnali indicano che nel 2023 si assisterà a un’attenuazione di queste condizioni difficili e che diverse criptovalute potranno recuperare le perdite subite negli ultimi 12 mesi.

Con la potenziale ripresa del mercato dietro l’angolo, ecco le 12 migliori criptovalute da acquistare ora:

Metacade (MCADE)

AltSignals (ASI)

Binance Coin (BNB)

Bitcoin (BTC)

Ethereum (ETH)

Filecoin (FIL)

Chainlink (LINK)

Ripple (XRP)

Dogecoin (DOGE)

Shiba Inu (SHIB)

Cardano (ADA)

Solana (SOL)

Metacade (MCADE) – Rivoluzionare il settore del GameFi

Cap. di mercato: $10.2m in presale

Che Cos’è Metacade?

Metacade è una nuovissima sala giochi virtuale online che sta rivoluzionando il modo in cui gli appassionati di gaming accedono ai contenuti riunendoli con quelli di criptovalute in un unico hub. Metacade intende creare la più grande sala giochi play-to-earn (P2E) del mondo, aprendo l’universo del reddito passivo ai gamers che possono guadagnare mentre giocano.

L’entusiasmante white paper, che illustra nel dettaglio la visione di Metacade, descrive l’ampio sistema di ricompense a disposizione degli utenti che va oltre le consuete meccaniche P2E degli altri titoli GameFi. Ad esempio, gli utenti ottengono ricompense per la pubblicazione di contenuti sociali nella community attraverso il programma Create2Earn. Allo stesso tempo, i possessori di monete MCADE possono mettere in staking i loro token nell’ambito dell’iniziativa Compete2Earn in cambio della partecipazione a tornei online e a estrazioni a premi.

Il vero punto di forza di Metacade è che la sua piattaforma si rivolge a giocatori di tutti i tipi, dai giocatori solitari che vogliono sfidare tutti gli avversari e scalare le classifiche ai giocatori occasionali che trovano soddisfazione nel battere i loro amici in duelli 1v1.

Perché dovresti considerare di investire in MCADE

MCADE è il token di utilità nativo che supporta tutte le attività della piattaforma. La moneta è dotata di un’ampia utilità integrata e di un’eccellente tokenomics che sembra destinata a spingere il valore di MCADE verso l’alto nei prossimi mesi e anni, man mano che la crescita prevista degli utenti si concretizzerà.

Forse il motivo più convincente per investire in MCADE è che la piattaforma sembra destinata a spingere lo sviluppo nel più ampio spazio Web3.0 attraverso il suo pionieristico schema Metagrants, che premia gli sviluppatori con finanziamenti in criptovaluta per sostenere la creazione di nuovi giochi coinvolgenti ed esclusivi, e il programma Work2Earn che aprirà opportunità di carriera alla community di MCADE nel più ampio mondo dello sviluppo delle criptovalute.

L’enorme potenziale di Metacade ha già attirato investitori a frotte durante l’evento di presale, generando $10.2m in sole 16 settimane. Il prezzo attuale di $0.017 appare fortemente sottovalutato, offrendo ai primi investitori straordinarie opportunità di ottenere grandi guadagni nel 2023.

Rischi dell’investimento in MCADE

C’è una quantità fissa di token MCADE disponibili e quando la ricca banca di funzionalità di Metacade raggiungerà un pubblico più ampio, la domanda per le monete MCADE rimanenti aumenterà. Questo isola Metacade dalla maggior parte dei rischi associati agli investitori in criptovalute. Tuttavia, MCADE non sarà immune dalle fluttuazioni generali dei mercati delle criptovalute.

AltSignals (ASI) – Leader dei segnali di trading basati sull’intelligenza artificiale

Che cos’è AltSignals?

AltSignals è stata lanciata nel 2017 ed è diventata rapidamente leader di mercato nel fornire segnali di trading sui prezzi delle criptovalute e sui trade giornalieri in criptovalute. La piattaforma rilascerà la sua moneta ASI nativa mentre porterà sul mercato i suoi innovativi segnali alimentati dall’intelligenza artificiale.

