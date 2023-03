I 12 migliori cripto token del Metaverso da comprare ora per decuplicare il tuo capitale nel 2023

Dato che Bloomberg prevede che il metaverso sarà un mercato da 800 miliardi di dollari entro il 2024, questo è il momento ideale per iniziare a cercare le migliori criptovalute del metaverso da acquistare. Ma con l’emergere costante di nuovi token, come si fa a trovare quelli su cui vale la pena investire?

Questo articolo è un ottimo punto di partenza. Oggi scoprirai 12 dei migliori cripto token del metaverso che potrebbero offrire rendimenti sostanziosi nel 2023. Da ecosistemi di community a progetti che forniscono infrastrutture chiave per il metaverso, qui troverai sicuramente il tuo prossimo investimento.

L’elenco è il seguente:

Metacade (MCADE) AltSignals (ASI) The Sandbox (SAND) Ethereum (ETH) Apecoin (APE) Star Atlas (ATLAS) Axie Infinity (AXS) Gala Games (GALA) Enjin Coin (ENJ) Decentraland (MANA) Render Token (RNDR) Highstreet (HIGH)

1. Metacade (MCADE) – La piattaforma centrale del metaverso e l’hub della community Web3

Che Cos’è Metacade (MCADE)?

Metacade è un nuovo progetto che si posiziona come il principale hub per il play-to-earn e il del gaming nel metaverso, con l’obiettivo di diventare la soluzione unica per entrambi questi settori in rapida espansione. Presenterà tutto ciò che gli utenti possono desiderare da una community: interazione in tempo reale con gli appassionati del metaverso che la pensano allo stesso modo, classifiche per scoprire i giochi che valgono la pena di essere giocati e sub-community per discutere gli ultimi trucchi e consigli.

Ma Metacade sta facendo molto di più, utilizzando la tecnologia blockchain per creare qualcosa di magico. Ad esempio, ricompensa i giocatori con il suo token nativo, MCADE, per aver contribuito con contenuti di valore, condiviso recensioni e offerto approfondimenti sugli ultimi giochi del metaverso.

Il progetto sta anche introducendo uno schema di finanziamento decentralizzato per dare il via alla prossima ondata di titoli play-to-earn (P2E) e del metaverso. Questo sistema è noto come Metagrants e gli investitori attendono con ansia il primo concorso Metagrant che si terrà nel corso dell’anno. Metagrants offre agli sviluppatori che costruiscono i migliori titoli un finanziamento per far decollare la loro visione.

Per vincere, gli sviluppatori devono solo ottenere il maggior numero di voti dai possessori di MCADE, respingendo la concorrenza e conquistando i cuori e le menti degli utenti di Metacade. Il vincitore riceverà un finanziamento dalla tesoreria di Metacade e avrà l’opportunità di inserire il suo titolo finito nella sala giochi virtuale di Metacade, dove sarò a disposizione di chiunque voglia giocarci.

Inoltre, ha in programma la creazione di un forum dedicato alle opportunità di lavoro per il 2024. Qui i membri della community possono partecipare a test occasionali, utilizzando l’ambiente di test nativo di Metacade per offrire un feedback sugli ultimi giochi play-to-earn e del metaverso in cambio di una ricompensa. Anche le aziende leader nei settori del Web3 e dei giochi pubblicheranno annunci di lavoro sulla piattaforma, consentendo agli utenti di Metacade di entrare in contatto con le loro aziende preferite.

Infine, Metacade prevede di trasformarsi in un’organizzazione autonoma decentralizzata (DAO) e di passare le redini alla community, consentendo ai possessori di MCADE di votare sulle decisioni chiave, sulle partnership e sulle funzionalità della piattaforma. Questi aspetti hanno portato a una marea di investitori che hanno definito Metacade la migliore criptovaluta del metaverso che abbiano mai visto da molto tempo a questa parte, spingendo gli investimenti nella presale della piattaforma a $14.1m, ora nella sua fase finale prima della quotazione negli exchange.

Perché investire in Metacade (MCADE)?

