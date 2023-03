La Commodity Futures Trading Commission (CFTC) degli Stati Uniti ha citato in giudizio Binance, il suo CEO Changpeng Zhao e il CCO Samuel Lim lunedì. La commissione ha accusato il noto broker di criptovaluta di offrire consapevolmente prodotti derivati di criptovaluta non registrati negli Stati Uniti, il che è contro la legge federale.

Quest’ultimo sviluppo ha visto i prezzi di Bitcoin e altre criptovalute registrare perdite dopo l’annuncio. Bitcoin è sceso sotto i 27.000 dollari, mentre martedì BNB ha perso oltre il 5% del suo valore. Anche se il mercato sembra essere rimbalzato, le ultime notizie hanno gli investitori nervosi.

Nonostante l’attuale sentimento incerto nel mercato, l’evento di prevendita dei token di AltSignal continua e il progetto ha venduto oltre il 45% della sua allocazione. Poiché gran parte dell’attenzione si concentra sulle principali società e monete nello spazio, gli investitori sono incoraggiati a guardare a progetti più piccoli, come AltSignals, che offrono agli utenti utilità e valore nella vita reale.

La CFTC fa causa a Binance e Changpeng Zhao

La CFTC considera gli asset tra cui Bitcoin, Ether, Tether e la stablecoin Binance USD (BUSD) come materie prime e ha accusato Binance di offrire questi asset come derivati ai suoi utenti negli Stati Uniti senza registrarsi come futures commissions merchant, mercato regolamentato o come struttura di esecuzione di swap.

La CFTC ha accusato l’exchange di criptovalute di supervisionare male la propria attività, di non implementare i processi know-your-customer (KYC) o antiriciclaggio (AML) e di utilizzare un programma anti-evasione scadente.

La causa di Binance ha diviso gli esperti

Gli esperti del mercato ritengono che la causa legale di Binance potrebbe influenzare il più ampio mercato delle criptovalute e far scendere Bitcoin a 25.000$. Bitcoin è stato scambiato al di sopra del livello di 28.000$ negli ultimi giorni, ma martedì è sceso sotto i 27.000$ dopo la notizia di Binance.

Tuttavia, BTC si è ripreso dalla crisi e ora viene nuovamente scambiato sopra i 28.000$.

Noelle Acheson, l’autrice della popolare newsletter Crypto is Macro Now, ha affermato che la preoccupazione principale è ciò che la causa farà a breve termine per la liquidità del mercato. Ha sottolineato che se i market maker si ritirano dal trading su Binance ora e se i trading desk statunitensi di Binance devono interrompere le operazioni, il mercato più ampio subirà una diminuzione della liquidità.

Gli esperti di mercato prevedono che Bitcoin scenda temporaneamente al livello di 25.000$ a causa del ruolo di Binance nello spazio delle criptovalute. Ma altri esperti non sono d’accordo e sono ottimisti sulle prospettive della criptovaluta. Ad esempio, gli analisti di Bitfinex ritengono che siamo nelle prime fasi di un bull market.

Cosa significa questo per AltSignals?

Sebbene la causa sia una battuta d’arresto temporanea per il settore, il sentimento degli investitori non sembra essere peggiorato. Il mercato delle criptovalute si è ripreso dopo il crollo dell’exchange FTX nel novembre 2022.

Fortunatamente, AltSignals potrebbe non essere influenzato dalla saga di Binance in corso. La fase di prevendita di AltSignals continua a muoversi come previsto, poiché finora il team ha venduto il 46% dei token assegnati. Il progetto ha raccolto più di 220.000$ e intende raccogliere altri 260.000$ prima della fine della prevendita.

AltSignals può essere una buona opportunità per gli investitori

AltSignals è una piattaforma che offre segnali per criptovalute, future su Binance e forex. La piattaforma offre anche CFD e segnali tradizionali del mercato azionario.

A seguito dei problemi di Binance, i trader vorrebbero fare trading con maggiore attenzione quando fanno trading di criptovalute e forex. Ciò potrebbe aumentare la domanda dei servizi di AltSignals.

Un aumento della domanda e il successivo utilizzo dei servizi di AltSignals potrebbe essere un’ottima opportunità per gli investitori in quanto potrebbe riguardare un’impennata del prezzo del token ASI dopo la fase di prevendita.

AltSignals esiste dal 2017 e continua a servire i trader di criptovalute e forex. Il team sta attualmente implementando uno stack AI progettato per sfruttare l’apprendimento automatico, la modellazione predittiva e l’elaborazione del linguaggio naturale (NLP) nel tentativo di migliorare il volume e l’accuratezza dei segnali forniti.

Con ActualizeAI di AltSignals, i trader otterrebbero l’accesso a una capacità di trading completamente automatizzata e 24 ore su 24, 7 giorni su 7 per aiutarli a migliorare la precisione, le entrate commerciali, una gestione del rischio più definita e avere confluenze più chiare.

AltSignals ha finora venduto oltre il 46% dei suoi token in prevendita e intende raccogliere altri 260.000$. Gli investitori hanno ancora l’opportunità di acquistare questo token a un prezzo basso e potrebbero beneficiare della maggiore adozione del progetto e del suo token ASI nei prossimi mesi e anni.

Se vuoi saperne di più sulla prevendita di AltSignals, puoi visitare il sito web ufficiale.