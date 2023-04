La criptovaluta non è così decentralizzata come sembra

Il concetto di decentramento è quasi seducente.

Un mondo finanziario senza la necessità di organismi centrali è quanto di più romantico si possa immaginare. Transazioni che sfrecciano esclusivamente peer-to-peer. Massima efficienza, commissioni basse e alta velocità. Cos’altro si potrebbe desiderare?

Ma per quanto incantevole sembri questa visione, trasformarla in realtà si sta rivelando una sfida nel mondo delle criptovalute.

Quanto sono centralizzate le criptovalute?

Abbiamo visto molte criptovalute rivelarsi significativamente più centralizzate di quanto pubblicizzato. Solana è la prima che mi viene in mente, con la preoccupazione maggiore che il motivo della sua crescita fulminea durante la pandemia fosse dovuta alla manipolazione da parte di Sam Bankman-Fried, che aveva stretti legami con la moneta.

Gli altcoin più piccoli sono spesso derisi per il fatto di essere influenzati dai portafogli delle balene. Anche Ethereum, la seconda criptovaluta più grande del mondo, è significativamente più centralizzata di quanto presuma gran parte del mercato. Ho scritto un approfondimento sulla mia valutazione di Ethereum lo scorso ottobre (spoiler: lo considero un titolo tecnologico) ma ricapitolerò brevemente alcuni degli aspetti che rivelano quanto sia centralizzato.

In primo luogo, la maggior parte dell’attività su Ethereum e il valore totale bloccato (TVL) sono condotti tramite stablecoin centralizzate come Tether e Circle. Queste stablecoin sono soggette alla legge e hanno dimostrato in più occasioni che possono e congelano i beni se richiesto dai legislatori (mi viene in mente l’incidente su Tornado Cash).

Certo, Ethereum ospita la finanza decentralizzata (DeFi), ma è davvero DeFi se il tutto funziona su stablecoin centralizzate e può essere chiuso se la legge lo richiede? Il fondatore di Ethereum Vitalik Buterin lo sa, arrivando addirittura a dire che queste stalle centralizzate hanno così tanta influenza che potrebbero decidere il destino dei futuri fork della cripto:

Penso che in futuro (la questione dei fornitori centralizzati che decidono la direzione di Ethereum) diventerà sicuramente più preoccupante. Fondamentalmente, il fatto che la decisione dell’USDC su quale catena considerare come Ethereum potrebbe diventare un fattore decisivo in futuri hard fork controversi. Il fondatore di Ethereum, Vitalik Buterin

Poi c’è il problema dello staking. La maggior parte dello staking su Ethereum viene condotta tramite pool di staking, molti dei quali sono centralizzati.

Poi c’è il problema dei fornitori di servizi cloud. Sapevi che metà dei nodi su Ethereum sono gestiti da Amazon?

Su tutta la linea, le criptovalute sono spesso più centralizzate di quanto sembri. DAI è un altro esempio calzante. La comunità è stata costretta a proporre un modello a fluttuazione libera per la sua stablecoin al fine di allontanarsi dalla dipendenza di DAI da garanzie centralizzate come USDC, ma il piano per avere una stablecoin a fluttuazione libera è a dir poco ambizioso.

Alla gente interessa il decentramento?

Quanto sopra dipinge un quadro abbastanza diverso dal mondo rivoluzionario e senza intermediari che la criptovaluta avrebbe dovuto promettere. Detto questo, la criptovaluta è ancora gli esordi, lanciata quando Satoshi Nakamoto ha estratto il primo blocco nel gennaio 2009. È giusto ridurre un po’ la criptovaluta nel suo complesso perché non è ciò che promette di essere in questo momento.

Ma ci arriverà mai? La strada verso il decentramento è piena di insidie in merito a praticità, efficienza e facilità d’uso, che sono tutt’altro che impossibili con un prodotto decentralizzato, ma decisamente più difficili. Non guardare oltre la catena Binance ultra pulita, una blockchain altamente centralizzata, ma che opera con commissioni vicine allo zero ed estremamente agevole rispetto a molti dei suoi cugini decentralizzati.

La popolarità della chain Binance suggerisce un punto importante. Non importa quanto sia seducente il decentramento e quanto il concept alla base sia allineato con i capisaldi della criptovaluta, le persone apprezzeranno sempre molto la convenienza e l’usabilità. Non ha senso essere decentralizzati se la cosa non funziona. Punto.

Ethereum può costare centinaia di dollari in tasse sul gas per transazioni di base nei momenti in cui la rete è congestionata. Questo è un problema enorme e, indipendentemente dal fatto che sia più decentralizzato di un concorrente, le persone faranno fatica a usarlo con ostacoli proibitivi. Adoro il decentramento, ma non pago una commissione di 60$ per inviare i miei soldi da un posto all’altro.

Naturalmente, alcuni dei migliori sviluppatori al mondo stanno lavorando su questi problemi. E quando le persone intelligenti mettono insieme le loro menti, spesso accadono cose belle. Quindi chissà, forse molte delle criptovalute là fuori si sposteranno verso un’esistenza significativamente più decentralizzata. Ma in questo momento, assicurati di leggere i caratteri piccoli.