La nuova ActualizeAI combinerà diverse tecnologie abilitate all’intelligenza artificiale per fornire alla sua community di 52.000 persone l’accesso alle informazioni di trading più aggiornate. Utilizzando la grande potenza dell’apprendimento automatico, della modellazione predittiva e dell’elaborazione del linguaggio naturale (NLP), ActualizeAI setaccerà continuamente i mercati 24 ore su 24, 7 giorni su 7, per fornire alla community di AltSignals dati di mercato in tempo reale per informare le decisioni di trading.

Tutti i possessori di monete ASI avranno accesso all’AI Members Club, che offre ai membri l’accesso anticipato a lucrose opportunità di presale e trading sui mercati delle criptovalute.

Perché dovresti considerare di investire in ASI

La presale del token ASI viene lanciata a marzo a 0,012 dollari, rappresentando una delle ICO con il miglior valore del 2023. Con il supporto di oltre 50.000 membri della community e una valutazione di 4,9/5 su Trustpilot, AltSignals è una piattaforma consolidata che offre un enorme potenziale di crescita a chi investe in ASI agli inizi.

Il prezzo dell’ASI aumenterà durante il presale fino a $0,02274, dopodiché le sue funzionalità abilitate dall’intelligenza artificiale entreranno nell’immaginario del grande pubblico degli acquirenti di criptovalute. L’intelligenza artificiale ha un ruolo enorme nel futuro delle piattaforme di criptovalute e le piattaforme che ne sfruttano la promessa fin dall’inizio ne trarranno immensi vantaggi Questo rende AltSignals una delle migliori criptovalute da comprare oggi.

Rischi dell’investimento in ASI

Gli investimenti in qualsiasi progetto, soprattutto quelli più recenti, sono sempre caratterizzati da un certo grado di rischio. Tuttavia, con ASI, questi rischi sono ridotti al minimo grazie al basso valore della moneta in fase di presale, che attenua il rischio di un sostanziale calo di valore se il mercato delle criptovalute dovesse toccare di nuovo il fondo e le attuali condizioni ribassiste non avessero l’effetto deflazionistico che stanno esercitando sulle monete più consolidate.

Binance Coin (BNB) – Fornitore di chain intelligenti supportate da exchange centralizzati

Cap. di mercato: 48,1 miliardi di dollari

Cos’è Binance Coin?

Binance coin (BNB) è una delle criptovalute più conosciute al di fuori del Bitcoin e Binance è il più grande exchange dedicato alle criptovalute, che ospita il maggior numero di transazioni commerciali a livello globale. Più recentemente, Binance ha dedicato molto tempo e denaro per diversificare la propria offerta, producendo una propria blockchain, la Binance Smart Chain, supportata dal token nativo BNB.

La Smart Chain di Binance ha fatto passi da gigante grazie al sostegno di Binance e offre un servizio di blockchain più centralizzato rispetto alla maggior parte dei suoi concorrenti, come Ethereum, Cardano e Solana. I vantaggi di questa offerta sono rappresentati dalla velocità di risoluzione dei blocchi che Binance Smart Chain raggiunge e dalle commissioni di transazione che arrivano a $0,02 per transazione.

Perché dovresti considerare di investire in BNB

La moneta BNB supporta tutto l’ecosistema di Binance, compresa la Binance Smart Chain. I possessori di monete possono anche puntare sulla loro partecipazione in BNB, ottenendo l’opportunità di far lavorare il loro denaro per loro e di sostenere le transazioni sulla piattaforma. Con un percorso di mercato sicuro, a basso costo ed efficiente dal punto di vista energetico aperto agli sviluppatori, la valuta nativa BNB potrebbe continuare a crescere e offrire ottimi rendimenti agli investitori in futuro.

In effetti, Binance Smart Chain sta contribuendo a stimolare la crescita in diversi settori del Web3, in particolare con un numero crescente di nuovi progetti che scelgono la sua blockchain grazie alle basse commissioni di transazione e “gas fees” che supportano i contratti intelligenti.

Rischi dell’investimento in BNB

Binance gode già di un’elevata capitalizzazione di mercato. Sebbene la sua incursione nel mondo della blockchain la renda una prospettiva interessante per gli investitori, aumenta anche il livello di concorrenza che riceve. Questo, a sua volta, incrementa il rischio di svalutare BNB se i concorrenti li superano nei mercati degli exchange o della blockchain o di una più ampia volatilità del mercato che cancella miliardi dal valore della moneta.