Metacade è stato progettato per essere l’hub centrale sia del play-to-earn che del metaverso, due settori che si prevede accelereranno rapidamente nei prossimi anni. Invece di scommettere sulla sovraperformance di un singolo gioco o metaverso, investire in Metacade è come investire nel settore nel suo complesso. Man mano che un maggior numero di giocatori si unirà a questi due spazi e inizierà a giocare, il numero di utenti di Metacade probabilmente aumenterà in proporzione, causando una domanda significativa per il token MCADE.

Inoltre, Metacade è in grado di beneficiare in modo massiccio dell’effetto network, lo stesso che ha fatto esplodere piattaforme di gaming come Twitch e Discord in una notte. Con la sua attenzione alla creazione di una community solida e coinvolta, unita a diverse funzionalità uniche che offrono un valore immenso agli utenti, Metacade sembra destinata a espandersi rapidamente insieme ai settori del play-to-earn e del metaverso.

>>> Puoi partecipare alla fase finale del presale di Metacade qui <<<

2. AltSignals (ASI) – Aiuta gli investitori a scoprire le opportunità più interessanti del metaverso

Che cos’è AltSignals (ASI)?

AltSignals è un progetto unico nel contesto di questa lista. AltSignals è un apprezzato fornitore di segnali per i mercati delle criptovalute, del Forex e delle azioni, creato nel 2017. Questo utilizza una combinazione di un algoritmo proprietario noto come AltAlgo™ e un team di trader professionisti per generare avvisi di trading estremamente accurati. Dalla sua nascita, AltSignals ha emesso oltre 1.500 segnali a più di 50.000 abbonati e a 1.400 membri VIP, raggiungendo un tasso di successo medio del 64%.

AltAlgo™ incorpora oltre 34 diversi indicatori e strategie per produrre segnali eccezionali, consentendo al team di concentrarsi sull’analisi fondamentale di livello mondiale che supporta gli avvisi dell’algoritmo. Questo ha portato a risultati straordinari; ad esempio a febbraio i suoi segnali Binance Futures, hanno registrato un tasso di vincita del 90% , con un rendimento da capogiro del 2.163%.

La credibilità di AltSignals è confermata dalle sue eccellenti recensioni su Trustpilot. Ha un punteggio di 4,9/5 su quasi 500 recensioni positive. Ora, sta migliorando i suoi servizi con il token ASI. ASI è progettato per supportare la prossima fase di crescita di AltSignals: l’algoritmo ActualizeAI. Questo algoritmo avanzato migliorerà l’indicatore AltAlgo™ esistente e introdurrà un potente stack di intelligenza artificiale per massimizzare i profitti del mercato.

Allora, perché AltSignals è citato in questo elenco di criptovalute del metaverso? Perché questo nuovo algoritmo ha il potenziale per identificare alcune delle migliori monete del metaverso da negoziare in qualsiasi momento. Un aspetto fondamentale di Actualize AI sarà l’analisi del sentiment, che scansionerà i social media per trovare le monete cripto del metaverso che stanno per esplodere.

Inoltre, il possesso del token ASI consentirà agli investitori di scoprire eventi esclusivi di presale per alcune delle migliori monete del metaverso. Questo potrebbe consentire ai possessori di ASI di assicurarsi un posto in anticipo in alcuni dei migliori progetti di criptovaluta del metaverso prima che il pubblico ne venga a conoscenza.

Ma i vantaggi di possedere ASI non si fermano qui. Essere un investitore ASI garantisce anche l’accesso esclusivo all’AI Members Club, dove gli utenti possono guadagnare ASI extra offrendo feedback sui nuovi aggiornamenti, partecipando a backtesting e suggerendo nuove idee. Gli ASI extra possono essere utilizzati per far avanzare il livello di appartenenza dell’utente, consentendogli di accedere a funzioni più avanzate dell’ecosistema AI della piattaforma.

Perché investire in AltSignals (ASI)?

In seguito all’implementazione dell’algoritmo ActualizeAI, si prevede che AltSignals raggiunga un notevole successo nel mondo del trading. Grazie a intuizioni all’avanguardia che utilizzano la tecnologia AI più avanzata, gli investitori in criptovalute che detengono i token ASI non solo hanno la possibilità di incrementare i loro profitti nel metaverso delle criptovalute, ma anche di partecipare ai guadagni che ASI stessa registrerà una volta che la voce si diffonderà.

