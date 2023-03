I migliori token di utilità in cui investire nel 2023

La maggior parte degli investitori sa che i token che forniscono utilità all’ecosistema che aiutano a funzionare sono in genere investimenti migliori, poiché, a differenza delle monete che non forniscono utilità come i meme, i token di utilità beneficeranno di una pressione d’acquisto costante determinata dall’uso richiesto del token. L’utilizzo potrebbe essere per le commissioni di transazione, per premiare gli utenti o per un altro servizio particolare, ma questi progetti hanno tutti un prezzo minimo stabilito dalla domanda di token.

Quali sono le criptovalute di utilità migliori da investire?

Sebbene i token di utilità siano spesso investimenti migliori rispetto ad altri tipi di token, non tutti i token di utilità sono uguali. In effetti, la loro qualità è molto variabile, quindi è importante fare una ricerca prima di scegliere i migliori token di utilità in cui investire.

È fondamentale capire come funzionano i token utility e cosa motiva gli utenti dell’ecosistema a continuare ad acquistare i token utility nel tempo. Con così tante monete di utilità presenti sul mercato, ecco le migliori che secondo la maggior parte degli esperti di criptovalute hanno il potenziale per registrare grandi guadagni per i possessori:

AltSignals (ASI) Metacade (MCADE) Basic Attention Token (BAT) Ripple (XRP) Binance Coin (BNB) Ethereum (ETH) Decentraland (MANA) Enjin Coin (ENJ) Chainlink (LINK) 1Inch (1INCH)

AltSignals – Il miglior token di utilità per segnali di trading eccezionali

Che cos’è AltSignals?

AltSignals è un progetto che ha suscitato un grande clamore nelle cerchie degli investitori esperti. Il progetto è attualmente conosciuto soprattutto per la sua tecnologia AltAlgo™, leader del mercato, che analizza costantemente il mercato per fornire agli utenti di AltSignals segnali di trading di incredibile qualità. I risultati sono stati così forti (parte dei 1.500 segnali inviati da AltSignals hanno un’incredibile percentuale di successo del 64%) che il progetto vanta un punteggio senza precedenti di 4,9/5 su Trustpilot.

AltSignals sta facendo scalpore a seguito del suo ultimo annuncio, che ha rivelato un whitepaper completo e ambizioso che illustra la costruzione di ActualizeAI, un prodotto che, una volta completato, fornirà agli utenti di AltSignals segnali di trading all’avanguardia alimentati dalle più recenti tecniche di machine learning, come l’apprendimento per rinforzo e l’analisi del sentiment.

I possessori del nuovo token ASI otterranno l’accesso anticipato al prodotto ActualizeAI e avranno la possibilità di entrare nell’esclusivo AI Members Club. L’AI Members Club offrirà ai possessori dell’ASI maggiori opportunità di guadagno in cambio del loro coinvolgimento e i possessori avranno la possibilità di influire direttamente sul prodotto con il loro feedback.

Quali sono i motivi per investire in AltSignals?

AltSignals è la più rara delle opportunità di investimento, in quanto consente agli investitori di acquistare i token ASI a un prezzo assolutamente incredibile durante il presale rispetto al valore che molti si aspettano di vedere una volta che il token sarà lanciato sul mercato.

Con il mix perfetto di una proposta convincente e una base di utenti massiccia, AltSignals sembra essere la scelta della maggior parte degli esperti per il vertice della lista dei migliori token di utilità disponibili oggi.

Metacade – Il meglio dei token di utilità per il gaming

Che Cos’è Metacade?

Metacade è un nuovo progetto innovativo che si propone di cambiare il modo in cui i giocatori si divertono con il loro hobby preferito. Il piano di Metacade è quello di creare la più grande sala giochi play-to-earn (P2E) del pianeta.