Bitcoin (BTC) – La migliore valuta digitale

Cap. di mercato: 449,5 miliardi di dollari

Che cos’è Bitcoin?

Lanciato nel 2009, Bitcoin è la criptovaluta originale e continua a definirne il settore attuale. Questa, ha continuato a sfidare le previsioni, crescendo in popolarità e valore, fino a diventare l’indicatore con cui si misura la salute del mercato delle criptovalute.

Bitcoin utilizza la blockchain per registrare e verificare le transazioni. Si tratta di un sistema di pagamento “peer-to-peer” che agisce senza l’intervento di un’autorità finanziaria centrale, come una banca, con tutte le transazioni verificate da una rete di computer noti come nodi.

Esiste un’offerta limitata di 21 milioni di token Bitcoin e tale scarsità ha guidato l’andamento del prezzo del BTC nel corso degli anni. Oltre a essere una valuta digitale, Bitcoin viene spesso paragonato all’oro digitale, grazie al suo potenziale di protezione dall’inflazione.

Perché dovresti considerare di investire in BTC

Bitcoin è la moneta di maggior valore sui mercati delle criptovalute con una distanza considerevole e sembra destinato a rimanere tale nel lungo termine. Poiché i mercati degli altri cripto asset sono ancora relativamente agli inizi, non è possibile sapere quanto potrebbero crescere nei prossimi anni.

Con il posto di Bitcoin come valuta più importante assicurato, rimane una delle migliori cripto opzioni per gli investitori in cerca di rendimenti, poiché qualsiasi miglioramento delle condizioni di mercato sarà guidato da un’impennata del prezzo del Bitcoin.

Rischi dell’investimento in BTC

Il rischio più significativo dell’investimento in Bitcoin è che la valuta è un bene negoziabile non legato a una stablecoin o a un’importante valuta fiat come il dollaro USA. Al momento, Bitcoin non è regolamentato e non esiste un ente centrale che lo aiuti a mantenere il suo valore. Se il mercato decide che BTC non ha più alcun valore, la moneta può registrare un crollo da un giorno all’altro.

Ethereum – Il più grande fornitore di blockchain

Cap. di mercato: 198,5 miliardi di dollari

Che cos’è Ethereum (ETH)?

Seconda criptovaluta per capitalizzazione di mercato, Ethereum è il più grande fornitore di spazio blockchain al mondo per altri progetti di criptovalute, ospitando una vasta gamma di dApp (applicazioni decentralizzate), tra cui progetti DeFi, NFT, exchange e piattaforme GameFi. Utilizza la tecnologia blockchain e i contratti intelligenti per soddisfare l’enorme gamma di casi d’uso sopra descritti.

Dopo aver inizialmente lavorato sul costoso, lento e inefficiente meccanismo di consenso proof-of-work, Ethereum ha reagito ai progressi della concorrenza passando a un modello proof-of-stake, utilizzando il token ETH per convalidare le transazioni. Sebbene questo abbia migliorato in modo significativo il servizio di blockchain di Ethereum, sono previsti ulteriori rilasci nel 2023 per scongiurare altre minacce da parte di concorrenti della blockchain che propongono una maggiore scalabilità e commissioni di transazione inferiori a quelle che Ethereum può offrire.

Perché dovresti considerare di investire in ETH

Il posto di Ethereum come leader di mercato nella fornitura di blockchain sembra destinato a consolidarsi nel medio-lungo termine, in particolare con un numero sempre maggiore di colossi globali che utilizzano la rete come base per le proprie mosse nel mondo delle criptovalute.

Finché Ethereum continuerà a mantenere le sue promesse aggiornando la sua blockchain, offrendo commissioni di transazione più basse, maggiore capacità e transazioni più veloci, potrebbe avere un notevole margine di manovra per far salire di molto l’enorme capitale di mercato.

Rischi dell’investimento in ETH

Uno dei maggiori punti di forza di Ethereum, la sua elevata capitalizzazione di mercato, è anche uno dei suoi principali rischi. I progetti con un’elevata capitalizzazione di mercato registrano regolarmente livelli di crescita inferiori rispetto a quelli più recenti e meno valutati. Gli investitori, quindi, potrebbero vedere ritorni sugli investimenti in ETH più limitati rispetto a quelli che potrebbero ricevere da un altro fornitore di blockchain.