Inoltre, l’AI Members Club permetterà ad AltSignals di continuare a sviluppare la sua già forte community. Come Metacade, la piattaforma potrebbe beneficiare in modo significativo dell’effetto rete, in quanto gli utenti imparano che possono ricevere segnali di trading leader di mercato e allo stesso tempo assicurarsi un reddito testando i prodotti e offrendo feedback. Questo potrebbe anche portare la sua tecnologia AI a diventare ancora più avanzata, offrendo agli utenti maggiori opportunità di guadagno.

Infine, la comprovata esperienza di AltSignals le conferisce una forte possibilità di successo nella sua missione. Il suo team è già in grado di produrre segnali di trading eccezionali e la sua missione di integrare l’intelligenza artificiale sembra un passo naturale per la piattaforma. Sembra che anche gli investitori siano d’accordo: nonostante sia passato 1 solo giorno dall’inizio del presale, AltSignals ha raccolto oltre $112k, con molti altri investimenti previsti nel prossimo futuro.

>>> Puoi partecipare al presale di AltSignals qui <<<

3. The Sandbox (SAND) – Un progetto di metaverso leader con importanti partnership

Che cos’è The Sandbox (SAND)?

The Sandbox è un progetto del metaverso creato sulla blockchain di Ethereum che consente agli utenti di creare, condividere e monetizzare le proprie esperienze di gioco all’interno di un mondo virtuale. Questo fornisce ai giocatori strumenti potenti come VoxEdit e Game Maker, permettendo loro di creare avatar, oggetti unici, giochi virtuali ed esperienze coinvolgenti.

Il cuore di The Sandbox è LAND, il token non fungibile (NFT) che supporta questo Metaverso. LAND rappresenta una proprietà immobiliare virtuale che permette agli utenti di costruire ciò che desiderano. Gli utenti possono richiedere agli altri una piccola tariffa in token SAND per partecipare alle loro esperienze, acquistare terreni virtuali e affittarli o addirittura guadagnare SAND creando e vendendo asset virtuali, rappresentati come ASSET NFT, sul mercato di The Sandbox.

Perché investire in The Sandbox (SAND)?

La Sandbox offre un livello di libertà creativa che non ha eguali in altri progetti di metaverso. I suoi strumenti di facile utilizzo consentono ai creatori di progettare esperienze complesse e di monetizzare le proprie creazioni, attirando più utenti e aumentando il valore complessivo della piattaforma.

La popolare criptovaluta del metaverso vanta anche una lista impressionante di collaborazioni con marchi e franchise importanti, come Gucci, The Walking Dead e Atari. Queste collaborazioni non solo dimostrano la credibilità di The Sandbox, ma creano anche una visibilità che spinge i giocatori a partecipare al progetto.

4. Ethereum (ETH) – Fornire l’infrastruttura critica per molti giochi del metaverso

Che cos’è Ethereum (ETH)?

Ethereum è una rete blockchain leader di mercato, apprezzata per i suoi contratti intelligenti avanzati. Ha trovato una notevole popolarità negli spazi della finanza decentralizzata (DeFi) e degli NFT, ma il suo utilizzo nel metaverso è aumentato in modo significativo nell’ultimo anno. Infatti, scoprirai che la maggior parte dei token di questo elenco sono creati utilizzando la tecnologia blockchain di Ethereum!

Sebbene in passato gli utenti si siano lamentati della lentezza delle transazioni e delle elevate “gas fees”, Ethereum sembra destinato a continuare a dominare il mondo dei token del Metaverso grazie ai suoi recenti e imminenti aggiornamenti. Più avanti nel corso dell’anno verrà implementato lo sharding, che dovrebbe portare la velocità di Ethereum a oltre 100.000 transazioni al secondo (TPS).

Perché investire in Ethereum (ETH)?