Il whitepaper rilasciato di recente mostra un ampio sistema di ricompense per l’ecosistema, che permette ai giocatori di tutti i tipi di essere ricompensati per giocare ai loro titoli preferiti o per attività non di gioco che vanno a beneficio dell’ecosistema, come scrivere recensioni di giochi, condividere versioni alpha o aiutare la crescita della community.

Il progetto include anche un’interessante funzione chiamata Metagrants, che invita i team di sviluppo di giochi di tutti i livelli a presentare le proprie idee di gioco alla community. I possessori di MCADE possono quindi votare per l’assegnazione dei fondi e questo dà alla community un’influenza diretta sulla direzione futura del progetto.

Perché potresti prendere in considerazione l’acquisto di Metacade

MCADE è utilizzato come valuta nativa dell’ecosistema Metacade e questo alto livello di utilità fa sì che sia considerato tra i più forti cripto asset in fase iniziale disponibili. Come molti dei migliori token di utilità, MCADE ha un’offerta limitata e probabilmente vedrà un forte livello di acquisti quando la piattaforma inizierà ad essere operativa nel corso dell’anno. È nella fase finale del presale prima della quotazione negli exchange.

Ripple – Il meglio dei token di utilità bancaria

Che cos’è Ripple?

XRP di Ripple è forse uno dei primi token di utilità, essendo in circolazione da quasi un decennio. Il progetto è una rete di pagamento globale che consente transazioni veloci e sicure grazie alla tecnologia blockchain, con un’elevata liquidità e commissioni di transazione minime. Il token nativo XRP supporta la rete Ripple e il progetto offre un modo unico e innovativo per trasferire denaro oltre confine.

L’utilità di XRP fa sì che molti ritengano che sia uno dei migliori token di utilità disponibili, poiché i sistemi bancari tradizionali possono impiegare giorni o addirittura settimane per elaborare i pagamenti transfrontalieri, mentre Ripple può completare le transazioni in pochi secondi. Questo grazie all’utilizzo della blockchain e del token di utilità XRP, che consente la verifica e il trasferimento istantaneo dei fondi.

Ripple e XRP offrono un modo veloce, sicuro e conveniente per trasferire denaro oltre confine. Dato che sempre più aziende e privati si rivolgono alle criptovalute per le loro esigenze finanziarie, è chiaro che Ripple e XRP continueranno a svolgere un ruolo importante nel panorama globale dei pagamenti e il progetto è sicuramente molto più avanzato di molti altri token di utilità.

Perché dovresti comprare Ripple?

Si dice che l’epica causa di Ripple con la Securities and Exchange Commission sia finalmente vicina alla conclusione e, di conseguenza, potremmo assistere a un’enorme impennata del prezzo di XRP, sempre che Ripple vinca. Il rischio per i possessori è che anche le basse commissioni di transazione potrebbero non essere sufficienti per spingere le istituzioni finanziarie a scegliere XRP rispetto ad altre criptovalute, ma la conquista anche di una piccola fetta di quel mercato potrebbe essere enorme per i possessori di XRP.

Binance Coin – Il meglio dei token di utilità per exchange

Che cos’è BNB?

La Binance Coin BNB è il token di scambio dell’exchange di Binance e funge anche da token layer-1 per la Binance Smart Chain, il layer-1 di Binance. Sebbene la Smart Chain di Binance sia stata criticata per la sua natura altamente centralizzata, il progetto si è rivelato di grande successo e si è addirittura assicurato una discreta fetta del volume complessivo di transazioni del layer 1 di Ethereum e altri.

I progetti che girano sulla Smart Chain di Binance possono utilizzare la piattaforma di lancio per raccogliere fondi e le tariffe e la velocità della BSC sono considerate molto competitive rispetto ad altre reti blockchain. Questo ha portato a un’enorme quantità di progetti in esecuzione sulla catena, da quelli che pretendono di essere valute digitali a token di sicurezza e una rete di archiviazione decentralizzata, sono stati creati molti token di utilità diversi sulla rete di Binance.

Perché dovresti comprare BNB?