Filecoin (FIL) – La migliore criptovaluta per il file-sharing

Cap. di mercato: 2,6 miliardi di dollari

Che cos’è Filecoin?

Filecoin è una rete di archiviazione decentralizzata che cerca di competere con i colossi tecnologici globali di Amazon, Google e Microsoft e il loro quasi monopolio sulle soluzioni di archiviazione centralizzata dei file.

La soluzione decentralizzata di Filecoin consente di archiviare i file online in modo sicuro senza bisogno di un fornitore centralizzato e permette di condividere facilmente i file tra utenti autorizzati. I vantaggi per gli utenti sono notevoli, con soluzioni di archiviazione scalabili disponibili a una frazione del costo dell’utilizzo di un provider centralizzato.

Il progetto prevede incentivi economici per gli utenti che seguono le regole e gestiscono quasi 500 petabyte di dati per i clienti, rendendola la principale criptovaluta di archiviazione di file Web3.0 attualmente sul mercato.

Perché considerare di investire in FIL

Il token FIL nativo è un ottimo esempio di criptovaluta che supporta una particolare esigenza del mercato delle criptovalute. Già un brillante esempio di Internet decentralizzato, il caso d’uso di Filecoin è molto interessante. Questa nicchia di mercato e la sua relativamente modesta capitalizzazione offrono un ampio spazio di crescita nei prossimi anni, rendendo FIL una delle migliori opzioni di investimento in criptovalute da acquistare oggi.

Gli investitori ottengono un’immensa utilità quando acquistano le monete FIL e ciò ne fa un’opzione di investimento più interessante rispetto a diverse valute che godono di una maggiore capitalizzazione di mercato. Ecco perché è una delle migliori monete Web3 disponibili al momento.

Rischi dell’investimento in FIL

Filecoin è ancora una moneta relativamente nuova e questo comporta un livello di volatilità a cui i progetti più consolidati sono immuni. Molti investitori aspetteranno prima di investire in FIL fino a quando la tecnologia non sarà pienamente garantita e un numero più significativo di utenti sfrutterà le opzioni di archiviazione di Filecoin. Finché ciò non avverrà, c’è il rischio che la fiducia nei confronti di Filecoin possa diminuire, portando a una considerevole perdita di valore.

Chainlink (LINK) – La migliore criptovaluta per i dati on-chain

Cap. di mercato: 3,7 miliardi di dollari

Che cos’è Chainlink?

Chainlink è un cripto progetto che utilizza il suo token nativo LINK per incentivare i suoi nodi a fornire trasparenza e consentire ai contratti intelligenti di accedere ai dati dal mondo esterno. Questa funzionalità è sempre più importante per la community delle criptovalute, in particolare per le app decentralizzate, e ha permesso a Chainlink di stringere nuove collaborazioni in gran numero rispetto a qualsiasi altro progetto.

Contenendo alcune delle migliori criptovalute del mercato, il token è ospitato sulla blockchain di Ethereum. Tuttavia, può interagire facilmente con diverse altre chain che consentono agli sviluppatori di rendere il trasferimento dei dati un’operazione senza soluzione di continuità.

Perché dovresti considerare di investire in LINK

Il numero crescente di progetti che cercano di collaborare con Chainlink per ottenere l’accesso a maggiori livelli di dati blockchain e aumentare il trasferimento trasparente dei contratti intelligenti sta rendendo la sua tecnologia un must-have. L’aumento dei casi d’uso della tecnologia dimostra che c’è spazio per una crescita della quota di mercato del progetto.

Inoltre, Chainlink sta introducendo la funzionalità di staking per i possessori del token LINK, consentendo loro di guadagnare ricompense in criptovaluta mentre convalidano e proteggono le transazioni sulla rete. Questo è un altro importante fiore all’occhiello di Chainlink e aggiunge valore alla sua proposta di investimento.

Rischi dell’investimento in LINK

Sebbene Chainlink sia un cripto progetto consolidato con un eccellente caso d’uso, in particolare con la sua partnership con SWIFT, rischia di essere superato dai concorrenti man mano che si amplia la lotta per le partnership TradFi. La saturazione del mercato è un altro rischio potenziale per il valore di LINK nei prossimi anni, il che significa che Chainlink deve rimanere all’avanguardia per assicurarsi un posto tra le migliori criptovalute in cui investire.