Ethereum probabilmente attirerà ancora più sviluppatori di giochi del metaverso dopo questo aggiornamento. Considerando che le transazioni effettuate nei meta-giochi basati su Ethereum spesso richiedono ETH per gas fee, lo sviluppo di un maggior numero di progetti meta-verso sulla rete comporterà un aumento della domanda e potrebbe essere un forte fattore di crescita del prezzo di Ethereum.

Inoltre, l’uso di Ethereum non si limita solo ai cripto progetti del metaverso. Inoltre, supporta migliaia di applicazioni decentralizzate (dApp) che si basano sull’infrastruttura di Ethereum per funzionare. Investendo in Ethereum, non solo sostieni un vasto ecosistema di progetti innovativi, ma sfrutti anche la crescente popolarità e adozione del metaverso, rendendo ETH una delle migliori criptovalute del metaverso da acquistare.

5, Apecoin (APE) – Uno dei progetti di metaverso più ambiziosi mai realizzati

Che Cos’è ApeCoin (APE)?

ApeCoin è il token nativo dell’ecosistema Ape, lanciato da Yuga Labs, i creatori del progetto NFT di grande successo Bored Ape Yacht Club (BAYC). APE è il token di utilità principale all’interno dell’ecosistema, che comprende una serie di progetti, tra cui giochi, eventi, servizi e l’attesissimo metaverso Otherside.

I possessori di token APE attendono con il fiato sospeso l’imminente uscita di Otherside dopo aver visto alcuni scorci del progetto metaverso durante la demo “First Trip”, il “primo viaggio”. Questa demo ha permesso ai possessori di token APE di unire le forze e affrontare un capo Koda, una delle specie aliene che abitano Otherside. La sua proprietà virtuale, Otherdeed NFTs, è stata accolta da una domanda altissima al momento del lancio, generando oltre mezzo miliardo di dollari nelle prime 24 ore.

Perché investire in Apecoin (APE)?

Anche se ci sono altre caratteristiche preziose dell’ecosistema Ape, come l’Ape DAO, un’organizzazione autonoma decentralizzata (DAO) che offre ai possessori di token APE il diritto di voto, Otherside è quello che molti considerano il principale catalizzatore della crescita di APE. Il progetto del metaverso è stato realizzato in collaborazione con le rinomate aziende Animoca Brands e Improbable, il che aumenta ulteriormente le sue possibilità di successo.

Essendo la valuta di gioco de-facto di Otherside, si prevede che APE vedrà un aumento della domanda e dell’apprezzamento una volta che la piattaforma del metaverso sarà attiva. Visti i precedenti di Yuga Labs con il BAYC e le solide partnership che sostengono Otherside, molti investitori ritengono che APE sia una delle migliori monete cripto del metaverso attualmente sul mercato.

6. Star Atlas (POLIS) – Un progetto AAA del Metaverso di grande impatto visivo

Che cos’è Star Atlas (POLIS)?

Star Atlas è un progetto del metaverso innovativo che combina un’esperienza di esplorazione spaziale coinvolgente e visivamente straordinaria con un gioco di grande strategia. Costruita sulla velocissima blockchain Solana, Star Atlas si propone di offrire un gioco di qualità da console allo spazio delle criptovalute, sfruttando al contempo gli NFT per gli asset in-game.

In Star Atlas i giocatori si alleano per esplorare le vaste distese dell’universo con le loro astronavi, formando fazioni e affrontando gruppi rivali lungo il percorso. Il token nativo della piattaforma, ATLAS, può essere utilizzato per potenziare gli asset in-game, come navi e strutture, mentre le risorse estratte possono essere scambiate con ATLAS e incassate in valuta fiat. POLIS, il token di governance di Star Atlas, permette ai giocatori di votare nelle DAO regionali e di influenzare la direzione del gioco.

Perché investire in Star Atlas (POLIS)?

Investire in Star Atlas pone gli investitori in prima linea in un progetto ambizioso che ha il potenziale di ridefinire il metaverso. Con la sua grafica avanzata, supportata dall’Unreal Engine 5, e un gameplay simile a quello di MMORPG popolari come EVE Online, Star Atlas si sta posizionando per attrarre una base di giocatori massiccia e creare un universo fiorente. I giocatori avranno anche la possibilità di esplorare l’universo in realtà virtuale (VR), migliorando ulteriormente il gameplay.

