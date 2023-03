La tecnologia emergente è sempre un argomento interessante. Oggi sembra che tutto ciò di cui si parla sia l’intelligenza artificiale. ChatGPT ci renderà inutili? In precedenza, sembrava che la blockchain fosse l’argomento caldo, poiché Bitcoin ha portato i mercati delle criptovalute a livelli vertiginosi durante la pandemia.

Ma cosa ne pensano gli sviluppatori di queste tecnologie emergenti, insieme ad altri settori come il cloud computing, il no-code/low-code e il machine learning?

Joy Liuzzo è vicepresidente del marketing di prodotto presso Stack Overflow, dove gli sviluppatori si incontrano per chiedere e rispondere alle domande degli altri. Questo mese ha pubblicato un sondaggio sulla tecnologia emergente, quindi Joy si è unita al podcast per parlare degli approfondimenti.

La star dello spettacolo era la tecnologia open source, in cui il concetto di community attirava enormemente i programmatori. Joy parla ampiamente del motivo per cui è così e di come aiuta i progetti in una varietà di settori. Ma ha scavato più a fondo negli aspetti sia sotto questo cofano che all’esterno.

L’intelligenza artificiale, ovviamente, era il pensiero principale degli sviluppatori. È interessante notare che i loro pensieri erano simili a quelli del pubblico, in quanto fiduciosi che la tecnologia diventerà parte integrante delle nostre vite, ma non sono sicuri del ruolo che giocherà.

Gli investitori di criptovalute saranno anche incuriositi dai risultati del sondaggio sulla tecnologia blockchain, se non delusi. Il settore si è comportato notevolmente male, da cui sono emerse domande come “quale sarà la prossima tecnologia che useranno tutti?”, nonché domande sull’impatto positivo o negativo delle tecnologie sul mondo.

Abbiamo parlato anche di cloud computing, low-code/no code e altre tecnologie. Tutto sommato, per me è stato interessante analizzare ciò che le persone “dietro le quinte” pensano di queste tecnologie, in un momento in cui sono così ampiamente discusse dal pubblico e da persone (come me) che non hanno il cervello tecnico per comprendere correttamente i meccanismi nascosti.