Ripple (XRP) – La migliore criptovaluta bancaria

Cap. di mercato: 19,2 miliardi di dollari

Che cos’è Ripple?

Ripple è una criptovaluta affermata da tempo nel settore finanziario dopo il lancio nel 2012. Utilizza la sua piattaforma RippleNet con protocolli decentralizzati e consente di effettuare pagamenti internazionali oltre confine. L’obiettivo è quello di affermarsi come rivale a lungo termine del sistema standard di transazioni internazionali SWIFT, attualmente utilizzato in tutto il mondo.

A tal fine, Ripple ha il sostegno di diverse istituzioni finanziarie internazionali di alto profilo, tra cui la Bank of England, la Bank of Canada e Santander, che sono rimaste impressionate dalla velocità e dal basso costo delle transazioni che Ripple consente. Con il token nativo XRP caratterizzato da un ampio volume di transazioni globali a basso costo, Ripple è un progetto ad alto potenziale che potrebbe diventare rapidamente di fama mondiale.

Perché dovresti considerare di investire in XRP

Ripple è attualmente al centro di una causa intentata dalla Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti e incentrata sulla validità di XRP come progetto di finanza decentralizzata. Anche se questa causa in corso ha tenuto i prezzi più bassi rispetto ad altri progetti DeFi, il continuo sostegno di importanti nomi della finanza globale è un grande punto a favore di Ripple.

Questo rende XRP un’opportunità di investimento potenzialmente ricca se la sentenza dovesse essere favorevole. L’esito della causa è previsto per il 2023, il che rende questo momento perfetto per gli investitori per mettere le mani sulle monete XRP e aggiungerle al proprio portafoglio di criptovalute a un prezzo basso prima che esplodano potenzialmente nei prossimi mesi.

Rischi dell’investimento in XRP

Naturalmente, il rovescio della medaglia è che XRP rischia di crollare o, per lo meno, di subire una svalutazione significativa se la sfida legale della SEC avrà successo e Ripple diventerà oggetto di una rigida regolamentazione. Gli investitori devono soppesare i pro e i contro prima di decidere se XRP valga o meno il rischio.

Dogecoin (DOGE) – La migliore moneta meme su cui investire

Cap. di mercato: 10,8 miliardi di dollari

Dogecoin si è affermata come la moneta meme originale ed è stata inizialmente lanciata come divertente antidoto al mondo serioso del Bitcoin. Negli ultimi anni, tuttavia, lo scherzo si è fatto serio: Dogecoin ha scalato la top ten delle criptovalute per capitalizzazione di mercato, ottenendo il sostegno di grandi nomi come quello del leader di Twitter e Tesla Elon Musk.

Molti, tra cui Musk, ritengono infatti che Dogecoin potrebbe diventare a breve un mezzo di pagamento alternativo e fornire servizi di convalida di contratti intelligenti. Uno degli enormi vantaggi di Dogecoin è la vasta, amichevole e accogliente community online che lo rende uno spazio piacevole e sicuro per esplorare il ricco mondo delle criptovalute.

Perché dovresti considerare di investire in DOGE

DOGE ha ottenuto risultati spettacolari per un progetto con un’utilità così scarsa. Certo, l’appoggio di uno degli imprenditori più ricchi e influenti del mondo non ha fatto di certo male alla reputazione di Dogecoin. Tuttavia, il motivo più importante per investire in DOGE è che con alcuni progressi tecnici è possibile che si apra una serie di nuovi casi d’uso per la moneta.

Con l’appoggio di grandi nomi e di una community straordinariamente solidale e appassionata, DOGE potrebbe arrivare alle stelle se decidesse di andare oltre l’offerta di meme coin.

Rischi dell’investimento in DOGE

Le monete meme hanno precedenti di reazioni volatili ai cambiamenti del mercato e DOGE non fa eccezione. Con poche prove concrete di sviluppo dell’ecosistema Dogecoin, un’offerta illimitata di token che ha un impatto deflazionistico sul valore di DOGE e un’utilità dei token molto bassa, la mancanza di progressi è la sua più grande minaccia.

Shiba Inu (SHIB) – Criptovaluta Ethereum meme coin

Cap. di mercato: 6,8 miliardi di dollari

Cosa è Shiba Inu?