Binance utilizza il token BNB per pagare le gas fee e, sebbene queste su BSC siano molto basse, sono compensate dagli alti volumi di transazioni che questo attrae. Il valore monetario del token BNB si è dimostrato solido, con l’inverno delle cripto che non ha intaccato la performance in modo così significativo come per altri token di utilità.

I possessori di token possono puntare i propri token e utilizzarli per pagare le commissioni di trading su Binance e partecipare a un’offerta iniziale di monete per l’ultimo progetto attraverso il launchpad. Il token offre utilità in molti modi e questo supporta ulteriormente le prospettive di BNB come investimento, nonostante l’elevato valore di mercato.

Ethereum – Il creatore dei contratti intelligenti

Che cos’è Ethereum (ETH)?

Ethereum è il protocollo di layer 1 dominante e il suo token nativo, ETH, è forse il più noto tra i cripto token. La rete Ethereum si è dimostrata incredibilmente stabile ed è la sede della maggior parte degli asset digitali che vengono implementati attraverso i contratti intelligenti della rete.

La rete conta migliaia di progetti diversi, tra cui molti token di sicurezza, monete meme e altri asset digitali. Di conseguenza, Ethereum stesso ha probabilmente generato molte centinaia di altri token di utilità.

Ethereum ha una community fiorente e alcuni degli sviluppatori di criptovalute più talentuosi in circolazione. Ha sicuramente un futuro brillante come leader de facto del mondo cripto.

Perché dovresti comprare Ethereum?

Ethereum può avere un’enorme capitalizzazione di mercato ed essere disponibile su tutti gli exchange di criptovalute degni di nota, ma potrebbe ancora offrire un significativo rialzo. Se l’adozione delle criptovalute da parte del mainstream dovesse aumentare e se un maggior numero di casi d’uso aziendali dovesse far lievitare Ethereum, il prezzo dell’ETH potrebbe salire in modo significativo, rendendo l’ETH un elemento regolare tra i token di utilità preferiti dal mercato.

Basic Attention Token – Il migliore tra i token di utilità che si rivolgono ai contenuti

Cos’è il Basic Attention Token?

Basic Attention Token è un progetto che mira a ricompensare i creatori di contenuti per il loro lavoro attraverso l’uso del token di utilità BAT. BAT è uno dei token di utilità più popolari tra i puristi grazie all’enorme problema che aiuta a risolvere.

I creatori di contenuti sono ben noti per essere sottofinanziati e, incentivando gli utenti ad aderire alla pubblicità per guadagnare token e poi donarli ai creatori di contenuti che apprezzano, BAT contribuisce a creare un ecosistema internet più organico e solido.

Come molte monete di utilità, BAT ha un’offerta fissa ed è presente in molti scambi di criptovalute, in parte grazie all’interessante caso d’uso che cerca di risolvere. Il progetto è dotato anche di un browser dedicato, il browser Brave, che consente agli utenti di interagire con l’ecosistema Basic Attention Token.

Perché dovresti acquistare Basic Attention Token?

BAT compare costantemente nell’elenco dei token di utilità più popolari, il che riflette il sostegno di cui gode nel settore. I possessori hanno accesso alla possibilità di ricompensare i creatori di contenuti per il buon lavoro svolto, quindi potremmo assistere a un grande slancio se un numero maggiore di utenti aderisce all’approccio nel corso del tempo.

Sarà difficile per il browser Brave sottrarre quote di mercato ai colossi della tecnologia, ma se ci riuscirà, non ci saranno limiti.

Decentraland – Il meglio del metaverso dei token di utilità

Che Cos’è Decentraland (MANA)?

Decentraland è un mondo virtuale costruito sulla tecnologia blockchain che consente agli utenti di acquistare, vendere e creare immobili virtuali, nonché di interagire con altri utenti attraverso i loro avatar. Il progetto, come suggerisce il nome, è una piattaforma open-source completamente decentralizzata che consente agli utenti di creare le proprie esperienze virtuali, giochi e applicazioni utilizzando gli strumenti forniti dalla piattaforma.