Star Atlas ha già attirato oltre 100.000 giocatori, con oltre 13.000 e quasi 7.000 giocatori che si registrano rispettivamente ogni settimana e ogni giorno (Star Stat). Sebbene questi numeri siano inferiori a quelli di piattaforme del metaverso più popolari al di fuori dello spazio delle criptovalute, come Fortnite o Roblox, è probabile che crescano in modo sostanziale man mano che un numero maggiore di giocatori si unisce al mondo delle criptovalute del metaverso. Questo probabilmente farà aumentare la domanda di POLIS e potenzialmente fornirà rendimenti notevoli agli investitori attuali.

7. Axie Infinity (AXS) – Un gioco del Metaverso molto apprezzato e in testa alle vendite NFT

Che Cos’è Axie Infinity (AXS)?

Axie Infinity è uno dei giochi di metaverso e play-to-earn più conosciuti. Ispirandosi a giochi come quello dei Pokémon, i giocatori costruiscono una squadra di adorabili creature chiamate Assi, che sono rappresentate come NFT sulla blockchain, e ingaggiano battaglie contro altri giocatori per guadagnare Smooth Love Potion (SLP), che possono poi essere vendute in contanti utilizzando le coppie di scambio SLP fiat. I giocatori possono guadagnare SLP anche partecipando alle missioni, affrontando i nemici dell’IA e coltivando i terreni.

SLP non è però l’unico token dell’ecosistema Axie Infinity. C’è anche Axie Infinity Shards (AXS), il token di governance nativo del gioco. Per dimostrare l’immensa popolarità di Axie Infinity, basta dare un’occhiata ai numeri: secondo Crypto Slam, ha raggiunto oltre 4,2 miliardi di dollari di vendite con 1,8 milioni di acquirenti, più di qualsiasi altra collezione NFT.

Perché investire in Axie Infinity (AXS)?

Investire in Axie Infinity rappresenta un’opportunità unica per capitalizzare il fiorente mercato del gaming. Quello in questione è considerato uno dei migliori progetti di metaverso dai giocatori di tutto il mondo, noto per la sua capacità di sostituire le tradizionali fonti di reddito dei giocatori in Indonesia e nelle Filippine durante la pandemia di Coronavirus.

Con il ritorno delle monete play-to-earn e del metaverso nel menu di quest’anno, è probabile che il token nativo del progetto, AXS, sia uno dei primi a salire. Poiché Axie Infinity continua a innovare e a espandere le sue offerte, ci aspettiamo che un numero sempre maggiore di investitori consideri AXS uno dei migliori token del metaverso da acquistare nel 2023.

8. Gala Games (GALA) – Un ecosistema di giochi del Metaverso e Play-To-Earn

Che cos’è Gala Games (GALA)?

Gala Games è un ecosistema di gaming innovativo che offre ai giocatori un controllo senza precedenti sull’esperienza di gioco. Attraverso la sua piattaforma, i giocatori possono possedere, scambiare e regalare NFT, che svolgono varie funzioni nei suoi giochi. Il token GALA, la valuta digitale dell’ecosistema, viene utilizzato come mezzo di scambio per la compravendita di asset in-game e consente ai giocatori di ottenere ricompense giocando, classificandosi nei tornei e partecipando ad altre attività.

Gala Games offre già alcuni giochi fantastici, come Town Star, un simulatore di agricoltura e allevamento, e Spider Tanks, un gioco di abilità PvP in cui i giocatori possono competere in arene di battaglia per guadagnare la moneta del metaverso GALA. Ogni gioco dell’ecosistema è gratuito e permette di possedere realmente i propri asset in-game. Anche la proprietà di Gala Games è completamente decentralizzata, con GALA che funge da token di governance che consente agli utenti di votare le proposte della community.

Perché investire in Gala Games (GALA)?

Gala Games ha già collaborato con importanti società di gaming come Epic Games per lanciare nuovi ed entusiasmanti titoli e ha stretto una relazione con gli attori Dwayne “The Rock” Johnson e Mark Wahlberg. Entrambe le partnership sono con aziende e celebrità di fama mondiale e consentono a Gala Games di raggiungere potenzialmente milioni di potenziali giocatori.