Shiba Inu è una moneta meme che ha preso ispirazione da Dogecoin e ha creato una community di sostenitori dedicata. A differenza di DOGE, Shiba Inu sta mostrando segnali concreti per aumentare l’utilità del suo token nativo SHIB, facendolo diventare un token di governance e costruendo un’infrastruttura che permetta agli utenti di puntare le monete nella sua app DeFi.

Questo ha spinto diversi investitori esperti, solitamente diffidenti nei confronti delle monete meme, a riconsiderare il valore di SHIB, in particolare vista la sua performance durante l’inverno delle criptovalute del 2022. Dopo aver resistito al recente mercato ribassista, SHIB è stabilmente tra i primi 20 progetti di criptovalute per capitalizzazione di mercato.

Perché dovresti considerare di investire in SHIB

I membri della community SHIB sostengono che il valore della moneta SHIB sia significativamente sottovalutato, soprattutto se si considera che si è allontanata dall’essere semplicemente una moneta meme e ha sviluppato un’utilità seria nel suo valore. In effetti, sostengono che il valore di SHIB rimane basso, anche se la capitalizzazione di mercato aumenta.

Shiba Inu ha dalla sua parte la sicurezza garantita dal fatto di essere costruita sulla blockchain proof-of-stake di Ethereum, il che significa che la fiducia nella sua soluzione DeFi potrebbe crescere e portare a un aumento di valore potenzialmente considerevole.

Rischi dell’investimento in SHIB

In contrasto con la fiducia mostrata dai fan di Shiba Inu, gli scettici sottolineano il fatto che l’etichetta di meme coin è notoriamente difficile da scrollarsi di dosso. Anche se Shiba Inu spera che la sua transizione nel mercato della DeFi la aiuti a liberarsi di questa nomina, resta da vedere se gli investitori e i mercati delle criptovalute saranno d’accordo.

Cardano (ADA) – Rete blockchain altamente scalabile

Cap. di mercato: 12,6 miliardi di dollari

Che cos’è Cardano?

Cardano è una blockchain creata dal co-fondatore di Ethereum Charles Hoskinson come risposta ad alcuni dei difetti percepiti di Ethereum, come gli alti costi di transazione, la bassa capacità e la mancanza di scalabilità. Il risultato è una blockchain altamente studiata e sottoposta a peer-review che ha fatto molta strada per risolvere questi problemi.

L’architettura a due livelli di Cardano permette al Cardano Settlement Layer (CSL) di ospitare le dApp e al Cardano Computation Layer (CCL) di concentrarsi sull’elaborazione delle transazioni. Di conseguenza, la velocità delle transazioni è molto più rapida, i costi sono significativamente più bassi e Cardano può elaborare molte più transazioni al secondo rispetto a Ethereum.

Perché dovresti considerare di investire in ADA

La scalabilità della fornitura di blockchain è un requisito sempre più importante per i progetti di criptovaluta, vecchi e nuovi, e Cardano ha rapidamente costruito una base di sostenitori fedeli fin dal suo lancio. Si tratta di una delle blockchain layer-1 più attive per le dApp e ospita progetti che vanno dalle monete meme alle soluzioni DeFi.

Nonostante i recenti aggiornamenti di Ethereum, Cardano rimane una delle migliori opzioni per scalabilità, economicità e velocità sul mercato, il che lo rende maturo per un’espansione nel settore della blockchain.

Rischi dell’investimento in ADA

All’orizzonte si profilano alcune minacce per il prezzo di ADA, in particolare il continuo sviluppo e l’imminente rilascio di nuove funzionalità su Ethereum previste per quest’anno, che potrebbero mettere in discussione lo status di Cardano come una delle piattaforme blockchain più flessibili.

Solana (SOL) – Protocollo di blockchain di layer 1

Cap. di mercato: 8,5 miliardi di dollari

Che cos’è Solana?

Solana è un fornitore di blockchain layer 1 che si propone di sfidare il dominio del settore di Ethereum. A differenza di Cardano, ciò che più distingue Solana da Ethereum sta nell’uso pionieristico del consenso proof-of-history insieme al proof-of-stake.

Questo fornisce ulteriore trasparenza alla convalida delle transazioni e ha dimostrato di essere più veloce, più economico, più efficiente dal punto di vista energetico e con una capacità transazionale nettamente superiore rispetto ad altri fornitori di blockchain.