Una delle principali attrattive di Decentraland è l’utilizzo della tecnologia blockchain per consentire la vera proprietà di un terreno virtuale, permettendo agli utenti di acquistare, vendere e scambiare proprietà immobiliari virtuali proprio come quelle fisiche. Ciò è possibile grazie a diversi token di utilità e quelli utilizzati nella piattaforma sono fondamentali per il successo del progetto.

Il modello di proprietà crea un senso di essenzialità ed esclusività, in quanto gli utenti competono per acquisire gli appezzamenti di terreno più desiderabili all’interno del mondo virtuale; inoltre, il progetto consente agli utenti di creare e monetizzare le proprie esperienze virtuali all’interno della piattaforma. Questo permette di creare un’ampia gamma di contenuti generati dagli utenti, dalle gallerie d’arte virtuali ai luoghi di musica, fino ai giochi e alle esperienze interattive. Tale caratteristica di per sé fornisce una grande quantità di utilità, superiore a quella della maggior parte dei token di utilità.

Perché dovresti comprare Decentraland?

Decentraland è una piattaforma innovativa e, con l’evolversi dello spazio delle criptovalute, potrebbe vedere crescere il proprio interesse. Se il progetto riuscirà a incrementare la sua base di utenti, è probabile che i token di utilità su cui si basa vedano aumentare il prezzo, dato che gli utenti acquistano i diversi token per partecipare al gioco.

Enjin Coin – Il migliore per i token di utilità NFT

Cos’è Enjin Coin?

Enjin è un progetto che permette agli sviluppatori di creare, gestire e integrare asset digitali nei giochi e nelle applicazioni, concentrandosi sulla creazione di risorse interoperabili su più piattaforme e consentendo agli sviluppatori di integrare facilmente la tecnologia Web3 nei loro progetti senza la necessità di avere conoscenze approfondite in programmazione.

La piattaforma Enjin è creata sulla blockchain di Ethereum e vanta la capacità di creare token non fungibili (NFT) che sono unici e rari, creando un senso di esclusività per gli utenti. Gli NFT possono rappresentare qualsiasi cosa, dagli oggetti in-game agli immobili virtuali, e possono essere scambiati e venduti proprio come i beni fisici, il che significa che Enjin offre ai suoi utenti un’enorme flessibilità da integrare nei loro prodotti.

Il token di utilità ENJ fornisce liquidità all’intero ecosistema, rendendolo un token di utilità che è al centro dell’esperienza del progetto.

Perché dovresti acquistare Enjin Coin?

Enjin include anche un mercato in cui gli utenti possono acquistare, vendere e scambiare gli asset digitali creati sulla piattaforma, creando un mercato secondario per gli sviluppatori che possono monetizzare le loro creazioni e offrendo agli utenti l’opportunità di acquisire asset unici e di valore.

Se il progetto continuerà a facilitare la creazione e la gestione di asset digitali sicuri, interoperabili e di valore, mentre la popolarità della tecnologia blockchain continua a crescere, Enjin ha il potenziale per diventare un grande attore nel settore dei giochi e dello sviluppo di applicazioni, il che naturalmente farà salire il prezzo del token di utilità ENJ.

Chainlink – Il miglior token di utilità per il problema oracle

Che cos’è Chainlink?

Chainlink è una rete oracle decentralizzata che fornisce input e output sicuri e affidabili per i contratti intelligenti sulle piattaforme blockchain utilizzando il token di utilità LINK. Sebbene i contratti intelligenti siano contratti auto-esecutivi con i termini dell’accordo tra le parti direttamente scritti in righe di codice, a volte possono richiedere input di dati esterni, noti come oracle, per attivare l’esecuzione del contratto o fornire dati. La rete oracle decentralizzata di Chainlink offre una soluzione sicura e decentralizzata a questo problema.

