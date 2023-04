Il prezzo di Bitcoin (BTC/USD) ha fatto un breakout rialzista lunedì dopo aver trascorso le ultime settimane in un intervallo estremamente ristretto. È balzato a un massimo di $ 30.481, il livello più alto dal giugno dello scorso anno. Questa ripresa significa che Bitcoin è aumentato di oltre il 50% rispetto al punto più basso di quest’anno. Ha anche sovraperformato altri asset popolari come l’oro e l’S&P 500.

Prossima stagione degli utili bancari

Il primo motivo principale per cui il prezzo di Bitcoin è appena salito è l’imminente stagione degli utili bancari, che inizierà venerdì. Grandi banche nazionali come JP Morgan e Wells Fargo inizieranno a pubblicare i risultati, seguite dalle banche regionali la prossima settimana.

Gli analisti ritengono che questa sarà una stagione di guadagni difficili per le banche regionali. La maggior parte di queste banche ha assistito alla fuga di capitali durante il crollo della Silicon Valley Bank e della Signature. Inoltre, la maggior parte di loro ha un’esposizione al rischioso settore immobiliare commerciale di cui ho scritto qui . Bitcoin ha fatto bene quando la volatilità nel settore bancario era al suo apice.

La Federal Reserve capitola

L’altro motivo per cui il prezzo di Bitcoin sta aumentando vertiginosamente è che ci sono segnali che la Federal Reserve sta capitolando. Gli analisti ritengono che la Fed abbia ancora un altro aumento dei tassi prima di sospendere i suoi aumenti dei tassi.

Inoltre, molte altre banche centrali hanno sospeso i loro aumenti. All’inizio di questo mese, la Reserve Bank of Australia e la Reserve Bank of India hanno deciso di mettere in pausa. Anche la Bank of Canada ha preso una pausa strategica mentre osserva lo stato dell’economia.

I dati sull’occupazione pubblicati venerdì hanno mostrato che la crescita dei salari è aumentata al ritmo più lento dal 2021. E gli analisti si aspettano che i numeri sull’inflazione previsti per mercoledì mostrino che l’indice dei prezzi al consumo (IPC) principale è sceso al 5,2%.

Pertanto, poiché il prezzo di Bitcoin è crollato durante il ciclo di rialzi, gli analisti si aspettano che vada bene quando la Fed si fermerà. Questo spiega anche perché le balene hanno aumentato la loro allocazione in Bitcoin.

Aggiornamento Shapalla di Ethereum

Nel frattempo, il prezzo di BTC sta aumentando a causa dell’imminente aggiornamento di Shapalla, che sarà la più grande notizia sulle criptovalute della settimana. L’aggiornamento consentirà agli staker di Ethereum di ritirare i propri fondi e premi.

A breve termine, l’aggiornamento avrà probabilmente una certa volatilità nei mercati ETH poiché permangono le preoccupazioni sui regolamenti. Pertanto, c’è una certa rotazione da Ethereum a Bitcoin poiché i regolatori americani ritengono che BTC non sia una sicurezza.

I dati tecnici erano rialzisti

Grafico BTC/USD di TradingView

Infine, il prezzo di Bitcoin ha fatto un breakout rialzista a causa della posizione tecnica. Come mostrato sopra, BTC stava formando un modello di bandiera rialzista sul grafico a quattro ore. Nell’analisi dell’azione dei prezzi, questo modello è solitamente un segnale rialzista. Inoltre, BTC è rimasto al di sopra della media mobile a 50 giorni, che è anche un altro catalizzatore positivo.