Perché dovresti considerare di investire in SOL

La moneta nativa SOL supporta la piattaforma di Solana e l’ha aiutata a diventare un riferimento per il settore immobiliare digitale e il metaverso. Anche se Ethereum detiene ancora la quota di mercato maggiore, Solana è un’alternativa interessante per i progetti più recenti che cercano un posto più economico per far decollare i loro progetti.

Man mano che questi nuovi progetti matureranno, gli investitori possono aspettarsi che il prezzo di SOL si spinga in avanti, facendo salire la capitalizzazione del mercato significativamente oltre la soglia dei 10 miliardi di dollari e oltre.

Rischi dell’investimento in SOL

Uno dei problemi principali che hanno impedito a Solana di superare Cardano come rivale più importante di Ethereum in qualità di fornitore di layer 1 è lo scarso livello di connettività di rete. Sono state segnalate infatti diverse interruzioni del sistema, mentre il sistema deve essere regolarmente fermato per consentire la manutenzione. Più questi problemi si protraggono, maggiore sarà l’impatto sulla capacità di SOL di raggiungere nuovi traguardi.

Conclusione: Qual è la migliore criptovaluta da comprare ora?

Anche se è ancora presto per il 2023, questo potrebbe essere l’anno in cui alcuni dei progetti più consolidati torneranno a far guadagnare ai loro investitori buoni livelli di profitto. Tuttavia, un nuovo arrivato, Metacade, sembra destinato a superare i suoi rivali più affermati: il suo ricco potenziale e il suo basso valore di presale stanno già attirando migliaia di investitori.

Con un’enorme utilità incorporata nella moneta MCADE, un’offerta ricca e diversificata per gli investitori e il potenziale per guidare il settore del GameFi per gli anni a venire, è facile capire perché gli analisti ritengono che MCADE sarà la moneta con la performance più alta nel 2023.

Domande frequenti sulle criptovalute

Cosa sono le criptovalute?

Le criptovalute sono monete digitali che vengono verificate attraverso l’uso della crittografia. Ciò consente di effettuare transazioni valutarie sicure su blockchain con la convalida di una rete di computer. Le criptovalute possono essere scambiate online tramite exchange e sono solitamente decentralizzate, il che significa che non sono controllate da un ente centrale come una banca o un governo.

Che cos’è un cripto presale?

Spesso nota come Initial Coin Offering (ICO), un presale di criptovalute consente ai nuovi progetti di raccogliere fondi vendendo la propria moneta a un gruppo selezionato di investitori a un prezzo ridotto e fisso. I fondi raccolti sostengono lo sviluppo del progetto e premiano gli investitori con potenziali profitti quando la moneta sarà quotata su exchange per criptovalute pubblici decentralizzati e centralizzati.

Quale criptovaluta esploderà nel 2023?

I progetti di criptovaluta più recenti hanno maggiori possibilità di esplodere nel 2023, dato che vantano un capitale di mercato molto più basso rispetto ai progetti più consolidati. Metacade e AltSignals sono ottimi esempi di nuovi progetti di criptovalute che potrebbero premiare gli investitori entro la fine del 2023 e non solo.

Quale criptovaluta comprare oggi per il breve termine?

Metacade è un progetto che potrebbe produrre ottimi risultati a breve termine grazie alla fornitura fissa di token e al basso prezzo di presale. Anche ASI sembra un’ottima opzione per gli investitori che cercano un rendimento a breve termine grazie all’uso della tecnologia AI.

Quale criptovaluta ha il miglior potenziale a lungo termine?

I mercati delle criptovalute si evolvono rapidamente, con nuovi progetti che nascono regolarmente. Tuttavia, gli investitori che guardano al lungo termine potrebbero arricchirsi grazie agli eccellenti piani di Metacade, che la porteranno in prima linea nel crescente settore del GameFi per gli anni a venire.

Qual è la migliore criptovaluta su cui investire nel 2023?

Il miglior cripto progetto su cui investire quest’anno è quello che offre l’ingresso al prezzo più basso ma che contiene il maggior potenziale di crescita. Nuovi progetti come Metacade e AltSignals sono esempi ideali di ottimi investimenti in criptovalute nel 2023.