Inoltre, la piattaforma del metaverso è ancora agli inizi, ma ha una visione e una tabella di marcia chiare, con ben 12 giochi play-to-earn in cantiere. Questa continua espansione probabilmente stimolerà la domanda del token GALA, rendendolo un investimento interessante per coloro che cercano di entrare in anticipo nella crescita del gaming su blockchain e delle cripto del metaverso.

9. Enjin Coin (ENJ) – Semplificare lo sviluppo del metaverso

Che cos’è Enjin Coin (ENJ)?

Enjin è una piattaforma basata sulla blockchain che si rivolge agli sviluppatori di giochi fornendo loro strumenti di facile utilizzo e kit di sviluppo software (SDK) per integrare la tecnologia blockchain nei loro progetti del metaverso senza soluzione di continuità. Attraverso la piattaforma Enjin, gli sviluppatori possono coniare token non fungibili (NFT) corrispondenti ai propri oggetti di gioco, assegnando loro il valore del token nativo ENJ. Questo processo semplifica notevolmente la creazione e la gestione degli asset in-game.

Inoltre, consente di facilitare il trading e la proprietà di asset digitali tra i giocatori del metaverso. Il Portafoglio Enjin, ad esempio, serve agli utenti per visualizzare, gestire e scambiare i loro NFT. Invece di essere un metaverso vero e proprio, Enjin rende la creazione di mondi digitali infinitamente più semplice. Piuttosto che creare una soluzione personalizzata, gli sviluppatori possono semplicemente utilizzare gli strumenti plug-and-play di Enjin per migliorare i propri mondi virtuali.

Perché investire in Enjin Coin (ENJ)?

Con la crescita dei metaversi e dei giochi play-to-earn, gli sviluppatori si rivolgeranno probabilmente a soluzioni come Enjin per rendere molto più semplice l’inserimento della proprietà degli asset digitali nei loro progetti. Questa richiesta dei servizi di Enjin potrebbe far aumentare il valore del token ENJ nei prossimi anni.

Investire in Enjin è simile a investire in Metacade ed Ethereum: si tratta di scommettere sulla crescita del settore nel suo complesso piuttosto che puntare sui token nativi di un metaverso per ottenere risultati migliori. Secondo numerose previsioni, Enjin continuerà a fornire l’infrastruttura chiave per il gioco blockchain anche in futuro, ed è considerato uno dei migliori progetti di criptovalute del metaverso da acquistare in questo momento.

10. Decentraland (MANA) – Una delle monete criptovalute più preziose del Metaverso

Che cos’è Decentraland (MANA)?

Decentraland è una piattaforma del metaverso che consente agli utenti di creare, esplorare e interagire in un mondo virtuale decentralizzato attraverso smartphone, PC e cuffie per la realtà virtuale. Come The Sandbox, Decentraland permette ai giocatori di acquistare e sviluppare terreni virtuali, rappresentati anche come LAND NFT, e di costruire una serie di esperienze coinvolgenti, da giochi e gallerie d’arte a locali notturni e luoghi di intrattenimento.

Il token nativo della piattaforma, MANA, funge da mezzo di scambio, sia che gli utenti aggiornino i loro avatar sia che partecipino alla vendita di terreni virtuali. È anche un token di governance, che consente agli utenti di votare e modificare vari aspetti di Decentraland, come le convenzioni di denominazione e i server gestiti dalla community. In particolare, la DAO di Decentraland è supervisionata dal suo Security Advisory Board, che è responsabile della gestione del portafoglio “multi-sig” della DAO e dei contratti intelligenti della piattaforma.

Perché investire in Decentraland (MANA)?

Rispetto agli altri token del metaverso, Decentraland si distingue come una delle piattaforme più rispettate. Ha già ospitato diversi eventi, tra cui conferenze, gallerie d’arte e iniziative educative, permettendo ai creatori di monetizzare il loro lavoro con il token MANA. La sua versatilità potrebbe portare a una maggiore adozione da parte di privati e aziende, facendo aumentare il prezzo di MANA.

