Tasse sulle criptovalute: l’IIJA Act viene aggiornato – Intervista

Dan è un analista di dati presso Invezz, combina competenze quantitative e un background macro per redare analisi su… leggi di piú

Segui Invezz su Telegram , Twitter e Google News per restare aggiornato >

Il 24 febbraio, l’Office of Information and Regulatory Affairs degli Stati Uniti ha aggiornato lo stato del regolamento sulle criptovalute in sospeso, l’IIJA Act, che richiederà alle società di brokeraggio di criptovalute di inviare le transazioni dei clienti all’IRS.

Questo aggiornamento avrà delle implicazioni e gli investitori potrebbero essere interessati a sapere come influisce sulle loro tasse sulle criptovalute.

Tuttavia, le tasse sono difficili da capire, quindi abbiamo parlato con Miles Fuller, il direttore delle soluzioni governative di TaxBit, la società di tasse sulle criptovalute, per saperne di più.

Invezz (IZ): Puoi approfondire le modifiche apportate da questo nuovo aggiornamento (6045a) in merito ai requisiti di segnalazione dei broker?

Miles Fuller (MF): I regolamenti sulla segnalazione dei broker ai sensi di IRC 6045 e 6045A approvati a novembre 2021 permetteranno alcuni cambiamenti.

In primo luogo, i broker di asset digitali dovranno fornire ai clienti e all’IRS moduli 1099 che mostrino i proventi e, nella maggior parte dei casi, il costo degli asset digitali venduti da un cliente durante l’anno.

In secondo luogo, al fine di facilitare la capacità degli intermediari di segnalare il costo degli asset vendute, impone un requisito di dichiarazione di trasferimento simile a quello in vigore per i titoli tradizionali. Questo requisito significa che se un cliente sposta un asset dal broker A al broker B, il broker A comunicherà al broker B qual era il costo dell’asset trasferito.

L’attuale incertezza con queste nuove regole è come il Dipartimento del Tesoro definisce i broker di asset digitali. Questa è stata una domanda persistente. In un futuro molto prossimo sono attese delle proposte di regolamenti che implementano il modo in cui queste regole saranno adottate e di determinare cosa rende un broker tale.

IZ: Che effetto avrà questo sugli investitori in criptovalute o sull’industria in generale?

MF: Le nuove regole di segnalazione saranno un enorme vantaggio per gli investitori in criptovalute e un vantaggio indiretto per l’intero settore.

All’investitore, le nuove regole semplificheranno notevolmente la dichiarazione dei redditi. Finora, le informazioni fiscali specifiche per gli asset digitali sono state molto difficili da ottenere. Molti exchange fornivano dati sulle transazioni, ma tali dati non erano sempre completi o erano difficili da interpretare a fini fiscali.

Imponendo le nuove regole di rendicontazione, i singoli investitori riceveranno informazioni fiscali specifiche sulle loro transazioni. Queste informazioni semplificheranno notevolmente la dichiarazione dei redditi.

Per il settore in generale, le nuove regole imporranno un onere alle entità che rientrano nella definizione di broker di asset digitali. Questi broker ora dovranno fornire informazioni che in precedenza non avevano bisogno di fornire.

Sebbene le regole impongano un onere per i broker, è probabile che le nuove regole avvantaggino i broker sul lungo termine. Man mano che gli asset digitali diventeranno più diffusi, la supervisione normativa (oltre le tasse) continuerà a crescere.

Le nuove regole di rendicontazione fiscale spostano il settore verso dati più standardizzati e di facile interpretazione. Questa mossa renderà più facile soddisfare altri requisiti normativi, avvantaggiando l’industria nel lungo periodo.

IZ: Pensi che la legislazione fiscale degli Stati Uniti si sia sviluppata a sufficienza fino a questo punto nell’economia degli asset digitali, o pensi che manchi ancora molta chiarezza? Vorresti che qualcosa cambi nello specifico?

MF: La legislazione fiscale non si è realmente sviluppata per quanto riguarda gli asset digitali, a parte l’approvazione di regole che richiedono la segnalazione di informazioni da parte dei broker di asset digitali. Tali regole non sono ancora state implementate poiché l’industria è in attesa che il Dipartimento del Tesoro proponga regolamenti.

Detto questo, gli asset digitali sono trattati come proprietà ai sensi del codice fiscale che fornisce molte informazioni sul trattamento fiscale degli asset digitali, ma ci sono sicuramente ancora lacune.

La tecnologia del registro distribuito sta dando origine a accordi economici nuovi e unici che non si adattano esattamente al codice fiscale, il che significa che i responsabili politici devono ancora intervenire e decidere quale dovrebbe essere il giusto trattamento fiscale.

Il Dipartimento del Tesoro ha recentemente rilasciato la sua spiegazione delle proposte di entrate contenute nel piano di bilancio dell’amministrazione Biden per il prossimo anno fiscale. Tali proposte hanno toccato alcuni elementi degli asset digitali che sono diretti a colmare alcune di queste lacune e ad allineare più chiaramente il trattamento fiscale degli asset digitali con altri strumenti finanziari.

Comprendeva anche proposte che faciliterebbero la capacità degli Stati Uniti di lavorare con i partner del trattato sulla condivisione di informazioni sugli asset digitali, il che è probabilmente un vantaggio date le operazioni internazionali dell’ecosistema.

IZ: Come si confrontano le leggi sulla tassazione delle criptovalute negli Stati Uniti rispetto ad altri paesi? Lo descriveresti come fiscalmente vantaggioso?

MF: Dipende. Negli Stati Uniti, gli asset digitali sono tassati come qualsiasi altra proprietà, quindi non c’è davvero uno sforzo da parte del governo per trattarle più o meno favorevolmente rispetto ad altri tipi di proprietà.

Altri paesi stanno adottando un approccio simile. Ma ci sono alcuni paesi che stanno compiendo sforzi mirati per trattare gli asset digitali in modo più favorevole o meno favorevole ai fini fiscali.

In definitiva, gli Stati Uniti sono probabilmente nel mezzo, impiegando un approccio diretto ad allineare il trattamento fiscale degli asset digitali, affinché sia coerente con altri tipi simili di proprietà.

IZ: Hai idea di quale percentuale di utenti di criptovalute statunitensi eviti di pagare le tasse?

MF: In base alla nostra esperienza, non si tratta più che altro di persone che cercano di eludere le tasse, ma la mancata conformità fiscale nello spazio degli asset digitali è semplicemente la difficoltà amministrativa coinvolta nel presentare le tasse in modo accurato.

Attualmente, i dati a disposizione delle persone fisiche per la dichiarazione dei redditi sono spesso difficili da interpretare e talvolta non completi. Ciò rende davvero difficile presentare in modo accurato le dichiarazioni dei redditi.

Questo è ciò che noi di TaxBit stiamo cercando di risolvere, inizialmente attraverso un software diretto ai singoli contribuenti, ma ora con un software diretto a borse e piattaforme in modo che possano fornire ai propri clienti informazioni migliori e di più facile comprensione.

IZ: Pensi che ci saranno ulteriori cambiamenti in futuro per quanto riguarda le tasse sulle criptovalute, soprattutto alla luce del recente giro di vite normativo che abbiamo visto (come la chiusura di BUSD e diverse sanzioni della SEC sulle grandi aziende)?

MF: Crediamo che continuerà ad esserci un’evoluzione nel trattamento fiscale degli asset digitali. Mentre il Congresso continua a comprendere meglio l’ecosistema e dove sono le difficoltà, probabilmente prenderà provvedimenti per affinare il trattamento fiscale in un modo o nell’altro.