In qualità di uno dei progetti più affermati e rispettati nello spazio blockchain, Chainlink e il suo token LINK meritano di essere presi in considerazione sia dagli sviluppatori che dagli investitori interessati al potenziale delle reti oracle decentralizzate. Il token LINK è un fantastico esempio di quanto i token di utilità possano essere utili per svolgere un ruolo chiave in un progetto.

Perché dovresti acquistare Chainlink?

La rete Chainlink utilizza il token LINK come token di utilità che viene utilizzato per pagare gli operatori dei nodi che forniscono dati alla rete e svolgono altre attività. Con la crescita e l’adozione della rete Chainlink, la domanda di token LINK è destinata ad aumentare.

Ciò significa che, sebbene il valore di mercato del progetto sia molto alto rispetto a molti token di utilità, i numerosi casi d’uso di LINK potrebbero comunque produrre grandi rendimenti.

1Inch – Il miglior token di utilità per exchange decentralizzato

Cos’è 1Inch?

1Inch è un aggregatore di exchange decentralizzati che aiuta gli utenti a trovare i migliori prezzi disponibili su più exchange decentralizzati. L’algoritmo unico di 1Inch divide gli ordini tra più exchange decentralizzati per trovare i prezzi migliori per gli utenti e fornisce anche liquidità a queste exchange decentralizzati.

Il token di utilità 1INCH viene utilizzato nella piattaforma 1Inch per la governance, consentendo ai possessori del token di votare sulle decisioni chiave relative allo sviluppo e alla direzione della piattaforma. L’utilità principale del token consiste nel fatto che i possessori di 1INCH accedono alle ricompense fornendo liquidità al pool di liquidità di 1Inch.

1Inch e il suo token di utilità 1INCH meritano di essere presi in considerazione dagli utenti che cercano un modo più efficiente per scambiare le loro criptovalute, nonché dagli investitori interessati al potenziale dei progetti DeFi. Questo rende il token utility 1INCH un’opzione popolare per gli investitori di token utility alla ricerca di un alto potenziale.

Perché dovresti acquistare 1Inch?

1Inch ha rapidamente guadagnato popolarità tra gli utenti alla ricerca di un modo più efficiente ed economico per il trading di criptovalute e l’utilità del token 1INCH all’interno della piattaforma e il potenziale di ricompense di governance lo rendono un’opzione interessante per gli investitori interessati allo spazio della finanza decentralizzata (DeFi).

Token di utilità vs Token di sicurezza vs Token di governance vs Token di pagamento

Token di utilità

I token di utilità svolgono un ruolo fondamentale per il funzionamento del progetto a cui appartengono. Molti cripto progetti utilizzano i token di utilità per incentivare determinati comportamenti, come la condivisione di uno spazio di archiviazione decentralizzato o in cambio della visualizzazione di pubblicità digitale. I token di utilità hanno generalmente uno scopo specifico nell’ecosistema di un progetto; esempi di token di utilità possono essere i token LINK e THETA.

Token di sicurezza

Un token di sicurezza rappresenta una forma di diritto di proprietà e viene creato come parte di un processo chiamato tokenizzazione che consente la proprietà parziale di un bene più grande, come una casa. Un token di sicurezza deve essere approvato dalla Securities and Exchange Commission negli Stati Uniti e ciò significa che deve rispettare altre normative. Quando si possiede un token di sicurezza, di solito si riflette la proprietà di qualcosa nel mondo reale, come ad esempio la proprietà di un’obbligazione specifica che potrebbe avere anche una rappresentazione nel mondo reale, come ad esempio un certificato obbligazionario.

I token di sicurezza sono un’area delle criptovalute che si aspetta di vedere un’enorme crescita perché ogni asset tokenizzato nei prossimi anni creerà un nuovo token di sicurezza. Ciò significa che i token di sicurezza saranno presto molto più diffusi in gran parte dello spazio TradFi.