Se alcuni definiscono Decentraland la risposta della crittografia a Horizon Worlds di Meta, è facile capire perché MANA potrebbe avere un’impennata con l’evoluzione del metaverso. Nonostante alcune critiche riguardanti il numero di utenti e l’isolamento all’interno del mondo digitale, MANA si distingue ancora come una delle migliori monete del metaverso. La sua elevata capitalizzazione di mercato, battuta solo da The Sandbox, ne dimostra la popolarità.

11. Render Token (RNDR) – Un modo efficace per renderizzare la grafica nel Metaverso

Che cos’è Render Token (RNDR)?

Render è un cripto progetto innovativo che offre soluzioni di rendering decentralizzate basate su GPU per il metaverso e non solo, trasformando il processo di creazione digitale di modelli, immagini e scene 2D e 3D. L’obiettivo principale di Render è quello di decentralizzare il processo di rendering, consentendo a chi ha una capacità di GPU inutilizzata di affittare la propria potenza a chi vuole renderizzare grafica di alta qualità in tempo reale.

Con l’aumento dell’adozione della realtà virtuale e del metaverso, la necessità di soluzioni di rendering agili e veloci aumenterà drasticamente. Render è una soluzione promettente: ricompensa chi ha una GPU inattiva con i token RNDR per assumersi una parte del carico di lavoro e offre un’alternativa economica, scalabile e sicura a chi ne ha più bisogno.

Perché investire in Render Tokens (RNDR)?

Render ha stretto una partnership con OTOY per dare il massimo valore alla sua rete. OTOY è un’azienda specializzata in grafica e rendering con oltre 20 anni di esperienza, che ha dato a Render una solida base su cui lavorare. La sua rete decentralizzata di migliaia di GPU la rende incredibilmente scalabile, in grado di soddisfare le esigenze di un mondo in cui i giochi e la tecnologia del metaverso sono utilizzati da milioni di persone.

Senza dubbio, Render trarrà vantaggio da una maggiore adozione del metaverso. Considerando il costo tipico del rendering di grafica di alta qualità in tempo reale, non sarebbe sorprendente se nei prossimi anni la tecnologia di Render venisse adottata da aziende di tutto il mondo alla ricerca di una soluzione conveniente. Per questo motivo, è facile capire perché molti investitori considerano Render Token uno dei migliori cripto progetti del metaverso per il 2023.

12. Highstreet (HIGH) – Colmare il divario tra commercio e metaverso

Che cos’è Highstreet (HIGH)?

Highstreet è un interessante progetto del metaverso che combina commercio digitale, gaming, NFT e interazioni sociali in un’esperienza unificata. La piattaforma consente ai marchi di creare vetrine digitali dove gli utenti possono sfogliare e acquistare articoli utilizzando i token HIGH. Ogni articolo ha un proprio NFT, che può essere indossato nel metaverso di Highstreet o riscattato per un prodotto reale grazie all’integrazione con Shopify.

Highstreet permette inoltre ai giocatori di esplorare ambienti unici, completare missioni e acquistare case personalizzabili. I token HIGH fungono da moneta in-game del metaverso e permettono agli utenti di progredire nel gioco acquistando immobili virtuali e oggetti speciali per i loro avatar.

Perché investire in Highstreet (HIGH)?

La soluzione di Highstreet presenta un’interessante proposta di valore sia per gli utenti che per i brand. Lo shopping virtuale è comunemente indicato come uno dei principali casi d’uso del metaverso e Highstreet sembra pronta a ridefinire l’esperienza di vendita al dettaglio digitale. Non è più necessario recarsi in un negozio per fare acquisti: accedi a Highstreet e ammira le sue numerose vetrine, poi acquista il tuo articolo e riscatta l’NFT per fartelo spedire nella vita reale!

Highstreet ha collaborato con aziende importanti, come Binance, Ava Labs e Animoca Brands, dimostrando il valore della visione del progetto del metaverso. Inoltre, esplorare il suo paesaggio aperto e impegnarsi in missioni, battaglie e interazioni sociali aggiunge un ulteriore livello di intrattenimento e immersione per gli utenti. Nel complesso, Highstreet è uno dei cripto progetti del metaverso più innovativi e sicuramente da prendere in considerazione.

