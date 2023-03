In passato lo conoscevamo solo come “lo spazio delle criptovalute“. Tuttavia, l’ecosistema ha registrato una crescita massiccia negli ultimi anni ed è ora noto come ecosistema web3.

Web3 è un termine vasto che include vari segmenti, tra cui Game-Fi, DeFi, metaverse, meme coin e molti altri.

Metacade è emerso come uno dei promettenti progetti web3. Tuttavia, a causa delle migliaia di progetti web3 attualmente disponibili, è difficile per gli investitori stare al passo con tutti.

Questo articolo esamina Metacade e perché è diventato un progetto entusiasmante per gli investitori web3. L’ecosistema web3 ha visto alcuni progetti entusiasmanti negli ultimi anni, tra cui Decentraland, Axie Infinity e The Sandbox. Metacade potrebbe avere le premesse per diventare uno di questi progetti. Continua a leggere per scoprire cosa Metacade ha da offrire agli investitori.

Metacade offre una grande opportunità di investimento?

Secondo una recente ricerca di Grandview, il settore dei giochi vale attualmente circa 195 miliardi di dollari e dovrebbe espandersi a un tasso di crescita annuale composto (CAGR) del 12,9% tra il 2023 e il 2030.

Ciò significa che l’ecosistema di gioco dovrebbe valere oltre 500 miliardi di dollari nei prossimi sette anni.

La Game-Fi sta rapidamente diventando un aspetto importante dell’ecosistema web3, con alcuni dei principali sviluppatori di giochi che sfruttano la tecnologia blockchain e le criptovalute per raggiungere più persone.

Decentraland, ApeCoin e Axie Infinity sono alcuni dei progetti di gioco che hanno registrato un’enorme crescita durante l’ultimo ciclo rialzista. Gli esperti di mercato sono ottimisti sul fatto che presto potrebbe iniziare un nuovo ciclo rialzista e i prezzi delle criptovalute potrebbero raggiungere nuovi massimi storici nel 2023 e nel 2024.

Essendo uno dei progetti di gioco play-to-earn più innovativi, Metacade potrebbe essere uno dei progetti a cui prestare attenzione nel prossimo ciclo rialzista. In quanto progetto incentrato sulla comunità, Metacade sta lanciando alcune funzionalità rivoluzionarie e un pacchetto all-inclusive per divertimento e ricompense, una mossa che potrebbe renderlo ancora più vantaggioso per gli utenti. Quindi, in ultima analisi, contribuendo all’aumento del valore di MCADE a medio e lungo termine.

Metacade raggiungerà 0,5$ entro il 2024?

MCADE, il token nativo dell’ecosistema Metacade, è attualmente in fase di prevendita. Il token viene venduto a 0,02$, con oltre l’89% dei token già venduti.

Uno sguardo alla vendita di token mostra che c’è un’enorme richiesta di MCADE, poiché Metacade ha raccolto finora più di 16 milioni di dollari.

Analogamente a numerosi progetti nell’ecosistema web3 come Solana (prezzo di prevendita di 0,22$) e Axie Infinity (prezzo di prevendita di 0,1$), MCADE potrebbe vedere un massiccio aumento del prezzo una volta terminata la fase di prevendita e il token è disponibile su uno o più importanti exchange di criptovalute.

L’aumento della domanda, insieme al ciclo rialzista previsto, potrebbe vedere Metacade salire verso il livello psicologico di 0,50$ nel corso del prossimo anno. Il rally di MCADE dipenderà dalle iniziative del progetto nei prossimi mesi e dalle condizioni fondamentali generali del più ampio mercato delle criptovalute.

Cos’è Metacade?

Metacade è una piattaforma di gioco guidata dalla comunità che è alimentata dalla blockchain di Ethereum. Il progetto intende rivoluzionare l’ecosistema del gioco per guadagnare, consentendo agli utenti di godere di nuove esperienze web3.

Nel suo white paper, il team descrive Metacade come l’ultima piattaforma web3 progettata per consentire agli utenti di giocare, connettersi, costruire e guadagnare senza problemi. Il team intende trasformare Metacade in un’organizzazione autonoma decentralizzata (DAO) entro il 2024, garantendo ai titolari di MCADE e agli utenti il controllo della governance dell’ecosistema. I possessori di token e gli utenti giocherebbero un ruolo cruciale nella crescita dell’ecosistema attraverso il voto di governance.

Come funziona Metacade?

Ciò che rende Metacade un progetto interessante è che, a differenza di alcuni dei suoi concorrenti, Metacade non è solo un gioco play-to-earn. Metacade è una piattaforma di gioco che ospita una vasta gamma di giochi e giocatori in stile arcade. La presenza di tornei e competizioni P2E rende Metacade una piattaforma interessante, poiché gli utenti hanno l’opportunità di guadagnare token MCADE tramite questi eventi.

Oltre a guadagnare entrate giocando su Metacade, il team ha integrato altri modi per far guadagnare soldi ai giocatori. I giocatori e i possessori di token possono puntare i loro token MCADE, consentendo loro di guadagnare più soldi per partecipare alla governance dell’ecosistema.

Anche se alcuni progetti P2E si concentrano solo sull’aspetto del gioco, Metacade sta lavorando per costruire una piattaforma che garantisca agli utenti un’esperienza web3 completa.

La criptovaluta è un buon investimento a lungo termine?

Per determinare se le criptovalute sono buoni investimenti a lungo termine, dovrai esaminare le prestazioni del settore negli ultimi dieci anni. Bitcoin è salito da un precedente massimo storico di 19.000$ nel 2017 per raggiungere un nuovo massimo di 69.000$ nel 2021.

Il mercato subisce cicli rialzisti e ribassisti. Durante i cicli ribassisti, i prezzi delle criptovalute diminuiscono del 50% o più. Tuttavia, si riprendono durante i cicli rialzisti per raggiungere nuovi massimi storici.

Nell’ultimo decennio, la performance delle criptovalute è stata complessivamente positiva. Il settore è passato da una capitalizzazione di mercato inferiore a 1$ miliardo a superare attualmente 1 trilione di dollari.

I token Game-Fi sono un buon investimento a lungo termine?

La Game-Fi è diventata parte integrante dell’ecosistema web3, con il modello P2E che attira più giocatori a entrare nel settore. AXS, il token nativo dell’ecosistema Axie Infinity, è uno dei token GameFi più utilizzati.

La sua utilità è cresciuta enormemente negli ultimi anni e ha fornito agli investitori un ritorno sull’investimento (ROI) dell’8000%. Questo esempio mostra il livello di crescita che i token GameFi possono raggiungere

Vale la pena acquistare Metacade?

Metacade potrebbe rivelarsi un ottimo investimento per gli investitori grazie alla pletora di funzionalità e attività messe in campo dal team. Nel suo white paper, il team ha affermato che sta costruendo un’ampia piattaforma GameFi e che implementerà un approccio tokenomics unico.

La prevendita MCADE è attualmente nella sua sesta fase e si sta rapidamente esaurendo, indicando che c’è domanda per il token. La performance di MCADE nel medio e lungo termine dipenderebbe dalle innovazioni lanciate da Metacade dopo la fase di prevendita e dalle condizioni fondamentali del più ampio mercato delle criptovalute.

Nel complesso, MCADE potrebbe rivelarsi un investimento degno grazie al lancio proposto delle funzionalità Play2Earn, Create2Earn e Work2Earn e di una DAO Governance entro il prossimo anno.