Token di governance

Un token di governance è una criptovaluta che consente ai possessori una qualche forma di privilegio di voto sul progetto a cui il token appartiene. L’esempio più evidente di token di governance è quello dei progetti gestiti da un’organizzazione autonoma decentralizzata (DAO) che conferisce il diritto di voto ai possessori di token di governance per determinare la direzione futura del cripto progetto.

Con ogni token di governance che in genere vale un solo voto, il consolidamento del potere è un problema e poiché questa forma di governance è ancora un fenomeno relativamente nuovo, l’ecosistema delle criptovalute nel suo complesso sta aprendo nuove strade con questi esperimenti.

Token di pagamento

Un token di pagamento è un asset digitale il cui scopo principale è quello di sostituire le valute fiat. Progetti come Dogecoin e Bitcoin rappresentano un’alternativa a dollari, euro e sterline per chi vuole effettuare pagamenti facili e veloci.

I token di utilità sono un buon investimento?

I token di utilità sono generalmente considerati una fantastica scelta di investimento perché ci sarà sempre un livello di pressione d’acquisto non speculativa da parte di coloro che desiderano utilizzare i token per il progetto a cui appartengono. I token di utilità rappresentano un modo fantastico per mitigare il rischio degli investimenti in criptovalute, poiché mentre le monete meme non hanno un prezzo minimo, un token di utilità sarà sempre sostenuto dall’utilizzo del progetto.

Tuttavia, ci sono molti altri fattori che contribuiscono a determinare se uno specifico token di utilità è un buon investimento. Ciò significa che gli investitori che desiderano acquistare token di utilità devono comunque esaminare la qualità dei contratti intelligenti di un progetto, l’eventuale disponibilità limitata dei token, i dati recenti sui prezzi e molto altro ancora per farsi un’idea della qualità di un investimento.

Conclusioni – Quale potrebbe essere la migliore criptovaluta da comprare in questo momento?

Scegliere il miglior utility token in assoluto è molto difficile, ma dato che i migliori dell’universo crypto hanno bisogno sia di un enorme potenziale che di prezzi altamente scontati, AltSignals è un incredibile esempio di progetto con un token utility che svolge una funzione importante.

Questo potrebbe significare che, tra tutti i cripto progetti esaminati, ASI potrebbe essere il token di utilità migliore in cui investire nel 2023.

Domande frequenti sulle criptovalute

Cosa rende un token un token di utilità?

La maggior parte dei token di utilità giocherà un ruolo chiave nel funzionamento del progetto, ma questo può avvenire in modi diversi. I token di utilità come LINK o FIL incentivano determinati comportamenti, mentre i token di utilità come ETH sono utilizzati per pagare le commissioni di transazione. I token di utilità di exchange coprono ad esempio le commissioni di trading.

Tutti i token di utilità devono avere un impatto sul modo in cui gli utenti interagiscono con il progetto, quindi se stai cercando di identificare i token di utilità rispetto ad altri tipi, questo è l’indicatore principale. Per essere sicuro, cerca qualità come la possibilità di pagare le commissioni di transazione con il token.

Quale criptovaluta ha una reale utilità?

Molti token di utilità forniscono un’utilità reale nello spazio Web3. Con i diversi token di utilità che servono a scopi diversi, è possibile trovarne alcuni che fanno la differenza praticamente in ogni settore. ASI è un ottimo esempio di utilità basata sull’accesso, in quanto consente di accedere al prodotto secondo la misura determinata dal possesso del token.

Quali sono le altcoin con maggiore utilità?

I token di utilità con l’utilità più alta nell’ecosistema delle altcoins sono difficili da definire con certezza. I token di utilità come ASI e MCADE sono sicuramente tra questi, così come LINK, su cui l’ecosistema fa completo affidamento. Poiché è difficile prevedere quali saranno i progetti i cui token di utilità vedranno una grande richiesta, può essere sensato investire di conseguenza, in una serie di token di utilità diversi.