Qual è la migliore criptovaluta del metaverso da comprare in questo momento?

Poiché si prevede che il metaverso prenderà piede nel 2023, è difficile dire quale sia la migliore criptovaluta tra quelle elencate. Ethereum, ad esempio, ha un’ampia versatilità al di fuori del metaverso; Star Atlas ha stabilito lo standard per i progetti di metaverso in stile AAA, mentre Render potrebbe essere una soluzione sia per i giochi del metaverso che per il cloud gaming in generale. Tuttavia, valutando l’intero quadro, Metacade e AltSignals sembrano vincenti.

Come già detto, Metacade potrebbe facilmente scalare le classifiche e diventare la principale piattaforma di del metaverso di criptovalute, grazie alla sua eccezionale proposta di valore. Metagrants potrebbe anche portare Metacade alla fama mainstream (e MCADE sulla luna) se producesse un gioco play-to-earn o del metaverso di successo. La sua epica performance di presale dimostra quanta fiducia abbiano gli investitori nel progetto.

Allo stesso modo, AltSignals ha un grande potenziale e potrebbe cambiare definitivamente il mondo del trading. I suoi servizi esistenti sono stati un successo per gli abbonati, come testimoniato dalla sua pagina Trustpilot, e lo stack di intelligenza artificiale descritto nel suo whitepaper non è altro che straordinario. Anche se AltSignals non è un tradizionale progetto del metaverso basato su un mondo virtuale, potrebbe facilmente aiutare gli investitori a identificare la prossima opportunità d’oro, sia nel loro trading quotidiano che con le gemme in presale che scopre.

Complessivamente, è probabile che ciascuno dei token abbia una performance eccellente, dato che l’adozione del metaverso continua a crescere. Ma se vuoi massimizzare le tue opportunità di investimento, dai un’occhiata a Metacade e AltSignals prima di ogni altra cosa.

Domande frequenti sulle criptovalute

Che rapporto ha il metaverso con gli investimenti in criptovalute?

Sebbene esistano molti progetti di metaverso non basati sulle cripto, la criptovaluta offre un ottimo modo per migliorare la proprietà degli asset in-game nel metaverso. Di conseguenza, negli ultimi anni sono nate molte opportunità per investire nel metaverso attraverso le criptovalute.

Investire in criptovalute del metaverso può essere un buon investimento a lungo termine?

Investire nelle criptovalute del metaverso può offrire rendimenti significativi, poiché il metaverso è un settore emergente con un grande potenziale di crescita. Tuttavia, è anche un investimento più speculativo a causa della sua relativa novità.

Quali sono i rischi associati all’investimento nelle criptovalute del metaverso?

Le criptovalute del metaverso possono essere particolarmente volatili. Ogni progetto deve affrontare la crescente concorrenza di altre monete, il che rende più difficile distinguersi in un contesto affollato e raggiungere un livello di adozione critico.

Qual è la migliore criptovaluta del metaverso?

La risposta a questa domanda è molto soggettiva, anche se i progetti di questa lista sono tutti validi. Questo è particolarmente vero per Metacade e AltSignals, dato il loro potenziale di investimento e le loro performance di presale.

Dove posso acquistare le monete del metaverso?

Puoi acquistare cripto progetti del metaverso su exchange centralizzati e decentralizzati, oltre che attraverso i cripto presale.

Quali sono le criptovalute più popolari del metaverso?

In termini di capitalizzazione di mercato, le criptovalute più popolari del metaverso sono The Sandbox, Decentraland e Axie Infinity, anche se probabilmente la situazione cambierà negli anni a venire.

Meta ha una criptovaluta?

Meta, ex Facebook, è un’azienda tecnologica che ha scommesso molto sul metaverso. Tuttavia, non ha un token o una criptovaluta nativa. Qualche anno fa ha tentato di introdurre la criptovaluta Libra, ma è stata ostacolata dalle autorità di regolamentazione.

Puoi partecipare al presale di AltSignals qui.

Puoi partecipare alla fase finale del presale di Metacade qui.